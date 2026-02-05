Da se ne zaboravi i ne ponovi : Građani i zvaničnici obilježili godišnjicu masakra na Markalama

Tog dana, prije 32 godine, sa agresorskih položaja koji su se nalazili na području Mrkovića ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm od koje je smrtno stradalo 68 naših sugrađana, dok ih je 142 teže i lakše ranjeno.

Ubijeni su: Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Verica Čilimdžić, Alija Čukojević, Zlatko Ćosić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selima Kovač, Ibro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Sabit Rizvo, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Cvijeće su položili predstavnici porodica ubijenih, Udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, delegacija koja je položila cvijeće u ime predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, delegacije Vlade FBiH i Parlamenta FBiH te predstavnici lokalnih nivoa vlasti.

Visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da se danas ne okupljamo samo zbog onih čiji su životi ugašeni, nego i zbog porodica koje i dalje oplakuju svoje najmilije. Naglasio je da je važno da se u svim političkim razgovorima ne zaboravi šta se ovdje dogodilo, zašto se dogodilo i šta je potrebno učiniti da se spriječi ponavljanje takvih tragedija.

– Markale nikada ne smiju biti zaboravljene. Upravo na temelju tog sjećanja moramo graditi pravedniju i sigurniju budućnost za sve – kazao je.

Hasan Banda je tog februarskog dana došao na pijacu Markale da kupi hranu za svoju djecu. U trenutku eksplozije našao se svega nekoliko metara od mjesta pada granate.

– Bilo je strašno. Granata je pala pet metara od mene, a nakon detonacije nastali su vriska i jauci. Bio sam teško ranjen. Odvezli su me u bolnicu, gdje sam odmah operisan – ispričao je Banda, prisjećajući se trenutka koji mu je zauvijek promijenio život.

Vahida Tvico tog je dana došla na pijacu Markale da proda robu kako bi sebi osigurala nešto hrane. Trenutak koji je uslijedio zauvijek joj je ostao urezan u pamćenje.

– Sjećam se jakog zvuka, a onda više nisam znala na koju stranu da trčim. Vidjela sam mnogo krvi i dijelove tijela. Sve je bilo razbacano, glava na stolu, tijelo ispod stola – ispričala je.

Dodaje da ni danas ne može ostati ravnodušna kada dođe na mjesto stradanja.

– Kad god dođem ovdje, počnem se tresti. Malo je onih koji su odgovarali za ono što su uradili – kazala je.

Nakon polaganja cvijeća, danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo održana i zajednička komemorativna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i općinskih vijeća s područja Kantona Sarajevo.

