Dan borbe protiv seksualnog nasilja nad ženama u ratu: U Ćehotinu bačene bijele ruže, svaka posjeta vraća bolna sjećanja

U organizaciji Udruženja žrtava rata “Foča 92-95” u Foči je danas obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja nad ženama u ratu. Ispred sportske sale “Partizan”, koja je tokom rata bila pretvorena u logor za civile bošnjačke nacionalnosti, položeno je cvijeće, a nakon šetnje gradom i odavanja počasti svim ubijenim i silovanim ženama na gradskom trgu, s mosta su u rijeku Ćehotinu spuštene bijele ruže.

Zehra Murguz – Kovačević kaže da je Foča nekada bila lijep grad, a danas “kakva je, takva je”. Svaka posjeta ovom gradu, a posebno sali “Partizan”, vraća bolna sjećanja na ono što su preživjele majke, sestre, djevojčice iz ovog grada. Ogorčena je zbog sporosti pravosuđa da procesuira ratne zločince, koji bježe u Srbiju, dok žrtve, jedna po jedna, umiru ne dočekavši pravdu.

“Svaka kuća, svaki stan u opštini Foča je bio logor za zlostavljanje žena, djevojaka i djevojčica. Ja sam imala tad 27 godina, a u ovom zloglasnom Partizanu su silovana i dječica od 12 godina, djevojčica koja je donijela lutku sa sobom”, dodaje Murguz-Kovačević.

Prema riječima Midhete Kaloper, upravo su u zgradi Partizan 1992. i 1993. godine počinjeni stravični zločini nad ženama iz Foče i okoline. Prije nekoliko godina pokrenuta je inicijativa da na zgradi bude postavljena spomen ploča, ali to se ni do danas nije desilo.

“Za ovaj objekat postoje presude Haškog tribunala, presude Suda BiH i mislim da je važnost obilježavanja jako bitna, jer mi obilježavanjem pokušavamo da podignemo svijest, da probudimo one koji su uspavani da smo mi, koje smo to preživjele, još uvijek tu i da opominjemo na zločin koji je počinjen kako u Foči, tako i diljem BiH”, izjavila je Kaloper.

“Ovdje smo da bismo odali počast hrabrim preživjelima koji su odlučili da jasno progovore o bolnom iskustvu u ime istine i pravde. One također svakodnevno rade da sačuvaju sjećanja na one koji nisu preživjeli. Ono što doprinosi smislenom i značajnom pomirenju je ono što radi Udruženje žrtava rata Foča 92-95 da bi spriječili stigmatizaciju žrtava i to je istinski inspirativno. SAD će nastaviti podržavati one koji rade tako važan posao. Na 32 godišnjicu strašnih ratnih zločina koji su se dogodili ovdje u Foči SAD pozivaju vlasti BiH na svim nivoima da prihvate istinu o onome što se dogodilo, da traže odgovornost počinitelja od kojih su neki još na slobodi i daju podršku preživjelima. To uključuje i pravo na kulturu sjećanja, na komemoracije na lokacijama ratnih zločina. Zaista je sramno da 32 godine poslije još uvijek ne postoji spomen ploča ili bilo kakvo obilježje koje bi upućivalo na to šta se ovdje dogodilo”, naglasila je Deborah Mennuti iz ambasade SAD-a u BiH.

Obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja nad ženama u ratu prisustvovali su i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić, potpredsjednik FBiH Refik Lendo, predstavnici federalnih vlasti, te međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija.

U Foči je, prema podacima udruženja, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ubijeno 586 žena, a silovano više od 1.000. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2005. proglasila 19. juni za Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu, kako bi se podigla svijest o potrebi da se okonča seksualno nasilje povezano s ratnim sukobima, oda počast žrtvama seksualnog nasilja širom svijeta i svima onima koji su posvetili svoj život borbi za iskorjenjivanje tih zločina.

