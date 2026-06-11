Kratka razmjena vatre između Irana i Izraela bila je istinitiji iskaz o ravnoteži snaga koja sada postoji između ove dvije zemlje nego brojne lažne tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua o tome da su “razbili”, “uništavali” ili “zbrisali” oružane snage Islamske Republike.

Piše David Hearst (MEE)

Ispaljivanjem do 30 projektila prema Izraelu kao odmazdu za njegovo obnovljeno bombardiranje Dahiyeha, južnog predgrađa Bejruta, Iran je prekršio model koji je Izrael nametnuo na druga dva primirja u Libanu i Gazi: naime, vi prestanete, a mi nastavljamo pucati.

Štaviše, pokazao je da će ciljati sjeverni Izrael kako bi zaštitio treću zemlju, Liban, što je također svojevrsni presedan.

Iranska vojna komanda je rekla da će obustaviti vatru, ali da će “uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego do sada” ako Izrael nastavi napade bilo gdje, uključujući južni Liban.

Islamskoj Republici je trebalo vremena da odgovori na izraelske kampanje u Gazi, Libanu i na sebe kao na jedan rat – što i jeste – ali konačno je prisiljena tako postupati.

Kao što je Amal Saad, stručnjakinja za Hezbollah, napisala na ovom portalu, sporazum o prekidu vatre koji su libanski predstavnici potpisali s Izraelom i SAD-om pripada kategoriji političke podložnosti s malo ili nimalo presedana.

„Liban, kao napdnuta država, supotpisnik je dokumenta koji uvjetuje prekid vatre ne povlačenjem okupacijske sile sa svoje teritorije, već povlačenjem vlastitih građana sa njihove zemlje“, napisala je.

To je učinio niko drugi do libanska vlada.

Ako Iran i Hezbollah zajedno prisile čak i na djelimično povlačenje izraelskih trupa iz Libana, oni će biti efikasniji u osiguravanju povratka vlastitih građana njihovim domovima nego libanski predsjednik.

Iransko pokazivanje prkosa stavlja motoriku u ove kotače. Također je značajno oslabilo Netanyahuov odnos s Trumpom.

Prekid vatre nije bio uvjetovan izraelskim povlačenjem, oslobađanjem zatvorenika ili povratkom stanovništva, već povlačenjem Hezbollaha s juga.

Nije ni čudo, dakle, da Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz likuju kako su pobijedili na svim frontovima.

Netanyahu je rekao da je Izrael dokazao da može istovremeno voditi rat na tri fronta i da bi njegove snage trebale napredovati do linije koja okupira 70 posto Gaze.

Katz se obavezao na masovno etničko čišćenje enklave: “dobrovoljne migracije” velikih razmjera koje bi Izrael proveo “u pravo vrijeme i na pravi način”.

Katz je također rekao da izraelska vojska koristi istu taktiku u Libanu kao što je to činila u Gazi, gdje su čitavi gradovi sravnjeni sa zemljom.

I Netanyahu i Katz govore bez ikakvog vidljivog straha od inkriminacije sebe u slučaju genocida koji je još uvijek pred Međunarodnim sudom pravde.

Tvrdoglavi otpor

Iransko pokazivanje prkosa stavlja palac u ove kotače. Također je značajno oslabilo Netanyahuov odnos s Trumpom.

Izraelski avioni bili su na pisti u ponedjeljak, spremni da nastave rat u punom obimu protiv Irana, prema više izvještaja, kada je Trump nazvao Netanyahua i rekao mu da prestane.

Trump je održao riječ. Na pitanje u intervjuu za The Financial Times da li može obuzdati izraelskog premijera, Trump je odgovorio: „On neće imati izbora. Ja odlučujem. Ja odlučujem. On ne odlučuje.“

Rat protiv Irana bio je zamisao samo ove dvojice ljudi, zasnovan na lažnim obavještajnim podacima Mossada da je Islamska Republika slabija nego što se pokazala. Iranov tvrdoglavi otpor porazu, uz njegovu sposobnost da kontinuirano obnavlja svoje raketne i dronove, sada nameće značajan pritisak ovom savezu.

Iran više neće prihvatati beskrajne razgovore. On stvara odvraćanje pod svojim uvjetima.

Izraelski novinar Ben Caspit žalio se u Ma'arivu da je nacionalna sigurnost u Izraelu “privatizirana” i predata Trumpu, do te mjere da vojne odluke zahtijevaju odobrenje Washingtona.

Njegov kolega, Avi Ashkenazi, rekao je da “Izrael ne smije prihvatiti američki diktat da mirno sjedi i suzdržava se od odgovora”, napominjući da bi to moglo ugroziti sam opstanak Izraela.

U ponedjeljak navečer, Netanyahu se morao zadovoljiti žestokom izjavom da će “za sada” zaustaviti napade na Iran.

