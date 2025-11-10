Daško Stanivuković: Dodik je izdao Srbiju, Vučić nije znao za dogovor s Amerikom (Video)

“RS treba imati dobre odnose , ma ko god bio na čelu, a taj čovjek više nije. A gdje je ona, kako se zove Babić Trišić, gdje je ta žena. Gospođa, gdje si? Jesi utekla, trepni, je li kidnapovana? Je li je Dodik kidnapovao i samo onako stavio? Gdje si gospođo? Dobro jutro, dobar dan, ti si v.d.”, rekao je Stanivuković.

Rekao je da je na sceni državni udar, da je Dodik uzurpirao vlast.

“Iz RS idu ogavne poruke prema Srbiji. Opet, RS i Srbija moraju da sarađuju, ali gotovo sam siguran, apsolutno sam uvjeren da je Srbija povrijeđena izdajom Republike Srpske. Napravili su dogovor s Amerikom, matica to ne zna. Što bi se s vama sastao, ne bi ni ja”, rekao je Stanivuković.

Cijeli istup Stanivukovića pogledajte u nastavku …

(Kliker.info-Vijesti)