Darijana Filipović biće kandidat HDZ-a BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda na predstojećim opštim izborima, saopštio je danas lider HDZ-a BiH Dragan Čović.

Odluka o tome donesena je na proširenim sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora HDZ-a BiH u Mostaru.

Jednoglasna podrška dodatno je istakla povjerenje kandidatu koja, kako je istaknuto, kroz svoj dosadašnji politički rad predstavlja spoj iskustva, odgovornosti i nove generacije političkog djelovanja.

Filipović je naglasila da ovu odluku prije svega doživljava kao veliku čast i odgovornost prema hrvatskom narodu, prema stranci i kolegama koji su je izabrali.

“Vjerujem da politika ne smije biti prostor sukoba i nesigurnosti, već prostor praktične odgovornosti. BiH treba stabilnost. Uvjerena sam da se budućnost u ovoj zemlji može graditi radom, znanjem i međusobnim poštivanjem”, rekla je Filipović.

Ona je u svom obraćanju naglasila i važnost političke odgovornosti unutar hrvatskog političkog prostora.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da se ne radi samo o izboru kandidata, nego o otvaranju nove faze političkog djelovanja u BiH koja je spremna donijeti novu perspektivu i osigurati potpunu ravnopravnost.

On je naveo da je Filipović svoj politički put gradila postupno i odgovorno i da je pokazala ozbiljnost, znanje i sposobnost razumijevanja političkih procesa i ljudi.

Uvjeren je da Filipovićeva može donijeti iskorak koji će njenom narodu i BiH osigurati bezbjednost, pouzdanost i prosperitet.

Posebno je istaknut njen rad u području spoljne politike i međunarodnih odnosa.

Darijana Filipović je potpredsjednik HDZ-a BiH i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a posljednjih desetak godina visoko je pozicionirana u stranačkim strukturama.

Kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda već je istakao Slaven Kovačević iz DF-a, a pet opozicionih hrvatskih stranaka najavilo je da će imati svog kandidata.

Poziciju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda u četiri mandata obavljao je Željko Komšić, i to od 2006. do 2014. godine kao kandidat SDP-a, a zatim od 2018. dva mandata kao kandidat DF-a.