I Trump je prošle sedmice pretrpio veliki udarac kada je Predstavnički dom glasao “za uklanjanje svih američkih snaga iz neprijateljstava protiv Islamske Republike Iran”. Rezoluciju, koja nema zakonsku snagu, podržala su četiri republikanca koji su prebjegli da glasaju za demokrate.

Trump je na Truth Socialu kritizirao: „Jučer je, besmislenim glasanjem, Predstavnički dom glasao, sa 4 loša republikanca i svim demokratama, za ograničavanje mojih ratnih ovlasti, baš usred mojih posljednjih pregovora o okončanju rata s Islamskom Republikom Iran. Ko bi učinio tako nepatriotski nešto.“

Ali jasno je da se antiratno raspoloženje širi u republikanskim redovima – i Trump zna da je to prijetnja.

Različite agende

Jasnije je, također, da se američke i izraelske agende o Iranu sada razilaze. Trump očito ne vjeruje da će ni nastavak rata ni nastavak blokade Hormuza dovesti do okončanja sukoba.

Njegovo insistiranje da se pregovori nastavljaju i da je memorandum o razumijevanju o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca nadohvat ruke odražava uvjerenje da su pregovori s Iranom jedini način da se američka armada povuče.

Trump je započeo rat sa snovima o brzoj pobjedi. Sada ga mora okončati što je brže moguće.

Za Netanyahua, mirovni sporazum SAD-a s Iranom – uz još uvijek važeću Islamsku Republiku – označio bi kraj te jedinstvene prilike za proširenje granica Izraela i nametanje sebe kao novog hegemona regije.

Taj prozor prilike započeo je u Trumpovom prvom mandatu, kada je imenovao zagovornika doseljenika za ambasadora i priznao izraelsku aneksiju Golanske visoravni i Jerusalema kao glavni grad Izraela.

Nije bilo quid pro quo, nikakvih obaveza koje je Izrael morao dati u vezi s palestinskom državom. To su bili pokloni na srebrnom pladnju.

Zlatni savez je nastavljen u Trumpovom drugom mandatu, kulminirajući američkim napadom na Iran – strateškim ciljem koji je Netanyahu zagovarao najmanje 40 godina.

Tokom ovog perioda, znajući da više nikada neće imati tako lakovjernog američkog predsjednika kao ovog, Netanyahu je provodio politiku maksimalnog teritorijalnog osvajanja.

Ali lebensraum nije primarni cilj. Umjesto toga, cilj je očistiti Gazu i južni Liban od njihovog autohtonog stanovništva. Oko milion Palestinaca u Gazi nema domove u koje bi se mogli vratiti, čak ni u ruševinama, dok je još milion ljudi raseljeno u Libanu.

Nova Nakba, ili katastrofa, koju Netanyahu i Katz još uvijek planiraju, bila bi nekoliko puta veća od one koju je Izrael počinio 1948. godine. To bi značilo uništavanje ne samo domova, bolnica i škola, već svega što održava funkcioniranje društva u Gazi i južnom Libanu.

Kao što analitičar Gideon Levy piše: „Kada se stanovništvo Gaze svede na razjedinjenu masu bez organiziranog društva, bez osnovnih usluga, bitnih institucija i, naravno, bez vodstva, potpuni raspad društvenog tkiva olakšat će Izraelu prelazak u sljedeću fazu, koju nikada nije napustio, fazu protjerivanja. Tek tada će problem Gaze biti konačno riješen. Samo na ovaj način.“

„Logika eliminacije“

Patrick Wolfe, australijski stručnjak za kolonijalizam doseljenika, opisao je stav doseljenika kao „logiku eliminacije“.

„Kako su kolonijalisti opravdavali svoj stav prema autohtonom stanovništvu? Kao i u drugim kolonijalnim poduhvatima, dehumanizirali su ih, prikazujući ih kao ‘divljake’ ili ‘primitivne'“, piše historičar Ilan Pappe.

Ali on dalje primjećuje da se kolonijalizam doseljenika razlikuje od klasičnog kolonijalizma u jednom važnom aspektu: dok su Britanci u Indiji sebe smatrali onima koji donose modernost „divljacima“, kolonijalisti doseljenici sebe vide kao modernizatore zemlje. Njegovog naroda se mora riješiti.

Netanyahu i Katz slijede ovu viziju, u ratu i miru, protiv Palestinaca gdje god da žive.

Otkad je Hamas vratio sve svoje taoce, Izrael je prekršio primirje u Gazi oko 3.000 puta. Više od 900 Palestinaca je ubijeno, a 2.900 ranjeno. Desetine drugih su otele izraelske snage.

Žuta linija do koje se izraelska vojska trebala povući neumoljivo se širi naprijed. 53 posto Gaze koju je okupirao Izrael postalo je 60 posto, a krajem prošlog mjeseca, Netanyahu je obećao da će to biti 70 posto, kao “početak” ka potpunoj kontroli.

“Trenutno pritiskamo Hamas; sada kontroliramo 60 posto teritorije Pojasa – znate to. Bili smo na 50, prešli smo na 60. Moja direktiva je da se krenemo prema”, rekao je, prije nego što je zastao dok je neko iz gomile viknuo “100”.

