Cvijanovića potvrdila što je Trivić rekla: Ultimatum SAD-Dodik mora otići! (VIDEO)

Republici Srpskoj je dat ultimatum da “uklone” Milorada Dodika zvanično i da ponište sve sporne zakone koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim i antidejtonskim. Rok da to učine bio je jučerašnji dan (subota) do 24 časa, što je u posljednjem trenutku i urađeno u NSRS.

Ako u Americi poništavaju štetne posljedice Bidenove ere, zašto mi to ne bismo mogli u BiH? Ako su postupci te administracije bili loši za američki narod, zašto da ne kažemo da su bili loši i za srpski narod.

Ovo je na X nalogu objavila srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je juče u NSRS potvrdila da je počela primjena “američkog plana” koji, kako saznajemo, se odnosi na “uklanjanje” Dodika i izbor Ane Trišić Babić za vd predsjednika Republike Srpske.

Taj plan je podrazumijevo i proglašenje ništavnim i vraćanje BiH svih zakona i zaključaka koje su po nalogu Milorada Dodika donijeli u prethodnom periodu poslanici skupštinske većine predvođene SNSD-om, a koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

Cvijanovićeva u objavi na X na engleskom poručila je da su ispunili zahtjeve i da za to očekuju neke ustupke. Nije teško pogoditi, da je poruka poslata američkim partnerima, koji su ih natjerali da se u “pospu pepelom” u NSRS, što su bespobovorno na kraju i učinili.

“Imamo pravo da vjerujemo da će stvari biti bolje jer je Donald Trump predsjednik Amerike. Imamo priliku da pokažemo da je Republika Srpska kredibilan partner. Nikada nismo radili nešto na štetu drugih u BiH, ali drugi su nama pravili ogromnu štetu. Narodna skupština Republike Srpske će povući ove zakone, a poslanici skupštinske većine će znati objasniti našem narodu zašto to radimo”, navela je Cvijanovićeva.

Ona dalje objašnjava ili bolje reći objašnjava onima čiji plan provodi da su te zakone donosili “kao reakciju na Christiana Schmidta i zloupotrebu institucija, povlačimo ih kao ispruženu ruku za otklanjanje zloupotreba i ozbiljnih devijacija”.

“Narodna skupština Republike Srpske ima snagu da pokaže spremnost za novi dogovor. Кo će tu ruku prihvatiti, a ko odbiti, ne zavisi od nas. Od nas zavisi samo to da više nikad ne dozvolimo nepravdu i podrivanje naših ustavnih prava. I u tome će Narodna skupština Republike Srpske i dalje imati ključnu ulogu“, navela je Cvijanovićeva.

Kako BN saznaje, Republici Srpskoj je dat ultimatum da poništi sve sporne zakone koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim i antidejtonskim. Rok da to učine je bila subota do 24 časa, što je u posljednjem trenutku i urađeno.

Sada se očekuje da će pojedincima biti skinute američke sankcije, ali i uklanjanje Dodika i sa čela SNSD-a.

I taj dio plana se realizuje, tvrde naši izvori, jer je Dodik već prenio ovlašćenja na sin Igora da potpisuje stranačka dokumenta.

Ko će preuzeti SNSD – sin Igor ili Željka Cvijanović, koja je postala “nova nada” američkih partnera. što nije krila ni juče tokom obraćanja u NSRS, tvrdeći da se na “Balkanu ne može ništa završiti bez Amerike”.