Dok se rat protiv Irana približava drugom mjesecu, stalan tok glasova iz obavještajnih zajednica u SAD-u i Izraelu javno iznosi svoje neslaganje s cijelim projektom.

Kao rezultat toga, izlazi sve više detalja o odluci o pokretanju napada u februaru. To je, tada, imalo malo veze s pregovorima s Iranom u Muscatu i Ženevi kao i danas.

Piše: David Hearst(MEE)

Dok predsjednik Donald Trump govori o kontaktima s Iranom – ideju koju je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf odbacio kao “lažnu vijest” – podaci o letovima pokazuju da je istovremeno naredio prebacivanje velikog broja američkih trupa u Izrael i Jordan, očigledno u pripremi za kopneni napad i sljedeću fazu rata.

Ne, ključni element u odluci o napadu na Iran po drugi put u godini pružio je obavještajni brifing koji se pokazao 100 posto lažnim. Sumnjivi dosije koji je doveo do ovog napada napisao je direktor Mossada David Barnea.

U brifingu za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, tvrdio je da je Mossad toliko jak na terenu u Iranu da bi mogao galvanizirati iranske opozicione snage da svrgnu njihovu vladu kada započne zračni rat.

Barneino samopouzdanje je potvrda, ako je ikakva bila potrebna, da je Mossad odigrao veliku ulogu u pretvaranju januarskih demonstracija trgovaca valutama u Teheranu u oružanu pobunu u kojoj su hiljade demonstranata ubijene.

Barneino obećanje bilo je ključno za Netanyahuovu izjavu Trumpu da je Islamska Republika toliko slaba da joj je potreban samo još jedan posljednji poticaj za kolaps. Iako su Barneino predviđanje osporile rivalske obavještajne agencije u Izraelu i SAD-u, ono je uvjerilo lakovjernog Trumpa.

Stvarnost je svanula u roku od sat vremena od zračnog napada u kojem je uništen bivši iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamnei, teško ranjen njegov sin Mojtaba i ubijeno više od 40 iranskih generala. Jer u roku od sat vremena od tog prvog napada, Iran je počeo uzvraćati vatru – i od tada nije prestao.

Asimetrično ratovanje

Iran je ispunio svoja obećanja da će napasti Izrael, američke baze, tankere za naftu i rafinerije nafte i plina, te da će zatvoriti Hormuški moreuz, paralizirajući jednu petinu globalne trgovine naftom i prirodnim plinom.

U četvrtoj sedmici ovog rata, Iran izgleda ništa manje sposoban da održava stalan protok raketa i dronova nego što je bio u prvim satima sukoba.

Iran je sigurno pogođen zračnim napadima i izgubio je svoju mornaricu, mnoge komandne centre Revolucionarne garde i veliki dio svog zračnih snaga i sistema protivzračne odbrane – ali Iran u cjelini nastavlja da se brani.

Kao što je i obećao, njegov odgovor je bio asimetričan. Uspješno je proširio geografski utjecaj ovog rata osiguravajući da nema prolaznika koji se nadaju da će ovo izdržati.

Trump i Netanyahu sada imaju regionalni rat u rukama, koji će teško okončati. Istraživači Univerziteta Brown procjenjuju da je čak 4,7 miliona ljudi poginulo, direktno i indirektno, kao rezultat niza sukoba izazvanih odlukom bivšeg američkog predsjednika Georgea W. Busha da izvrši invaziju na Afganistan i Irak početkom 2000-ih.

Posljedice rata protiv Irana mogle bi biti još šire, posebno ako se nastavi kao kopnena invazija. Ako sve ovo zvuči užasno poznato onome što se dogodilo kada su Bush i bivši britanski premijer Tony Blair napali Irak 2003. godine, to je zato što jeste.

Da bih saznao više, otišao sam razgovarati s čovjekom koji zna: Mohammadom ElBaradeijem.

ElBaradei je tri uzastopna mandata bio na čelu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). On i tadašnji glavni inspektor UN-a za oružje, Hans Blix, bili su u Iraku na samoj nultoj tački dok su CIA i MI6 sastavljali dosije o lažnim obavještajnim podacima u kojima se tvrdilo da Sadam Husein posjeduje oružje za masovno uništenje.