“Idemo korak po korak. Prije svega, 70. Počnimo s tim”, rekao je Netanyahu. “Pritiskamo ih sa svih strana, pozabavit ćemo se ostacima.”

U međuvremenu, Izrael ubija sve vođe Hamasa koji su pristali da predaju taoce u zamjenu za okončanje rata. Mohammed Odeh, najnoviji vojni komandant Hamasa, ubijen je prošlog mjeseca u ciljanom napadu.

Vizija egzila

Nema ni traga “master planu” koji je Trumpov zet, Jared Kushner, predstavio u Davosu 22. januara. Nisu postavljeni temelji za Novi Rafah, sa njegovih 100.000 stambenih jedinica, 200 obrazovnih centara, 75 medicinskih ustanova i 180 kulturnih, vjerskih i stručnih institucija. Ovo je zemlja koja je pod punom izraelskom kontrolom.

Niko iz palestinske tehnokratske vlade nije kročio u Gazu. Nema međunarodnih mirovnih snaga niti novca u džepu da se bilo šta od ovoga uradi. Kasa Odbora za mir je prazna.

Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za Gazu, svu krivicu pripisuje Hamasovom odbijanju da se razoruža. Prema planu, prvo slijedi razoružanje grupe, zatim se pojavljuju Međunarodne stabilizacijske snage, a tek onda se Izrael povlači. Ali ništa od toga se ne događa.

Kao što svaki Palestinac zna, Netanyahu i Katz ne planiraju Abu Dhabi na obalama Mediterana. Oni aktivno planiraju haos, građanski rat i međusobne milicije – jer su to najsigurniji načini da se Palestinci gurnu u more i u egzil.

Ali upravo odbijanje Hamasa, Hezbolaha i Irana da se razoružaju sprječava Izrael da ispuni svoju viziju masovnog etničkog čišćenja. Oni su jedine prepreke masovnom egzodusu izbjeglica koje bi preplavile Saudijsku Arabiju, Jordan i na kraju samu Evropu.

Hezbolah je očito uspio obnoviti svoju vojnu snagu nakon što je nekoliko puta izgubio vodstvo zbog izraelskih atentata 2024. godine. Prema jednoj autoritativnoj analizi, koncentrira se na kvalitet svojih udara na izraelske vojne ciljeve, a ne na kvantitet.

Drži snage u rezervi. Svojim lokalnim jedinicama pruža značajan stepen autonomije, a istovremeno održava komandu i kontrolu. Ovo nisu mali vojni podvizi pod svakodnevnim izraelskim nadzorom i udarima dronovima.

Primirja koja je Izrael do sada potpisao, a koja su odobrili izraelski susjedi, samo su pokriće za ostvarivanje istog sna o etnički očišćenoj Gazi i južnom Libanu, u drugačijem formatu.

Regionalni imperativ

Ovo je stvarnost s kojom se regija još nije probudila. Dnevni red nije normalizacija sa zemljom koja to čini. Ne radi se o razoružanju. Radi se o ponovnom naoružavanju.

Jedini način da se zaustavi izraelska agenda jeste posjedovanjem tvrde sile za to. Turska, Egipat i Jordan imaju najviše razloga za strah od izraelskih planova, uglavnom zato što će, bez obzira na to hoće li Netanyahu ostati na vlasti ili ne, strateški cilj ostati isti. Nijedna zemlja koju je Netanyahu osvojio neće biti vraćena od strane Naftalija Bennetta kao premijera.

Izrael u svom trenutnom raspoloženju, koje je Netanyahu opisao kao svoj drugi rat za nezavisnost, ne poštuje ničiji suverenitet. Izgradit će aerodrome u iračkoj pustinji bez podnošenja zahtjeva Bagdadu za građevinsku dozvolu.

Osim toga, ove zemlje znaju da su sljedeće na izraelskoj listi meta. Suzdržavale su se jer ne žele rat s Izraelom. Turske oružane snage kažu da su nekoliko godina udaljene od toga da imaju bilo šta što bi moglo odvratiti izraelske avione.

Nije da ne rade ništa. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan spriječio je Trumpa da upotrijebi kurdske snage za invaziju na Iran. Jordanski kralj Abdullah spriječio je Trumpa da podrži izraelsku aneksiju Zapadne obale – za sada.

Ali ovo su taktičke, a ne strateške promjene smjera. Nijedan lider nije zaustavio izraelski projekat prekrajanja vlastitih granica.

Sada je to regionalni imperativ. Svaka nacija na Bliskom istoku osjetit će posljedice izraelskog uspjeha.

Davno je vrijeme da se dogovori regionalni okvir i odbrambeni pakt koji bi postao činjenica na terenu, koju ni Izrael ni posljednji stanar Bijele kuće ne bi mogli ignorirati.

Kraj rata s Iranom, ako se dogodi, mora biti početak regionalne inicijative kako bi se osiguralo da se to nikada više ne ponovi.