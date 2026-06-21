Curaçao je odigrao historijsku utakmicu i priredio jedno od najvećih iznenađenja ovog Svjetskog prvenstva. Nakon teškog poraza od Njemačke 7-1 u prvom kolu, debitanti na Svjetskom prvenstvu zaustavili su Ekvador, odigrali 0-0 i osvojili prvi bod u svojoj historiji na najvećem takmičenju.

Junak večeri bio je golman Eloy Room, koji je čudesno odbranio i izdržao pritisak Ekvadora. Curaçao je proslavio bod kao pobjedu, ali najveći pobjednik njihove senzacije zapravo je bila – Njemačka.

Izabranici Juliana Nagelsmanna su prethodno pobijedili Obalu Slonovače 2-1 i osigurali prolaz u nokaut fazu, ali njihovo prvo mjesto u grupi još nije bilo matematički potvrđeno. Da je Ekvador pobijedio Curaçao, finale grupe bi ostalo otvoreno, a Njemačka bi i dalje mogla pasti s vrha u posljednjem kolu.

Ali Curaçao je obavio posao za Nijemce.

Remijem protiv Ekvadora spriječili su kompliciran ishod i omogućili Njemačkoj da već osigura prvo mjesto u grupi. Nagelsmannov tim tako može mirno ući u finalnu rundu, bez straha da će biti prestignut.

Za Curacao je ovo historijski bod i trenutak za pamćenje. Za Ekvador je to bio veliki propušteni korak. A za Njemačku idealan ishod večeri: Prošli su dalje, osigurali prvo mjesto i dobili luksuz koji je vrlo vrijedan na velikim turnirima – mir pred nokaut fazu.

Veliki pobjednik senzacije Curacaa je i reprezentacija BiH.

Ako Zmajevi pobijede Katar, imat će četiri boda, a remi između Curacaa i Ekvadora mogao bi im dodatno otvoriti vrata nokaut faze. Razlog je jednostavan: Ekvador u posljednjem kolu čeka Njemačku, pa će trećeplasiranoj ekipi iz te grupe biti teško postići učinak koji bi ugrozio BiH.

Drugim riječima, Curacao nije samo napisao vlastitu historiju i razveselio Njemačku. Njegov bod protiv Ekvadora također bi mogao imati ogroman značaj za Zmajeve, koji sada još jasnije znaju šta im treba – pobjeda protiv Katara.