Danas ElBaradei može samo pojačati paralele s onim što se sada događa u Iranu.

„Hans Blix i ja smo prošli kroz vrlo teško vrijeme, kada smo vidjeli potpunu obmanu. Bili smo na terenu i nismo vidjeli nikakav program nuklearnog, hemijskog ili biološkog oružja u to vrijeme u Iraku. Ipak, Bushova administracija je nastavila davati ove blještave brifinge u Vijeću sigurnosti“, rekao je.

„Oni su otišli u rat, uništili zemlju. Stotine hiljada nevinih civila umrlo je zbog nedostatka lijekova, zbog nedostatka hrane, a kasnije su rekli ‘ups, nije bilo ničega’. Vidim mnogo sličnosti ovdje kada čujem gospodina Trumpa kako kaže da je Iran dvije sedmice udaljen od nuklearnog oružja. Iskreno, deprimira me to jer znam značenje toga: nevini civili će umrijeti.“

Ignoriranje međunarodnog prava

ElBaradei mi je dao neke odgovore koje nisam očekivao da ću čuti. Podržao je sadašnjeg generalnog direktora IAEA, Rafaela Grossija, koji je nakon 12-dnevnog rata prošlog juna rekao da bi Iran mogao početi obogaćivati ​​uranijum u roku od nekoliko mjeseci, što je u suprotnosti s Trumpovom tvrdnjom da je digao u zrak iranska nuklearna postrojenja „da bi kraljevstvo došlo“.

„Biti objektivna osoba u subjektivnom okruženju je vrlo teško i svi žele da [u dokaze] stvari čitaju onako kako žele“, rekao mi je ElBaradei. „Grossi je rekao da ne postoji strukturiran, nikakav sistematski program naoružanja… Nije IAEA ta koja gubi svoju nepristrasnost, već je Vijeće sigurnosti potpuno paralizirano.“

ElBaradei, veteran međunarodnog prava, također je poznavao i pregovarao s Alijem Larijanijem, bivšim šefom iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, koji je ovog mjeseca ubijen u izraelskom napadu.

ElBaradei kaže o Larijaniju: „Bio je jedan od dobrih ljudi. Duboko je razumio probleme i šta želi postići. A izgubili smo ga u smislu da imamo sagovornika.“

Ali nakon Gaze, pa čak i mnogo prije nje, postalo je prihvatljiv dio rata ubistvo pregovarača, političara, filozofa i novinara. Genocid je postao alat modernog ratovanja.

ElBaradeijeva najsnažnija poenta nije o historiji koja se ponavlja, već o historiji koja se sama pojačava.

Bushova administracija je barem pokušala da svoje napade utemelji na međunarodnom pravu. Trump se ne trudi da to učini; za njega međunarodno pravo ne postoji. UN je prazna pričaonica koja ga samo želi poniziti isključivanjem pokretnih stepenica i telepromptera dok govori.

Grubom silom, SAD više ne žele samo da slome i preoblikuju nacije. Njihove ambicije su veće: u ovom ratu nastoje da slome i preoblikuju cijelu regiju. U tu svrhu, odbacile su sve norme međunarodnog prava na kojima je ElBaradei obučavan.

„Obrazovan sam, obučavan u SAD-u, na Zapadu. Proživio sam više od pola svog života na Zapadu. Uvijek sam vjerovao da [zapadna demokratija] nije savršena, ali to je bio put kojim treba ići“, rekao je.

Ali dok evropski lideri i zapadne nacije poput Njemačke nastavljaju braniti Izrael – čak i dok je Međunarodni sud pravde utvrdio da postoji uvjerljiv slučaj za genocid u Gazi, a Međunarodni krivični sud (ICC) izdao naloge za hapšenje visokih izraelskih lidera – Zapad očigledno “gubi kontrolu”, dodao je ElBaradei.

„Pitajte bilo koga na globalnom jugu upravo sada… oni u osnovi kažu da su nas zapadni transatlantski savez, ili posebno Evropljani, prevarili – i sada se moramo sami snalaziti u smislu sigurnosti, ekonomskog razvoja, vrijednosti. Je li to dobro za svijet? Apsolutno ne.“

Podrivanje sistema

Od mog intervjua s ElBaradeijem u Beču, Middle East Eye je otkrio da je Karim Khan, glavni tužilac koji je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane, Yoava Gallanta, oslobođen svih optužbi za seksualno nedolično ponašanje od strane sudija koji su pregledali dokaze.

