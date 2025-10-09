Dan žalosti u KS 13. oktobra povodom smrti Halida Bešlića
Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Kantona Sarajevo 13. oktobra povodom smrti velikana bosanskohercegovačke narodne muzike, Halida Bešlića.
“Ovom odlukom Vlada odaje počast Halidu Bešliću, čije su pjesme ostavile neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i oblikovale generacije te postale dio naše zajedničke kulturne baštine. Gubitak izuzetno cijenjenog umjetnika, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, predstavlja veliki žal za sve ljubitelje njegove muzike u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i regionu.
Datum 13. oktobar izabran je jer se tog dana održavaju komemoracija i ukop legendarnog pjevača. Prijedlog za proglašenje Dana žalosti pokrenut je od strane premijera Kantona Sarajevo, nakon obavljenih konsultacija s čelnicima Skupštine Kantona”, naveli su iz Vlade KS..
Na Dan žalosti u Kantonu Sarajevo zastave će biti istaknute na pola koplja, odlažu se sve javne manifestacije zabavno-humorističkog karaktera.
Žalost će se također izražavati minutom šutnje na skupovima, održavanjem komemorativne sjednice, upisivanjem u knjigu žalosti, kao i drugim prigodnim načinima.
