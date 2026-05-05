Vlada Kantona Sarajevo zajedno s Udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. upriličila je danas polaganje cvijeća kod Spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995., u znak sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Cvijeće su položili predstavnici raznih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995. i brojne druge delegacije.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad UK u izjavi novinarima, prije početka zvanične ceremonije, podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se tiču ubijanja civila odnosno djece tokom opsade Sarajeva.

– Nažalost, toliko godina poslije toga ne postoje presude za ubijanje djece u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Insistirat ćemo na tome i u narednom periodu. Pravda jeste spora, ali bez obzira na opstrukcije koje postoje decenijama, mora doći na vidjelo – kazao je.

Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 Fikret Grabovica kaže da je roditeljima ubijene djece posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, ‘da nema kazne za one koji su počinili tako stravične zločine nad djecom ovog grada’.

– Međutim, uvijek postoji nada. Za očekivati je da se, u narednom periodu, promijene okolnosti u Tužilaštvu i da konačno rade svoj posao – poručio je.

Slična osjećanja ima i potpredsjednik Udruženja Alija Hodžić. Njemu, kao roditelju ubijenog jedinog djeteta, bolna su sjećanja na godine stradanja posebno djece tokom rata u BiH. Pita se, kako mogu mirno spavati zločinci koji su sve to počinili.

– Ne mogu shvatiti da naše tužilaštvo nije procesuiralo nikoga zbog ubijanja djece opkoljenog Sarajeva. Za 1601 ubijeno dijete imamo dokumentaciju. Posebno priča su djeca ranjena tokom rata, kakav je njihov život – kazao je.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić smatra da generalno puno treba raditi na kulturi sjećanja i da se nikad ne zaborave oni koji su stradali. Podsjetio je na obavezu da se, posebno na današnji dan, prisjetimo na 1601 nevino stradalo dijete u Sarajevu.

– Kao gradonačelnik ovog grada ističem da ćemo učiniti sve da, bez obzira što je toliko godina prošlo, nađemo odgovorne i krivce za nevino stradalu djecu. Vjerujem da ćemo uspjeti u tome, da će odgovarati oni koji su odgovorni za ove nevine žrtve – poručio je.

Vlada Kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj – Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, za Dan žalosti u Kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1.601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine.

Na današnji dan zastave se spuštaju na pola koplja, na zgradama institucija Kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanove.

Iz KS pozivaju sve građane da se s dužnim poštovanjem i pijetetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju.

