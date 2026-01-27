Dan sjećanja na holokaust – Lekcije prošlosti moramo prenositi budućim generacijama

Veoma je važno kontinuirano učiti o holokaustu kako se takva tragedija više nikada ne bi ponovila, jer je to lekcija koja se mora prenositi budućim generacijama – rečeno je to danas na akademiji koju je organizirala Jevrejska opština u Sarajevu povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.

Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci izjavio je da danas cijela Bosna i Hercegovina, Balkan i Evropa imaju razloga prisjetiti se jednog od najtragičnijih događaja 20. stoljeća – stradanja gotovo trećine jevrejskog naroda, blizu šest miliona ljudi u holokaustu.

On je podsjetio da Jevreji u Sarajevu žive od 1565. godine te da je 1941. u gradu živjelo oko 12.000 Jevreja, od kojih je 9.500 ubijeno.

– Taj broj dovoljno govori o okrutnosti holokausta i činjenici da niko nije bio pošteđen – kazao je Finci.

Istaknuo je da su Jevreji u Bosni i Hercegovini tokom gotovo pet stoljeća živjeli u dobrim odnosima sa svim drugim zajednicama, te da su i u najtežim vremenima imali ljude koji su bili spremni pomoći.

– Među Pravednicima među narodima, nejevrejima koji su tokom rata spašavali Jevreje, nalazi se više od 50 osoba iz Bosne i Hercegovine, a i dalje istražujemo kako bismo pronašli još imena – rekao je.

Posebno je izdvojio hrabrost Derviša Korkuta, koji je 1941. godine spasio Sarajevsku hagadu.

– Zahvaljujući njemu Hagada je i danas u Sarajevu i ovdje će ostati za vijeke vjekova, jer je po Sarajevu i dobila ime – naglasio je Finci.

Kazao je da je važno kontinuirano učiti o holokaustu kako se takva tragedija više nikada ne bi ponovila.

– Zato je učenje o holokaustu lekcija koja se mora prenositi. Zajedno s Ministarstvom obrazovanja i kulture radimo na tome da se u škole uvedu sadržaji o holokaustu, onako kako su to proklamirale i Ujedinjene nacije – rekao je.

Finci je izrazio nadu da takve nesreće pripadaju prošlosti i da će buduće generacije 27. januar obilježavati isključivo kao dan sjećanja na oslobođenje logora Auschwitz 1945. godine i kao međunarodni Dan sjećanja na holokaust.

Predsjednica Jevrejske općine Rahela Džidić poručila je da je ovaj dan prilika da se oda počast žrtvama, ali i obnovi obaveza prema istini, dostojanstvu i odgovornosti.

Istaknula je da su Bosna i Hercegovina, a posebno Sarajevo, historijski bili prostor susreta naroda, vjera, kultura i tradicija.

– Ovdje su se ljudi susretali u toleranciji, a ne u sukobu. Tokom 460 godina, otkako Jevrejska općina postoji u Sarajevu, zajedno sa svim ostalim vjerama i kulturama gradili smo gradove, razvijali zanate, trgovinu, industriju, školstvo, kulturu, sport i humanitarni rad – kazala je Džidić.

Naglasila je da je holokaust izbrisao višestoljetno prisustvo Jevreja na ovom prostoru, ali da primjeri ljudskosti i solidarnosti ostaju trajni putokaz.

– Svijetli primjeri spašavanja Jevreja, spašavanje Sarajevske hagade od strane Derviša Korkuta i mnogi drugi postupci građana Sarajeva i Bosne i Hercegovine pokazuju kako dobrota može nadživjeti najmračnija vremena – istaknula je.

Dodala je da je duga sjenka holokausta ostavila posljedice na jevrejsku zajednicu.

– Nažalost, naša mala zajednica je zbog svega toga postala gotovo nevidljiva. Ali i dalje postojimo, njegujemo naše vrijednosti i radimo na očuvanju sjećanja – poručila je Džidić.

Hazan Jevrejske opštine u Sarajevu Igor Kožemjakin kazao je da se Jevrejii nikada nisu oporavili od te tragedije te da je stoga veoma bitno njegovati kulturu sjećanja.

– Želimo da odamo poštovanje žrtvama, jer nema niti jedne porodice u Sarajevu koja nije izgubila nekoga u holokaustu – kazao je.

U okviru obilježavanja, danas je položen vijenac na spomenik žrtvama fašističkog terora na Starom jevrejskom groblju, a večeras u Kinu Meeting point bit će prikazan film “The wild one – Neukrotivi: Priča o Jacku Garfeinu“ Tessa Louise-Saloméa.

