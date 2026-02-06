David Hearst : Trumpov plan da prisili Iran na predaju je fatalna greška

Autoritet predsjednika SAD Donalda Trumpa možda je narušen nakon pucnjave u Službi za imigraciju i carine (ICE) u Minnesoti, te zbog rasta inflacije kao rezultat njegovih tarifa, ali na međunarodnom planu Trump i dalje misli da je na vrhuncu euforije.

Prisilio je NATO da postigne “okvir” za budući sporazum o Grenlandu, koji je, prema jednom izvještaju, kasnije oštro demantiranom, podrazumijevao da Danska odustane od suvereniteta nad područjima na kojima bi se gradile američke baze.

Piše : David Hearst (MEE)

Natjerao je Evropu da sama plaća više za svoju odbranu.

Uhvatio je predsjednika Nicolasa Madura, zbog čega je državni sekretar Marco Rubio rekao da će Venecuela podnositi izvještaj o mjesečnom budžetu.

Natjerao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da zaustavi rat u Gazi. Ako je njegov “Odbor za mir” oduzeo autonomiju i palestinskim frakcijama i Palestinskoj upravi, Izrael također ima manju kontrolu nad Gazom.

To je ono što Trump misli da je postigao. A sada je okupio armadu brodova i bombardera spremnih da napadnu Iran po drugi put u godini. Trump misli da može učiniti Islamskoj Republici ono što je učinio Venecueli.

U ovome, Trump u osnovi griješi. Ali on vjeruje u to.

Njegov izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner rekli su jednoj regionalnoj sili šta Trump misli da može učiniti Iranu. Brz, ali ograničen zračni napad koji obezglavljuje vodstvo, ali ostavlja režim na mjestu.

Nakon toga slijedi sporazum u kojem Iran predaje svoj program obogaćivanja urana i pristaje trgovati svojom naftom isključivo sa SAD-om, zauzvrat će Trump dozvoliti Boeingu povratak u Iran.

Postoje i druge varijante koje kruže, ali njegovi bitni sastojci su brzina, ekstremno nasilje i podređivanje preživjelih članova vodstva američkom diktatu.

Američki diktat

Trump je također uvjeren da je sada vrijeme za udar. Misli da je Islamska Republika fundamentalno oslabljena zračnim napadima koje je naredio prošle godine.

Njegova glavna postrojenja za obogaćivanje uranijuma ostaju zakopana pod tonama kamenja i ruševina, a američke obavještajne službe tvrde da režim nije ništa učinio da obnovi svoje zalihe.

Zašto bi Trump trebao dvaput razmisliti o traženju još jedne ‘brze pobjede’ u Iranu

Prilikom procjene navodne slabosti Irana, Trump ima dva izvora informacija, oba duboko pogrešna – vlastite obavještajne procjene i izraelske. Izraelske obavještajne službe pokreću različiti ciljevi.

Netanyahu želi promjenu režima, a ne simboličnu ili ograničenu rundu zračnih udara. Decenijama govori da Hamas i Hezbollah funkcioniraju kao “nosači aviona” za Iran – tvrdnja koja je u suprotnosti s trajnim i međugeneracijskim nivoima podrške koju svaki pokret uživa u Palestini i južnom Libanu.

I Trump i Netanyahu su opijeni moći vojnim akcijama koje su do sada poduzeli. Svaki vjeruje da su gospodari svemira.

Ako njihovi piloti djeluju na osnovu informacija u realnom vremenu, gotovo u minutu, o tome gdje se mete mogu locirati i eliminirati, oni vjeruju da nema ograničenja u onome što mogu učiniti.

Prošle godine, izraelsko ratno zrakoplovstvo pokazalo je kako više nije ograničeno fizičkom udaljenošću između svojih aerodroma i Irana.

Javno tvrdeći da su njegovi agenti bili na ulicama Irana na vrhuncu nedavnih ekonomskih protesta, Mossad je mislio da plaši Islamsku Republiku.

Njegovo hvalisanje imalo je suprotan učinak. Mossad nije pomogao opoziciji. Okaljao ju je i nakon masovnih demonstracija za državu, protest je utihnuo.

Iran nije Venecuela

Prije nego što počne sljedeći talas ludosti, vrijedi navesti vrlo očiglednu činjenicu: Iran nije Venecuela.

Da uzmemo najočitije razlike – a ova lista nije iscrpna – Venecuela nije imala regionalne karte za igranje kada je Maduro uhapšen. Iran ih obiluje.

Vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamnei, nije samo vrhovni vođa Irana, on je duhovni vođa desetina miliona šiitskih muslimana širom svijeta.

Vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamnei, nije samo šef države Irana, vrhovni komandant oružanih snaga i vrhovna politička i vjerska vlast.

On je duhovni vođa desetina miliona šiitskih muslimana širom svijeta. Najznačajnije šiitske populacije na Bliskom istoku – izvan Irana – su Irak, Bahrein, Liban, Kuvajt i Saudijska Arabija.

Ajatolah Khamnei ima direktnu kontrolu nad Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC). I evo druge velike razlike u odnosu na Venecuelu.

