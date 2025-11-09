Da se ne zaboravi i ne ponovi : Prije 32 godine granatama HVO-a srušen Stari most u Mostaru

Na današnji dan prije 32 godine, projektilima Hrvatskog vijeća obrane (HVO), srušen je Stari most u Mostaru, simbol grada na Neretvi i remek djelo osmanske arhitekture iz 16. stoljeća, izgrađen prema nacrtima arhitekte Mimara Hajrudina, koji predstavlja jedan od najznačajnijih primjera bogatog kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Rušenje Starog mosta u Mostaru 9. novembra 1993. godine je bila vijest koja je izazvala sablazan svjetske javnosti, a i nakon 32 godine u gradu na Neretvi je tema koja otvara stare rane i budi bolna sjećanja.

Tačno u 10 sati i 16 minuta sa Starog je mosta izveden skok bez aplauza, popraćen zvukom sirena kao simbolom upozorenja iz vremena protekloga rata.

Svake godine u isto vrijeme, tradicionalno članovi Kluba skakača u vodu „Mostari“ obilježavaju trenutak rušenja Starog mosta koji je srušen nakon višednevnih granatiranja s položaja Hrvatskog vijeća obrane.

„Prisjetila sam se i te tužne, nesretne i teške ‘93. godine kada smo naprosto svi 9. novembra u 10:16 zanijemili i bili svjesni da, barem ja sa svojih 16 godina, da je u tom trenutku zapravo nestalo sve ono što je Mostar činilo Mostarom“, rekla je Maja Burić.

Za rušenje Starog mosta pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Haagu, optužen je tadašnji zapovjednik HVO-a Slobodan Praljak, a rušenje Starog mosta se našlo i u haškoj optužnici protiv Šestorke vojnih i političkih lidera tadašnje Hrvatske Republike Herceg-Bosne, no sud u Haagu je zaključio kako je rušenje Mosta bio legitimni vojni cilj.

„Važno je da smo danas ovdje da obilježimo skokom bez aplauza, odnosno šutnjom i tugom, današnji dan – dan kada je Most pao u rijeku Neretvu. Kada je, na neki način izbrisan sa ovog jako velikog spiska UNESCO baštine i naravno da je to bio tužan dan za Mostar, za Bosnu i Hercegovinu, za svijet. Naravno, pouka je to da se nikom nikad ne ponovi ovakav dio kulturocida“, kazao je Džafer Alić predsjednik Skupštine HNK.

U julu 2005. na zasjedanju u Južnoafričkoj Republici, Stari most na Neretvi je uvršten na popis zaštićenih spomenika UNESCO-a, kao spomenik kulture i pomirenja.

