Dan žalosti u KS 13. oktobra povodom smrti Halida Bešlića

“Ovom odlukom Vlada odaje počast Halidu Bešliću, čije su pjesme ostavile neizbrisiv trag na muzičkoj sceni i oblikovale generacije te postale dio naše zajedničke kulturne baštine. Gubitak izuzetno cijenjenog umjetnika, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, predstavlja veliki žal za sve ljubitelje njegove muzike u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i regionu.