Da li američki gigant preuzima ključne projekte u BiH: Nakon Južne interkonekcije i aerodroma – Koridor Vc? (Video)
Da američki interes ide dalje od Južne interkonekcije, postoje tek nagovještaji. Jedan od njih početkom decembra izrekao je lider HDZ-a, Dragan Čović, govoreći o potrebi rješavanja pitanja raspolaganja državnom imovinom.
“Na sličan način možemo govoriti, malo drugačiji je projekat koji je bio zamro jedno vrijeme, ali evo ovih dana ste mogli pratiti kada je u pitanju Jadransko-jonski koridor. To nas je potaklo zadnji dolazak kolega iz Bechtela koje smo primili u Sarajevu, koji su nas informirali da je Crna Gora već potpisala s Bechtelom ugovor o tom koridoru, a mi dodirnu tačku već odavno imamo”, poručio je tada Čović.
Da su Amerikanci zainteresovani za Koridor Vc, informacije ima i novinar Fokusa, Amil Dučić. Konkretno je riječ o izgradnji najzahtjevnije i najskuplje dionice, koja je već dugo na čekanju, tunela Prenj.
“Trenutno ovaj projekat doživljava određeni zastoj s obzirom na to da se već po peti, šesti put prolongira rok za izbor nadzora nad gradnjom, nakon čega će tek uslijediti proces kada će se birati izvođač radova. Tu od ranije imamo nagovještaj da bi izvođač radova mogao biti poznata firma Čengiz, međutim sada u ovoj novoj situaciji kada je američka kompanija Bechtel izrazila direktan interes a u sklopu i drugih projekata kao što je Južna interkonekcija, biće zanimljivo vidjeti kako će se proces dalje odvijati”, kaže Dučić.
Interes ne bi stao samo na tunelu, nego bi se proširio i na dionicu autoputa od Konjica do Mostara, govore dosadašnje informacije. O svemu ovome u Autocestama Federacije nemaju konkretan komentar, a informacije direktno ne potvrđuju ni iz Ambasade SAD:
“Američke kompanije traže prilike da svojim znanjem, inovativnošću i visokim standardima doprinesu energetskom i infrastrukturnom sektoru BiH. Veća poslovna aktivnost američkih kompanija u Bosni i Hercegovini korisna je i za privredu BiH i za privredu SAD-a te dodatno zbližava naše dvije zemlje.”
Fokus je ipak na Južnoj plinskoj interkonekciji. No, problemi bi mogli biti političke prirode. Već se polemiše o tome zbog čega Vijeće ministara nije donijelo odluku o formiranju komisije koja će s Hrvatskom pregovarati detalje projekta. Špekuliše se o mogućim blokadama resornog ministra, člana SNSD-a, Staše Košarca.
“Ne mogu predvidjeti kako će postupiti Košarac ali ovaj projekat bi trebao da se nađe na dnevnom redu. Mislim da je suludo da je BiH morala čekati jaku američku diplomatsku ofanzivu da bi se ovaj projekat pomjerio s mrtve tačke i da mi čekamo sad neke američke investitore da urade nešto što smo mi trebali davno uraditi, suludo je”, smatra Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.
Ono što bi bio izazov pri realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, jesu potencijalne koruptivne radnje. Evropski investitori izražavaju i dalje nepovjerenje prema pojedinim javnim firmamam u BiH. Tako novinar Dučić podsjeća kako evropsko tužilaštvo provodi istragu protiv direktora Autocesta Federacije, Denisa Lasića:
“Stati u kraj takvim koruptivnim radnjama se može samo nekim jačim američkim kompanijama, kao što je upravo Bechtel, gdje se sužava prostor raznim mahinacijama, ljudima koji spremni da love u mutnom i kod velikih projekata izgradnje autocesta a gdje su uključene evropske investicijske banke. To je nažalost do sad bio slučaj, ta priča još nije ispričana, vidjet ćemo kako će se dalje to razvijati.”
Predstavnici Bechtela u Bosni i Hercegovini su boravii prošli mjesec, kada su se susreli s predstavnicima različitih nivoa vlasti. Riječ je o jednoj od najvećih građevinska kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama sa više od 50.000 zaposlenika i brojnim projektima širom svijeta.
