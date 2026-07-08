Saveznici NATO-a povećali su ulaganja u odbranu na više od 139 milijardi dolara u 2025. godini, najavljujući više od 50 milijardi dolara novih nabavki, navodi se u Deklaraciji koja je usvojena na samitu u Ankaru.

Lideri NATO-a su ponovo potvrdili čvrstu posvećenost kolektivnoj odbrani i jedinstvu Saveza, izjavljujući da je napad na jednu članicu napad na sve u Deklaraciji usvojenoj na samitu u glavnom gradu Turske.

U Deklaraciji samita u Ankari navodi se da saveznici ostaju posvećeni članu 5. Vašingtonskog ugovora, transatlantskoj vezi i pristupu odvraćanju i odbrani od 360 stepeni, opisujući jedinstvo, solidarnost i kolektivnu snagu kao temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana saveza.

Navodeći Rusiju kao dugoročnu prijetnju euroatlantskoj bezbjednosti, a terorizam kao trajni izazov, saveznici su kazali da su evropske članice i Kanada prošle godine povećale ulaganja u osnovne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara.

Lideri su najavili više od 50 milijardi dolara novih nabavki za odbranu i obavezali se na proširenje kapaciteta zajedničke proizvodnje, ubrzavanje inovacija sa industrijom i uklanjanje prepreka u trgovini odbrambenim proizvodima među saveznicima.

Takođe su obećali nastavak ulaganja u napredne vojne sposobnosti, uključujući duboke precizne udare, integriranu protivzračnu i protivraketnu odbranu, bespilotne sisteme, obavještajne kapacitete, svemirske i sajber sposobnosti, kao i razvoj interoperabilnog transatlantskog oblaka za vođenje ratnih operacija i usvajanje modela umjetne inteligencije.

Kada je riječ o Ukrajini, NATO je saopštio da saveznici ostaju ujedinjeni u nepokolebljivoj podršci slobodi, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, obećavajući 70 milijardi evra (80 milijardi dolara) vojne opreme, pomoći i obuke u 2026. godini, uz potvrdu suverenih obaveza da će održati najmanje jednake nivoe podrške u 2027. godini. U Deklaraciji je također pozdravljen višegodišnji zajam Evropske unije za podršku Ukrajini.

Saveznici su ponovili da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje i pozvali Teheran da u potpunosti poštuje slobodu plovidbe u Hormuškom moreuzu, prije nego što su zahvalili Turskoj na domaćinstvu ovog historijskog samita, prenosi Anadolija.

Trump poručio liderima članicama NATO-a da SAD ostaju članica Alijanse

Američki predsjednik Donald Trump poručio je predstavnicima zemalja članica NATO-a da namjerava da Sjedinjen Američke Države ostanu članica Alijanse, prenio je danas Reuters pozivajući se na neimenovani izvor.

Trump je tokom sastanak sa liderima zemalja članica iza zatvorenih rata rekao da su SAD spremne da nastave prodaju oružja savenznicima bez obzira na to kako će ga oni upotrebljavati.

“Želimo da ostanemo uz vas”, navodno je Trump rekao na sastanku.

Izvor je naveo da tokom sastanka Trump nije pominjao svoje nezadovoljstvo Španijom niti zahtjev da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom.

(Kliker.info-Euronews)