Ipak, neki članovi biroa Skupštine država stranaka koji upravljaju MKS-om odlučni su da nastave napore da spriječe Khana da nastavi svoje dužnosti. Oni nastoje blokirati izvještaj sudija i preispitati nalaze na osnovu vlastite procjene izvještaja UN-ovog Ureda za interne nadzorne službe, rekla su za MEE dva visoka diplomatska izvora upoznata s nedavnim sastankom biroa.

Ovo je najjasniji primjer ElBaradeijeve centralne poruke. Zapad, koji je izmislio moderni koncept međunarodnog prava i stvorio sudove poput Međunarodnog krivičnog suda nakon Drugog svjetskog rata, sada je namjeran da ga sabotira i podriva.

Zapadni napad na međunarodni poredak zasnovan na pravilima ne ograničava se samo na pravdu. ElBaradei ističe da su se SAD povukle iz Svjetske zdravstvene organizacije dok rade na sprječavanju još jedne pandemije i napustile Pariški sporazum o klimatskim promjenama: „Oni se bore protiv nauke… Kada vidite Gazu, kada vidite Iran, kada vidite Ukrajinu, gdje je Vijeće sigurnosti? Nema ga.“

U ElBaradeijevim očima bila je duboka tuga kada sam razgovarao s njim u njegovom stanu u Beču.

„Kada samo hodate okolo i kršite svako pravilo i svako očekivanje, a zatim kažete ljudima: ‘Postali ste teroristi’ – kada se ljudi naljute, kada ljudi osjete nepravdu, šta očekujete da će učiniti? Da popijemo čašu vina s vama?“, rekao je.

Ali u jedno je siguran: revolucija u arapskom svijetu dolazi. ElBaradei, koji je bio centralna figura egipatske demokratske revolucije na Trgu Tahrir, napustio je zemlju nakon masakra na Trgu Rabaa 2013. godine, koji je označio početak vojne kontrarevolucije koja je, naizgled zauvijek, uništila demokratiju i slobodne izbore.

„Arapsko proljeće uopće nije mrtvo“, rekao je ElBaradei sa sigurnošću. „Šta je Arapsko proljeće tražilo? Pravednost, ekonomski razvoj, političku slobodu – to su stvari koje još uvijek nedostaju u većini arapskih zemalja… Historija je spora, ali korijenski uzroci su tu, kada ljudi sada vide da im se oduzima zemlja, kada vide da se prema njima postupa kao prema smeću, da se na njih puca.“

Evropska irelevantnost

Nakon rata u Iraku, ElBaradei se prisjetio bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame koji je rekao: „Moramo naučiti kada pucamo, kako ciljati“.

„Barem je bio iskren što je to rekao, ali bilo je malo kasno, jer smo onda dobili ISIL“, dodao je ElBaradei.

Sada imamo američkog predsjednika koji se čak ni ne pretvara da se konsultira s međunarodnom zajednicom prije nego što krene u rat. Međunarodno pravo, pod njegovim mandatom, prestalo je postojati. Isto tako i međunarodni ugovori, a pregovori su u najboljem slučaju samo pauze dok se uvodi više sile i više trupa.

Kajat ćemo se zbog dana kada smo dozvolili da se ovo dogodi. Jer kada američko carstvo konačno padne u prašinu, nama u Evropi će trebati međunarodno pravo i institucije, jer nećemo imati čvrstu moć da se zaštitimo. Zbog Gaze, zatim Libana, a sada Irana, Evropa se učinila irelevantnom. To će se vratiti da je proganja.

I kome ćemo se okrenuti kada naši budući neprijatelji budu primjenjivali na nas ista pravila ratovanja kao što smo mi na njih? Kome ćemo se okrenuti kada budu ubijali naše pregovarače, naše političare, naše novinare; kada budu bombardovali naše bolnice i nazivali ih skrovištem terorista?

Trump i Netanyahu pale svijeću s obje strane, i kada njihova vladavina konačno završi, svi će imati opekotine.