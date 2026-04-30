(Kliker.info)

Dan za velike odluke : Generali će danas informisati Trumpa o novim vojnim opcijama protiv Irana

30 Aprila
06:41 2026
Američki vojni komandanti, uključujući komandanta Centralne komande SAD (CENTCOM) admirala Brada Coopera, trebali  bi danas  četvrtak, 30. aprila 2026. godine, informirati predsjednika Donalda Trumpa o novim vojnim opcijama protiv Irana, javlja dobro informisani  američki portal Axios.

Pomenuti brifing signalizira da Trump ozbiljno razmatra nastavak velikih borbenih operacija, bilo da pokuša prekinuti zastoj u pregovorima ili da zada konačni udarac prije kraja rata.

Axios ističe  da je CENTCOM pripremio plan za “kratak i snažan” val udara na Iran – vjerovatno uključujući i infrastrukturne ciljeve – u nadi da će se prekinuti zastoj, rekla su tri izvora upoznata sa situacijom.

Nada je da će se Iran tada vratiti za pregovarački sto pokazujući veću fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom.

Jedan od planova koji bi trebao biti predstavljen i predložen Trumpu fokusira se na preuzimanje dijela Hormuškog moreuza kako bi se ponovo otvorio za komercijalne  brodove . Takva operacija bi mogla uključivati ​​kopnene snage, rekao je jedan izvor.

Pored toga, razmatra se i operacija specijalnih snaga za osiguranje iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma.

Trump je da podsjetimo  u srijedu rekao za Axios da smatra pomorsku blokadu Irana “nešto efikasnijom od bombardiranja”.

Američki vojni planeri također razmatraju i  mogućnost da Iran poduzme vojnu akciju protiv američkih snaga u regiji kao odmazdu za blokadu.

Očekuje se da će i predsjedavajući Združenog štaba, general Dan Caine, prisustvovati brifingu , rekli su izvori.

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjeve za komentar.

Admiral Cooper, podsjeća na kraju  Axios, dao je Trumpu sličan brifing 26. februara, dva dana prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana.

