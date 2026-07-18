Damir Džumhur je pretrpio večeras poraz u finalu ATP turnira Croatia Open u Umagu.

Daniel Merida nakon velike borbe u tri seta je ostvario pobjedu nad najboljim bh. teniserom, očito iscrpljenim nakon dugog sinoćnjeg meča protiv Alexa Molčana.

Mladi Španac (21) s dva breaka je rutinski dobio prvi set – 6:2. U istom ritmu je nastavio u drugom setu, već u trećem gemu napravio break. No, uzvratio je Džumhur u osmom gemu i izjednačio na 4:4. Novi break je Merida, međutim, napravio već u sljedećem gemu, ali i Damir – 5:5.

Uslijedio je break Sarajlije za 7:5 i izjednačenje u setovima!

Treći set je donio novu razmjenu breakova, da bi Španac ključni iskorak napravio kada je poveo sa 4:2. Potom je došao do novog breaka (5:2), te na koncu do 6:2, odnosno konačnih 2:1.

Merida je tako stigao do svoje prve ATP titule, dosad je imao upisana dva finala. Za Džumhura je, pak, ovo bilo prvo ATP finale nakon osam godina…

(Kliker.info-SC)