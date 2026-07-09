Naslovnu stranicu web portala Ujedinjenih nacija povodom obilježavanja 11. jula, Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, krasi fotografija stalnog memorijala “Cvijet Srebrenice“ smještenog u vrtu sjedišta UN-a u New Yorku posvećenog žrtvama i preživjelima genocida iz 1995. godine.

Uz fotografiju, iz UN-a podsjećaju da je rat koji je uslijedio nakon raspada bivše Jugoslavije odnio više od 100.000 života u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine, uglavnom Bošnjaka, dok je više od dva miliona ljudi bilo prisiljeno napustiti svoje domove.

Podsjećaju da je u julu 1995. godine vojska bosanskih Srba zauzela Srebrenicu, koja je prethodno bila proglašena zaštićenom zonom Rezolucijom 819 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, te je tamo brutalno ubila hiljade muškaraca i dječaka. Preostalo bošnjačko stanovništvo koje se nalazilo u Srebrenici – približno 25.000 žena, djece i starijih osoba – prisilno je deportovano iz enklave.

– Bio je to najveći masakr u Evropi nakon holokausta. Do danas je samo mali broj događaja od strane nadležnih sudskih tijela pravno okvalifikovan kao genocid. Međunarodni sud pravde (MSP) i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) utvrdili su da masovno ubistvo Bošnjaka u Srebrenici, koje je počinila Vojska Republike Srpske, predstavlja čin genocida – naveli su.

Iz UN-a ističu da je genocid ostavio duboke emocionalne ožiljke na preživjele, porodice žrtava te društvo Bosne i Hercegovine u cjelini, stvarajući dugotrajne prepreke pomirenju među različitim etničkim zajednicama u zemlji.

Godine 2025. obilježena je trideseta godišnjicu genocida u Srebrenici, u kojem je ubijeno više od 8.000 ljudi, hiljade su raseljene, a porodice i zajednice trajno razorene.

Specijalni savjetnici Ujedinjenih nacija više puta su izražavali zabrinutost zbog kontinuiranih pokušaja revizionizma u vezi sa zločinima počinjenim tokom sukoba od 1992. do 1995. godine, uključujući uporno negiranje genocida u Srebrenici i veličanje osuđenih ratnih zločinaca.

U maju 2024. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju, čiji su predlagači bile Njemačka i Ruanda, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine.

Generalna skupština je također zatražila od generalnog sekretara UN-a da uspostavi program edukacije i informisanja pod nazivom “Genocid u Srebrenici i Ujedinjene nacije“.

– Rezolucijom se dalje osuđuje svako negiranje genocida u Srebrenici kao historijske činjenice i pozivaju države članice da čuvaju utvrđene činjenice, uključujući kroz svoje obrazovne sisteme, kako bi se spriječili negiranje i iskrivljavanje istine te spriječilo ponavljanje genocida u budućnosti – istakli su na stranicu UN-a.

Također, Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici bit će obilježen danas u 17 sati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u New Yorku. Domaćin događaja bit će zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i specijalni savjetnik za sprječavanje genocida Chaloka Beyani.

Obilježavanje uključuje svjedočenja preživjelih, obraćanja CDC-a u ime generalnog sekretara, obraćanja predsjedavajućeg 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića.

(Kliker.info-Fena)