David Hearst : Netanyahu kuje planove za napad na Iran jer je svaki drugi potez koji je napravio propao

Prošla je tek sedmica otkako je američki predsjednik Donald Trump u Davosu potpisao povelju za svoj takozvani Odbor za mir, a Bliski istok je na ivici noža zbog vrlo realne mogućnosti trećeg Zaljevskog rata.

To je poznat osjećaj. Udarna grupa nosača aviona USS Abraham Lincoln stigla je u nedjelju u domet napada Irana. Bombarderi F-15E Strike Eagle i B-52 poslani su u Jordan, odnosno Katar.

Piše :David Hearst (Middle East Eye)

Izraelski Kanal 13 izvijestio je da se američka vojska priprema za pojačanje i svoje kopnene odbrane, a očekuje se da će baterija protivvazračne odbrane Thaad stići u narednim danima.

Izraelski mediji također su vrijedno radili. Israel Hayom, dnevne novine najbliže izraelskoj vladi, izvijestile su da će Jordan, UAE i Velika Britanija pružiti logističku i obavještajnu podršku američkoj vojsci u slučaju napada.

Ovo je podstaklo UAE da javno izjavi da su posvećeni “nedozvoljavanju korištenja svog zračnog prostora, teritorije ili voda u bilo kakvim neprijateljskim vojnim akcijama protiv Irana… Potvrđujemo našu posvećenost da nećemo pružati logističku podršku bilo kakvoj neprijateljskoj vojnoj akciji protiv Irana”.

Iran će ovo zanemariti, čiji su visoki zvaničnici upozorili da su UAE već otišle predaleko. U slučaju još jednog napada, Islamska Republika ne bi ograničila svoju odmazdu samo na Izrael i američke vojne baze.

Visoki iranski zvaničnik mi je prošle godine tvrdio da Izrael koristi Azerbejdžan i UAE u svom prljavom ratu protiv Irana. “Definitivno očekujemo još jednu rundu ovog rata, i ovaj put Iran neće biti iznenađen niti će biti u defanzivi. Preći će u ofanzivu”, rekao je.

“UAE će platiti ogromnu cijenu. Sljedeći put kada budemo napadnuti, to će se preliti na Zaljev i region.”

Ciljanje Khamneija

Kada su Izrael i SAD napali Iran prošlog juna, u ratu koji je trajao 12 dana, Teheran je bio zaveden predstojećom rundom pregovora u Omanu da povjeruje da Izrael neće napasti prije toga.

U to vrijeme, Bijela kuća je odbacila ideju da je promjena režima cilj napada, koji su bili usmjereni na visoke vojne komandante, nuklearne naučnike i duboke bunkere u kojima se nalaze iranske centrifuge za obogaćivanje uranijuma.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, međutim, želio je promjenu režima. Rekao je da atentat na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Khamneija, “neće eskalirati sukob, već će ga okončati”.

Stvaranje uslova za njihov očaj, a zatim korištenje toga kao casus belli protiv zemlje u cjelini, nije ništa novo za Mossad, CIA-u ili MI6.

Ali Bijela kuća se razišla. Axios je izvijestio da je Trump bio više nevoljan od Netanyahua da cilja Khamneija. Visoki zvaničnik administracije rekao je: “To je ajatolah kojeg poznajete protiv ajatolaha kojeg ne poznajete.”

Međutim, ovaj put ta suzdržanost je nestala. Vrhovni vođa će biti primarna meta.

Hiljade ljudi ubijeno je u nedavnom gušenju protesta u Iranu. Koliko ih je ubijeno, predmet je žestoke rasprave. Iranska vlada je prošle sedmice procijenila broj poginulih na nešto više od 3.100, dok je Wall Street Journal citirao procjene grupa za ljudska prava koje taj broj približavaju 10.000.

Ustanak je započeo u decembru kao protest trgovaca u Teheranu koji su osudili kolaps riala i vrtoglavi rast troškova života. Pokret se brzo proširio na druge gradove i siromašnija radnička naselja, što je jasan znak nacionalnog bijesa i očaja nakon decenija američkih sankcija, korupcije i lošeg upravljanja.

Isto se dogodilo prije nekoliko godina nakon smrti u pritvoru Mahse Amini, 22-godišnje iranske Kurdkinje koju je iranska “moralna policija” uhapsila zbog nepoštivanja islamskog kodeksa odijevanja.

Ali činjenica da je ovaj bijes protiv ekonomske stagnacije, koji su iskusile i srednja i radnička klasa, bio i jeste iskren, ne isključuje učešće zapadnih i izraelskih obavještajnih agencija u raspirivanju vatre. To dvoje se međusobno ne isključuje.