Dok je mala Delta Force naoružana plamenikom bila dovoljna da uhvati Madura, sasvim drugačija perspektiva čeka svakog osvajača koji pokuša neutralizirati IRGC, silu veliku kao američki marinski korpus.

IRGC može računati na 150.000 kopnenih vojnika, 20.000 mornaričkog osoblja i 15.000 zračnih snaga, plus veliku Basij miliciju. Samo ona ima kapacitet da blokira Hormuški moreuz pomorskim minama, brzim jurišnim brodovima i mornaričkim dronovima.

Ovaj moreuz se smatra pomorskom “uzastopnom tačkom”. Dvadeset miliona barela sirove nafte, kondenzata i rafiniranih naftnih derivata svakodnevno prolazi kroz vodeni pojas širok 33 km na najužem mjestu. Kroz njega također prolazi 20 posto svjetske trgovine tečnim prirodnim plinom.

Štaviše, ako bi Trump ostvario svoj san da natjera izmučeni Iran da mu proda svu svoju naftu, prvo bi morao demontirati IRGC kao ekonomsku silu.

Sposobnost IRGC-a da kontroliše iransku ekonomiju pojačana je sankcijama koje su SAD nametnule 2010. godine u okviru Zakona o sveobuhvatnim sankcijama, odgovornosti i dezinvestiranju Irana (CISADA).

IRGC efektivno djeluje kao iranski međunarodni bankarski sistem – uključujući rudarenje kriptovaluta i trgovinu zlatom kako bi zaobišao međunarodne bankarske kontrole.

Kontrolira oko 50 posto iranskog izvoza nafte. Upravlja flotom tankera fantoma.

Trumpov plan da zaplijeni ili preusmjeri iranski tok nafte imao bi geostrateške implikacije. Direktno bi uticao na Kinu, koja je posljednjih godina kupila oko 90 posto iranske sirove nafte i kondenzata.

Iranska sirova nafta činila je oko 14 posto ukupnog kineskog uvoza nafte morskim putem, što Iran čini važnijim dobavljačem od Venecuele.

Treći Zaljevski rat

Dakle, šta Rubio misli da bi se dogodilo dan nakon američkog napada? Da li zamišlja da bi IRGC, vlasnik složene globalne infrastrukture za zaobilaženje međunarodnih sankcija, podnio iranski godišnji budžet američkom Ministarstvu finansija na odobrenje? Ako je tako, onda sanja.

Ali možda je najveća razlika u odnosu na Venecuelu to što bi, ako bi ga drugi put pogodile američke i izraelske rakete, Iran razmišljao i reagirao vrlo drugačije nego u prošlosti.

Takav napad bi smatrao dijelom strategije koja stoji iza naoružavanja pobune, koju je država upravo preživjela.

Trumpovu akciju ne bi protumačili kao šljaku kako bi se izazvao pravi pregovarački odgovor, već kao egzistencijalni napad na samu Islamsku Republiku.

To znači da njegov odgovor ne bi bio ograničen pokušajima da se ocjeni ili ograniči rat koji bi uslijedio.

Iran bi manje vjerovatno prihvatio koreografiranu razmjenu raketnih udara kao što je to učinio kada je odgovorio na atentat na svog glavnog vojnog stratega i diplomatu generala Qasema Soleimanija na aerodromu u Bagdadu 2020. godine.

Pet dana kasnije, Iranska revolucionarna garda lansirala je više od desetak balističkih raketa na zračnu bazu Ain al-Asad u guvernoratu Al Anbar, u zapadnom Iraku, i na drugu zračnu bazu u Erbilu. Ali je prvo upozorio iračku vladu.

Ovog puta, Iran bi koristio svoj arsenal raketa kratkog i srednjeg dometa, za koji general Kenneth McKenzie iz Centralne komande SAD-a procjenjuje da broji preko 3000 raketa. Iran ne bi imao razloga da išta zadržava.

Njegovi visoki diplomati već su rekli da bi njegov odgovor bio asimetričan i da bi regionalne partnere Izraela, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata i Azerbejdžana, s čije teritorije djeluju dronovi, smatrao posebnim metama.

Saudijci, s kojima Iran održava dobre odnose nakon decenija neprijateljstava, zabrinuti su da bi se napad na Iran brzo razvio u rat koji bi se poput požara širio kroz i niz Zaljev. I to s dobrim razlogom.

Rat poput ovog bilo bi nemoguće geografski ograničiti. Iran ima doseg koji se proteže od Kavkaza do Jemena, od Libana do Afganistana.

Osa otpora je možda ozbiljno narušena gubitkom Sirije, ali njene ključne komponente ostaju na mjestu u Libanu, Iraku i Jemenu.

Ukratko, ne bih volio biti planer američkog Pentagona zadužen za ratne igre kratkog i ograničenog niza zračnih udara, kako je Trump naredio.

Treći Zaljevski rat je u moći Trumpa i Netanyahua da započnu, ali ne bi bilo u moći nijednog od njih da ga zaustave.

