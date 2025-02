Daniel Serwer o presudi Dodiku : „Ne, nisam iznenađen. Ali ovo je tek prvi korak. Ima još puno toga za procesuirati“

Daniel Serwer, profesor sa Škole naprednih međunarodnih studija američkog Univerziteta Johns Hopkins, u razgovoru za Al Jazeeru pozdravio je presudu predsjedniku bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku, rekavši da je to samo „prvi korak“.

Serwer, koji je bio i jedna od pregovarača u postizanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, već dugo poziva na akciju protiv Dodika, kojeg godinama smatra proruskim opstruktivnim fakto

Također, iako je bio jedan od njegovih kreatora, poziva na izmjene Dejtonskog sporazuma, koji se pokazao lošim za funkcioniranje države BiH. U jednom razgovoru za Al Jazeeru, rekao je da u BiH „vlada mir, ali i loša vladavina“.

‘Nisam iznenađen’ što je osuđen

U prvoj reakciji na presudu u Sudu BiH, na pitanje Al Jazeere je li iznenađen što je ta institucija prvi put osudila jednog visokorangiranog političara zbog narušavanja državne i regionalne stabilnosti, rekao je da „nije“.

„Ne, nisam iznenađen. Ali ovo je tek prvi korak. Ima još puno toga za procesuirati“, rekao je Serwer, koji je u prošlosti, također, mnogo govorio o korupciji u Bosni i Hercegovini .

Serwer je, također, općeg stava da BiH treba centralizaciju vlasti, raspuštanje entiteta i kantona i građansku inicijativu koja bi, uz podršku međunarodnih faktora dovela do pada „nacionalističkih“ stranaka i formiranja funkcionalnog i euroatlantski opredijeljenog društva koje bi bilo u funkciji građana.

„Dodik želi da se Republika Srpska povuče iz državnih institucija pod velom ‘zakonskih odobrenja’. Tada bi on bio svemoćan i ne bi odgovarao ni za šta u svom feudu. Rusija će podržati Dodikove poteze i pokušat će ga zaštititi. Moskva negira ovlasti visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je oprezniji, jer se plaši neodobravanja Evropske unije i SAD-a“, stav je koji američki profesor već dugo gaji.

Nakon izricanja presuda, iz RS-a i Srbije su upućen valovi kritika na računa bh. pravosuđa, koje je, tvrde, donijelo „političku presudu“, da „ukloni Dodika“. Ustavni sud BiH, koji je mnoge Dodikove poteze poništio i proglasio neustavnim, kritiziraju već dugo, tražeći odlazak inostranih sudija uz USBiH, no, Serwer tvrdi da su upravo oni garant njegove profesionalnosti.

„Mislim da bi povratak međunarodnih sudija i tužilaca bila dobra ideja, ali tako bi se mogla nazvati i profesionalizacija pravosudnog sistema BiH. Ustavni sud bi i dalje morao imati tri inostrana člana, kako bi spriječio etničke blokade. Sudski sistem treba biti nezavisan, profesionalan i sa kapacitetom da zaštiti lična prava“, mišljenja je.

Plan ‘uništenja’ Bosne i Hercegovine

Šta bi Dodik mogao dalje, pitanje je na koje će se odgovor još čekati. Za sada, bh. javnost čuje smo prijetnje iz Banje Luke, ali konkretnih koraka još nema.

„Svakako postoji mogućnost da Dodik nastavi dalje, onako kako je i krenuo i najavljivao. Ali on je već učinio mnoge stvari koje zaslužuju krivični progon“, govori Serwer.

U slučaju da prvostepena presuda bude potvrđena, Dodik bi mogao u zatvor, no, govoreći o tome ko bi ga trebao i mogao uhapsiti, Serwer je rekao: „To pitanje treba postaviti nekome u Bosni.“

No, otišao on u zatvor ili ne (bh. zakon dopušta otkup zatvorske kazne u trajanju do jedne godine bez obzira na težinu i prirodu djela), Serwer ističe da je današnja presuda jako značajna.

„Presuda ponovo potvrđuje autoritet visokog predstavnika u BiH i državnog pravosuđa. To je važno“, kazao je.

“Dodikov plan je da uništi državu Bosnu i Hercegovinu. On i Aleksandar Vučić su jasno izrazili svoje namjere. Stvaraju de facto srpski svet koji bi izvukao Republiku Srpsku iz vida bosanskohercegovačkih institucija. RS je važna komponenta onoga što se naziva ‘srpskim svetom'”, ističe američki profesor.

(AJB)