Maksimalni pritisak

Duboka ekonomska kriza Irana rezultat je i lošeg upravljanja u unutrašnjosti države i paralizirajućih sankcija koje je nametnuo Trump, koji je u svom prvom mandatu povukao SAD iz iranskog nuklearnog sporazuma i nametnuo politiku “maksimalnog pritiska” koju je nastavila demokratska Bidenova administracija.

Poput genocida u Gazi, pokušaj rušenja iranske ekonomije je dvostranačka politika. Glavne žrtve ove politike su iranski narod za koji Zapad tvrdi da je toliko zabrinut.

Stvaranje uslova za njihov očaj, a zatim korištenje toga kao casus belli protiv zemlje u cjelini, nije ništa novo za Mossad, CIA-u ili MI6 – niti aktivno pokušavaju pretvoriti ekonomski protest u oružanu pobunu. Ono što je ovog puta drugačije jeste da je učinjeno malo ili nimalo pokušaja da se sakriju njihovi otisci prstiju.

Mossad nije krio svoju umiješanost. U objavi na perzijskom jeziku na X (ranije Twitter) 29. decembra, ohrabrio je Irance na proteste, čak rekavši da je fizički bio s njima na demonstracijama.

“Izađite zajedno na ulice. Vrijeme je došlo”, napisao je Mossad. “Uz vas smo. Ne samo iz daljine i verbalno. Uz vas smo na terenu.”

Samo ovo bi moglo objasniti veliki broj smrtnih slučajeva policajaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi optužio je izraelske mreže za infiltraciju u proteste, sabotaže i ciljane napade s ciljem eskalacije sukoba i povećanja žrtava.

Izraelska strategija je propala kada su desetine hiljada ljudi održale provladin miting, internet je bio isključen, a hiljade uhapšeno – ali ne prije nego što je u zapadnim medijima usađena ideja da je rušenje režima sada međunarodni cilj zaštite ljudskih prava i da antirežimske frakcije imaju potencijalnog vođu u Rezi Pahlaviju, 65-godišnjem sinu posljednjeg iranskog šaha.

Trump je namjerno odbio da se sastane sa Pahlavijem. Na pitanje voditelja podcasta Hugha Hewitta da li bi se sastao sa Pahlavijem, koji živi u SAD-u, Trump je rekao: “Posmatrao sam ga i čini se kao fina osoba. Ali nisam siguran da bi u ovom trenutku bilo prikladno da to učini kao predsjednik.”

Ovo je protumačeno kao poruka u venecuelanskom stilu da će, ako se Trump riješi Khamneija, biti spreman da postigne dogovor sa preostalom administracijom.

Promjena mišljenja

Mnogo puta smo išli ovim putem. Ali ovaj put postoji značajna razlika u odnosu na prethodne pokušaje rušenja Islamske Republike.

Sunitski arapski svijet – koji se tako dugo osjećao metom širenja iranske mreže naoružanih grupa koje su ponekad vodile ogorčene posredničke ratove širom Iraka, Libana, Jemena i Sirije – okreće se prema Iranu.

Arapske države također strahuju da će postati žrtve izraelske politike fragmentiranja nacionalnih država.

Ovo se ne događa iz romantične ideje podrške palestinskoj stvari, niti zbog iznenadnog napada vjerske tolerancije. Niti se ovdje prvenstveno radi o očuvanju naftnih resursa, koji su izuzetno ranjivi na odmazdu dronova i raketa.

Ova promjena mišljenja odnosi se na percepciju arapskih nacionalnih interesa suvereniteta i nezavisnosti. Iran se sve više vidi kao pripadnik iste bitke koju arapske države vode protiv dominacije i okupacije.

I oni se boje da je Izrael na putu da postane vojni hegemon regije i da je fragmentacija susjednih država najbrži način da se to postigne.

Najdramatičniji zaokret protiv Izraela može se vidjeti u Saudijskoj Arabiji, koja je u posljednjoj deceniji bila bastion antiiranskih spletki. 6. oktobra 2023. godine, dan prije napada Hamasa na južni Izrael, Saudijska Arabija je bila na pragu potpisivanja Abrahamovog sporazuma, kojim bi kraljevstvo normaliziralo odnose s Izraelom.

Danas, nasuprot tome, ne samo da je taj potez potpuno skinut s dnevnog reda, već je u medijima pokrenuta žestoka kampanja protiv Izraela.

‘U naručju cionizma’

Jedan članak je mogao biti objavljen i ponovo objavljen samo uz odobrenje samog vrha.

U svakom slučaju, pojavljivanje saudijskog akademika Ahmeda bin Othmana al-Tuwaijrija u kolumnama novina Al Jazirah trebalo je izazvati negodovanje, jer je taj medij glasnogovornik vlade, a sam Tuwaijri je bio više naklonjen zabranjenoj Muslimanskoj braći.