Izgledi za treći Zaljevski rat podstiču regionalne pokušaje izgradnje diplomatskog izlaza. Ali to je komplicirano.

Ozbiljni pregovori?

U nekim krugovima u Ankari postoji mišljenje da bi Iran pozdravio američki napad kako bi učvrstio domaću podršku državi.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan pokušava izgraditi međunarodni forum regionalnih ministara vanjskih poslova koji bi učestvovali u pregovorima. Ideja iza ovoga je da se spriječi da pregovori postanu meč obaranja ruke između Trumpa i Khamneija.

Sastanak između iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija, Witkoffa i Kushnera trebao je biti održan u petak u Istanbulu, prije nego što su Iranci rekli da žele da se ona prebaci na Oman.

Međutim, smatra se da je vrhovni vođa odbacio ideju regionalnog foruma i želi pregovore jedan na jedan s Amerikancima u Omanu i samo o iranskom programu obogaćivanja urana.

Iransko prihvatanje razgovora također je pod velikim upozorenjem. Iranski diplomatski izvor rekao je za Reuters da bi planirani sastanak pokazao Iranu da li SAD namjeravaju voditi ozbiljne pregovore.

Kao i uvijek, Iranci namjeravaju da ovaj sastanak, ako se ikada održi, bude samo početak dugog procesa. Trump očekuje trenutne rezultate. Nema strpljenja za pregovore. Za njega je svaki dogovor uzmi ili ostavi.

Iran je već skinuo svoju flotu balističkih raketa sa stola. Predati je, ostavilo bi zemlju bez odbrane. Trump očekuje da će biti na stolu.

Iranci neće ozbiljno pregovarati s Damoklovim mačem koji im visi nad glavom. U nekom trenutku pregovora, sigurno će zahtijevati povlačenje američke armade, kao dokaz dobre vjere, prije nego što se može dati bilo kakav napredak ili ponuda o njihovom programu obogaćivanja urana.

Sve je oko nafte

Trump ima loš dosije s Iranom. U svom prvom predsjedničkom mandatu, povukao se iz JCPOA nuklearnog sporazuma koji je ostao najbolji i jedini put za kontrolu i praćenje iranskog programa obogaćivanja urana.

Prošle godine je izveo iznenadni napad usred pregovora. Iran ima pravo što od njega – posebno – zahtijeva gest dobre vjere prije nego što se pregovori nastave.

Trump sigurno mora odbiti. Za njega, Iran mora izgledati kao da se povlači pod pritiskom, kao što sada zamišlja da je NATO učinio zbog Grenlanda.

Imajući sve ove tačke na umu, konzervativno bih procijenio da su izgledi da će pregovori spriječiti rat otprilike jedan prema deset.

Ovaj kolizijski kurs nije ništa novo za Islamsku Republiku, koja ima historijsko pamćenje dublje od bilo čega što lebdi u Trumpovoj glavi informiranoj u Fox Newsu.

Od 1954. – godine nakon svrgavanja demokratski izabranog iranskog premijera Mohameda Mosaddeka u puču koji su organizirali CIA i MI6 – do revolucije 1979. godine, kontrolu nad iranskom naftom držale su “Sedam sestara”, konzorcij vodećih svjetskih naftnih kompanija: Anglo-Iranian Oil Company (sada BP), američke naftne kompanije (koje će zajedno postati Mobil, Chevron, Exxon i Texaco), Royal Dutch Shell, Compagnie Française des Pétroles (sada Total) i manja grupa američkih kompanija.

Ovo jako sliči na Trumpov “Odbor za mir”.

Iranski šah Mohammed Reza Pahlavi dobio je samo polovinu profita od sporazuma iz 1954. godine, ali do 1973. čak je i on bio umoran.

Potpisan je novi 20-godišnji sporazum kojim je Nacionalnoj iranskoj naftnoj kompaniji data operativna kontrola. Šah je pripremao teren za nacionalizaciju, ali bilo je prekasno, jer je niz štrajkova radnika prethodio revoluciji. Da li iko misli da će se Iran, ponosna nacija sa historijom dugom 3000 godina, polako vratiti u dane strane dominacije Trumpovog ekvivalenta Sedam sestara?

Da li iko zamišlja da će se Islamska revolucija koja je preživjela osam godina rata – koji je uključivao napade plinom od strane Sadama Huseina, koja je preživjela sankcije i atentate, srušiti kao špil karata kada se suoči s Trumpom?

Da li iko ozbiljno misli da bi Iran sada slijedio primjer Iraka? Od 22. maja 2003. – datuma izvršne naredbe predsjednika Georgea W. Busha – svi prihodi od prodaje iračke nafte direktno su usmjereni na račun u Federalnoj rezervnoj banci New Yorka.

Trump je samo najnovija konfiguracija kolonijalnog nasilnika s kojom je Iran itekako upoznat.

Trump bi trebao pročitati historiju prije nego što napravi ono što bi se moglo pokazati kao najskuplja greška u vanjskoj politici njegovog predsjedništva.