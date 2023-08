Dan nakon konačne odluke Nijemaca: “Ovo je lančana kriza, Republika Srpska ide ka najgorim mogućim ekonomskim sankcijama”

Njemačka savezna vlada odlučila je da u Republici Srpskoj dopusti da isteknu četiri infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti od 105 miliona eura i da se na taj način sukcesivno okončaju.

Saopšteno je ovo juče iz njemačke ambasade u Sarajevu.

“Pozadina toga je nastavak secesionističke politike Republike Srpske i njenog predsjednika Milorada Dodika. O ovoj odluci obaviješteni su Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i projektni partneri. Riječ je o projektima rehabilitacije hidroelektrane Trebinje, faza III i IV, vjetroparka Hrgud, te zbrinjavanja otpadnih voda u Gradišci. Posljednji pomenuti projekat je predmet saradnje sa Švajcarskom Konfederacijom” saopšteno je iz Ambasade Savezne Republike Njemačke

Podsjetimo, da je 4.jula Evropska komisija dobrila četiri projekta za Bosnu i Hercegovinu vrijedna 298 miliona eura, nijedan projekat nije iz Republike Srpske.

Odobrena su bespovratna sredstva za izgradnju 11,9 kilometara autoputa kod Žepča i Maglaja i srednjoj Bosni uključujući pet tunela i devet mostova.Drugi projekt je 14,2 kilometara autoputa kod Mostara na jugu zemlje. Odobren je projekt sanacije vodovoda u Sarajevu te sanacija Crpne hidroelektrane u Čapljini, na jugu BiH.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez komentarisao je odluku Njemačke, podsjećajući da je on i ranije upozoravao vlasti u Republici Srpskoj

“Oni su mislili da mogu blokirati sankcije EU preko Mađarske, međutim, očito da bilateralno članice EU uvode sankcije. Četiri velika projekta su zaustavljena i to se nastavlja i sa donacijama za obnovu infrastrukture, odnosno kasarni u državi BiH, a na teritoriji Rs. Meni nije drago što se to radi, što narod ispašta zbog neodgovornih političara i davno sam rekao da Dodik najviše štete nanosi ljudima koji žive na prostoru manjeg bh. entiteta (Rs). Ovo najviše tjera mlade ljude. Rs kao entitet u BiH je sve više suočen sa finansijskim problemima i to se više ne može ni sakriti”, kaže Helez

Odluka njemačke administracije da obustavi kreditne aražmane u projektima u Republici Srpskoj, predstavlja nastavak političkih pritisaka na Republiku Srpsku s ciljem da, ekonomskom prisilom, odustanemo od borbe za naša prava, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

On je precizirao da su još prije nekoliko godina sa njemačkom bankom KFV ugovoreni kreditni aražmani u vezi izgradnje vjetroparka “Hrgud” kod Berkovića i obnove agregata u HE “Trebišnjica”, kao i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Gradišci.

– Svi ovi projekti su u različitim, uglavnom pripremnim fazama realizacije, a najvećim dijelom, trebali su biti realizovani kreditnim sredstvima njemačke KFV banke. Žao nam je što što se njemačka vlada odlučila na ovakav korak, pogotovo što je svaki naš korak zapravo borba za dosljedno poštovanje i primjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma – poručio je Višković.

Istakao je da će bez obzira na ovu odluku, nastojati da u razumnom roku iznađu drugi model finansiranja, kako bi realizovali sve projekte koji su od velikog značaja za građane i Republiku Srpsku, u cjelini.

U opoziciji imaju jasno. Ovo je nastavak izolacije Republike Srpske a najviše štete pretrpjeće građani Republike Srpske a ne pojedinci iz vlasti.

Branislav Borenović, presjednik PDP-a, rekao je da je jučerašnje zvanično saopštenje njemačke ambasade potvrđuje najgore moguće slutnje, a to je da je Republika Srpska zaista u lančanoj krizi i ide ka najgorim mogućim ekonomskim sankcijama koje prije svega pogađaju lokalne zajednice, ali i direktno građane koji žive u Republici Srpskoj.

“A najmanje, odnosno skoro nikako ne pogađaju pojedinačno vladajuće političke strukture. Svakako da to nije dobra stvar, loša je poruka da je Njemačka zvanično odustala od četiri velika projekta koja su trebali finansirati u Republici Srpskoj u oznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka. Jedna u nizu odluka koje pokazuju da se Republika Srpska nalazi u jednoj vrsti izolacije i ekonomskih sankcija. To su lančane reakcije koje su došle prije nekoliko sedmica iz Brisela. Tada smo dobili informaciju da ni jedna marka od 600 miliona konvertibilnih maraka, grant bespovratnih sredstava koje Evropska unija dodjeljuje Bosni i Hercegovini, nije došla u Republiku Srpsku. Njemačka je zemlja koja je jedna od najvećih i najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini”, rekao je Borenović danas na pres konferenciji.

Dodaje da Njemačka zajedno sa Srbijom, Hrvatskom, Italijom i Slovenijom čini 65 odsto ukupnog izvoza Republike Srpske.

“Njemačka je jedna od pet zemalja u koje Republika Srpska najviše izvozi svojih proizvoda. Jedan od naših najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera zvanično saopštava da trajno odustaje od četiri projekta koji se tiču direktno Republike Srpske”, rekao je Borenović.

Podsjetio je da smo u situaciji da se Republika Srpska zadužuje na skoro sedmičnom nivou i to po nevjerovatnim kamatnim stopama od preko 6%, da 46.000 radnika ne ostvaruje zdravstveno osiguranje, od čega najviše zdravstvenih radnika, što je apsurd nad apsurdima, da se desetine miliona KM narodnog novca daje na namještene tendere koje pišu povlaštene firme.

(Buka)