Za vladu koja je provela nekoliko čistki saudijskih akademika i novinara povezanih s političkim islamom, Tuwaijrijev nastup je sam po sebi značajan.

Novine su objavile oštru kolumnu u kojoj je Tuwaijri optužio UAE da se bacaju “u naručje cionizma” i da funkcioniraju kao “izraelski trojanski konj u arapskom svijetu u nadi da će biti iskorišteni protiv Kraljevine i glavnih arapskih zemalja – u izdaji Boga, Njegovog Poslanika i cijele nacije”.

Tuwaijri je s pravom optužio UAE za fragmentaciju Libije, za “širenje haosa u Sudanu” finansiranjem i naoružavanjem Snaga za brzu podršku i za “infiltraciju u Tunisu poput štetočina”.

Također je tvrdio da UAE namjerno podržavaju projekat brane Grand Renaissance u Etiopiji, uprkos šteti koju bi to moglo nanijeti nivou vode Nila nizvodno i strateškim interesima Egipta.

Sve je ovo istina, ali dolazeći iz Saudijske Arabije, partnera UAE u zločinu u većem dijelu kontrarevolucije koja je ugušila Arapsko proljeće, ovo je jaka stvar.

Abu Dhabi je odgovorio aktiviranjem svojih mreža u Washingtonu. Barak Ravid iz Axiosa napisao je na X da članak nije bio samo antiizraelski, već i antisemitski.

Liga protiv klevete (ADL) se potom oglasila, rekavši da je uznemirena „sve većom učestalošću i obimom istaknutih saudijskih glasova – analitičara, novinara i propovjednika – koji otvoreno koriste antisemitske zviždaljke i agresivno forsiraju retoriku protiv Abrahamovog sporazuma, često uz širenje teorija zavjere o ‘cionističkim zavjerama'“.

Čim je bijes oko ove kolumne dostigao ovaj intenzitet, sam članak je nestao s interneta. ADL je preuzela zasluge za ovo brisanje napominjući da se to dogodilo ubrzo nakon što se objava grupe pojavila.

Ali ovo nije trebala biti posljednja riječ u kolumni, koja se gotovo jednako iznenada ponovo pojavila na web stranici Al Jaziraha.

Columbuos, za kojeg se široko pretpostavlja da je glas Sauda al-Qahtanija, medijskog cara prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, objavio je na X-u: „Neki ljudi iz pomirenih Emirata – neka ih Bog reformira – šire laž da je saudijski članak o al-Tuwaijriju izbrisan iz Al Jaziraha! Iz straha za međunarodne odnose! To nije istina; članak je još uvijek tu, a evo i linka do članka.“

Jedini zaključak koji se može izvući iz ove afere je da ono što je Tuwaijri rekao predstavlja službenu liniju samog kraljevstva.

Politika fragmentacije

Efekat Gaze osjeća se u cijeloj regiji. Sama Gaza je bila vojni poraz za Hamas, Hezbollah i Iran. Međutim, efekat Gaze je sve samo ne to.

U uništavanju Gaze, Netanyahu se više puta zakleo da će preoblikovati Bliski istok. Od tada je u čestim prilikama govorio da “mijenja lice Bliskog istoka” i da je ovaj sukob “rat ponovnog rođenja”.

Sastavni dio izraelske politike fragmentacije bio je osigurati, nakon pada bivšeg predsjednika Bashara al-Assada, da Sirija nikada više ne postane suverena nacionalna država.

To je bila Netanyahuova namjera kada je pokrenuo najveći bombarderski napad na Siriju u historiji zemlje, u roku od nekoliko sati nakon pada Assada krajem 2024. Sirijska avijacija i mornarica uništeni su za 24 sata.

Izraelski tenkovi su zatim ušli u južnu Siriju pod izgovorom uspostavljanja protektorata za Druze, ponudu koju je vodstvo Druza u početku odbilo.

Izrael je također ponudio da “zaštiti” Kurde na sjeveru Sirije. Ova ponuda se prošle sedmice pokazala spektakularno praznom, nakon što su sukobi koji su započeli u kurdskim područjima u Alepu doveli do dramatičnog sloma Sirijskih demokratskih snaga (SDF) i do toga da Damask preuzme kontrolu nad većim dijelom Sirije.

Bivši podržavalac SDF-a, SAD, nije mrdnuo prstom da zaustavi pokolj, a Izrael nije odgovorio na kurdske molbe za pomoć.

Prije potpisivanja primirja, Tom Barrack, specijalni izaslanik SAD-a za Siriju, optužio je komandanta SDF-a Mazlouma Abdija da pokušava uvući Izrael u unutarnje sirijske stvari.

