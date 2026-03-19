(Kliker.info)

Dan nakon što je podnio ostavku u znak protesta protiv rata s Iranom, bivši šef odjela za borbu protiv terorizma Donalda Trumpa, Joe Kent, svalio je krivicu za sukob isključivo na Izrael i izjavio da Teheran nije ni blizu razvoju nuklearnog oružja.

„Izraelci su donijeli odluku o preduzimanju ove akcije, za koju smo znali da će pokrenuti niz događaja, što je značilo da će Iranci uzvratiti“, rekao je Kent, koji je bio direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, Tuckeru Carlsonu u srijedu.

Izraelska vlada se „osjećala ohrabreno“ što mogu pokrenuti rat i da će SAD „jednostavno morati reagirati“, rekao je.

Carlson – koji je rat opisao kao „apsolutno odvratan i zao“ – pitao je Kenta da li je režim na ivici stvaranja nuklearne bombe.

„Ne.“ „Nisu bili prije tri sedmice kada je ovo počelo, a nisu bili ni u junu“, rekao je, misleći na napade američke vojske 22. juna na iranske nuklearne lokacije.

Dodao je da iranska vlada od 2004. godine ima fetvu – ili edikt – koji im zabranjuje razvoj nuklearnog oružja. „Nismo imali obavještajne podatke koji bi ukazivali na to da se fatva ne poštuje“, rekao je Carlsonu, opisujući iransku strategiju kao „zapravo prilično pragmatičnu“.

Ubistvo vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija također je samo ohrabrilo njegove tvrdokorne pristalice, tvrdio je Kent. „Ne mislim da se ajatolah bojao smrti.“ „Ne zato što je neki luđak, već zato što je znao da će režim preživjeti ako bude ubijen“, rekao je.

Kent je u utorak podnio ostavku na mjesto u administraciji zbog svog protivljenja „ratu u Iranu koji je u toku“, u objavi na X koja je brzo postala viralna, privukavši više od 93 miliona pregleda.

„Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj naciji“, rekao je Kent. „I jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija.“

Kent, rodom iz Oregona koji je proveo 20 godina u američkoj vojsci, rekao je da podržava politiku koju je predsjednik zagovarao, ali sada smatra da je Trump prevaren da podrži “katastrofalnu” odluku koja podsjeća na rat u Iraku.

“Kao veteran koji je 11 puta bio raspoređen u borbi i kao muž Zlatne zvijezde koji je izgubio voljenu suprugu Shannon u ratu koji je proizveo Izrael, ne mogu podržati slanje sljedeće generacije da se bori i umre u ratu koji ne koristi američkom narodu”, dodao je.

Njegov odlazak – koji ga je učinio najviše rangiranim zvaničnikom koji je odstupio zbog rata u Iranu – navodno je iznenadio Trumpove savjetnike. Ali Bijela kuća je to brzo odbacila kao beznačajno.

U utorak je Trump novinarima rekao da je nakon čitanja pisma “shvatio da je dobro što je otišao”. Sljedećeg dana, sekretarica za štampu Bijele kuće Karoline Leavitt nazvala je epizodu „smiješnom“ i „uvredljivom“ te pokušala umanjiti Kentov značaj.

„Prošlo je neko vrijeme otkako ga je predsjednik vidio ovdje u Bijeloj kući“, rekla je. „Ovo je bila osoba koja nije bila uključena ni u jednu diskusiju prije operacije i tokom ove operacije.“

Na događaju u Michiganu u srijedu, potpredsjednik JD Vance rekao je pristalicama da poznaje i voli Kenta. Ali, rekao je da bi politička neslaganja trebala biti ostavljena po strani kada predsjednik odluči o smjeru djelovanja.

Međutim, neki u svijetu MAGA izrazili su žestoku podršku Kentu.

Bivša zastupnica Georgije Marjorie Taylor Greene – koja se žestoko protivila ratu u Iranu – okarakterizirala ga je kao „VELIKOG AMERIČKOG HEROJA“, javlja Independent.

Kentova ostavka dolazi u trenutku kada se rat u Iranu – koji su zajednički pokrenuli SAD i Izrael 28. februara – sada proteže u treću sedmicu. Sukob je zahvatio širi region Bliskog istoka, a prijavljeni su napadi u Izraelu, Kataru, Kuvajtu, Azerbejdžanu, Jordanu i Saudijskoj Arabiji.

Najmanje 1.200 iranskih civila je poginulo, a više od 10.000 je povrijeđeno, prema zdravstvenim zvaničnicima zemlje. Trinaest američkih vojnika je ubijeno, a više od 140 je ranjeno, saopštio je Pentagon.

Rat – koji ne pokazuje znakove jenjavanja – također je izazvao strahove od globalnih ekonomskih previranja, jer je tankerski promet kroz Hormuški moreuz zaustavljen, što je u posljednjih nekoliko sedmica nekoliko puta podiglo cijene nafte iznad 100 dolara po barelu.