Regija se zaista mijenja, ali ne onako kako je Netanyahu nekada zamišljao. Sirija je bila iscrpljena nakon decenije građanskog rata kada se Assadov režim urušio kao kula od karata. Njen novi vođa, predsjednik Ahmed al-Sharaa, savio se kako bi signalizirao da ne želi rat s Izraelom.

Godinu dana kasnije, raspoloženje u Siriji se promijenilo zbog agresije i arogancije izraelskih okupatora, koji ne samo da nemaju namjeru odustati od okupirane Golanske visoravni, već su im snage sada na 25 kilometara od samog Damaska.

Naučena lekcija

Borba protiv Izraela sada je stvar nacionalnog ponosa u Siriji, kao i u većem dijelu regije. Sam Sharaa nastavlja s istim oprezom i oštroumnošću koju je pokazao kada je svrgnuo Assada.

Na pragu pobjede na sjeveru Sirije, Sharaa je izdao uredbu kojom se kurdski jezik priznaje kao nacionalni jezik i vraća državljanstvo svim kurdskim Sirijcima.

Novi vojni paktovi su na pomolu. Izrael jedan naziva muslimanskim NATO-om, ali to nije nešto takvo.

Formira se rastućim shvatanjem među muslimanskim srednjim silama regije da je jedini način da se obuzda Izrael da se brane jedni drugima. To je lekcija naučena gledajući kako Izrael uništava jednog neprijatelja u isto vrijeme.

Najveća regionalna vojska, Turska, trenutno je u pregovorima o pridruživanju postojećem paktu o međusobnoj odbrani između Saudijske Arabije i Pakistana. Turska, Saudijska Arabija i Egipat sada otvoreno podržavaju komandanta sudanske vojske Abdela Fattaha al-Burhana.

A kako bi dodatno produbila raskol sa UAE, Saudijska Arabija će kupiti sudansko zlato, potez koji bi ograničio, ali ne i okončao afričku trgovinu zlatom Abu Dhabija.

Sve su to znakovi da se regija zaista mijenja, ali ne baš onako kako je Netanyahu zamislio.

Suočava se s porazom na više od jednog fronta. Nije uspio pokrenuti masovno preseljenje stanovništva ni iz Gaze ni sa okupirane Zapadne obale, što su sve njegove politike, od bombardiranja do izgladnjivanja, bile osmišljene da postignu.

Nije uspio fragmentirati Siriju. Upravo suprotno: Izrael je uspio ujediniti je kao nikada prije. Nije uspio uspostaviti vojno prisustvo u separatističkom Somalilandu i sada se suočava s otvorenim protivljenjem somalijske vlade.

Izgubio je podršku Egipta u Gazi i Jordana na Zapadnoj obali – oboje bi priliv palestinskih izbjeglica smatrali egzistencijalnom prijetnjom.

Netanyahuovo posljednje bacanje kockice bilo bi da ponovo napadne Iran. Njegov glavni saveznik, UAE, izgubio je mnogo utjecaja nakon što su protjerani iz Jemena.

Postoje tri opcije ako napadne.

Prva bi bila da obezglavi iransko rukovodstvo i zastraši preživjele članove elite da se uključe u igru. Malo je vjerovatno da će ovo uspjeti u Iranu. Ajatolah koji će zamijeniti Khamenija sigurno bi bio odlučniji da Iran dobije jedino sredstvo odvraćanja od daljnjeg napada – nuklearnu bombu.

Druga opcija, u slučaju raspada države, bila bi uspostavljanje izraelskog protektorata pod Pahlavijem. I ovo je malo vjerovatno, jer on gotovo da nema podršku u Iranu i ako bi došao na vlast, bio bi još veći izraelski podanik nego što je bio njegov otac.

Ali treća i najvjerovatnija opcija, ako bi se država raspala, bio bi građanski rat i fragmentacija Irana. To bi poslalo ogroman priliv Iranaca na sjever i zapad u Saudijsku Arabiju i Tursku, što bi masovno destabiliziralo regiju u cjelini.

Snovi Saudijske Arabije o modernizaciji bi se okončali jednim udarcem. Ne bi bilo mira ni za jednog susjeda nakon takvog raspada. Turska već ima planove za odbranu svoje granice kako bi spriječila milione Iranaca da pređu.

Iranska vlada je u pravu kada ove događaje smatra egzistencijalnom prijetnjom – i svi u regiji, bez obzira na svoju prošlu historiju s Islamskom Republikom, trebali bi učiniti sve što mogu da odbrane Iran i garantuju njegov suverenitet.

Netanyahu kuje planove za napad na Iran jer je svaki drugi potez koji je napravio propao. Iranska borba za opstanak je borba za opstanak regije – i apsolutno nijedan arapski vladar to ne bi trebao zaboraviti.