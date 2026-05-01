Valery Zalužnji , bivši vrhovni komandant ukrajinske vojske koji trenutno obavlja funkciju ambasadora u Ujedinjenom Kraljevstvu, iznio je dramatičnu analizu modernog ratovanja, tvrdeći da je tehnološki napredak učinio tradicionalne vojne operacije gotovo nemogućim.

„Zbog naučnog i tehnološkog napretka, postalo je nemoguće, bez obzira na to šta drugi govore, izvršavati zadatke na operativnom nivou“, rekao je Zalužnji. Objasnio je da operativni učinak ne uključuje bitke za pojedinačne kuće ili gradove koje traju godinu dana.

„Operativni učinak znači postizanje velikih rezultata u kratkom vremenskom periodu, napredovanje 150, 200, čak i 250 kilometara. Danas to više nije moguće. Zbog tehnološkog razvoja, takvi ishodi su praktično nedostižni“, rekao je Zalužnji.

„Svako ko se pojavi biva otkriven i napadnut.“

General je napomenuo da se i ruska strana, koja također nije u stanju formirati snage za odlučne udare, suočava s istim problemima.

„Ista ograničenja vrijede i za Rusiju. Ne mogu koncentrirati snage niti formirati odlučujuću udarnu grupu sposobnu za brze, duboke prodore. Tehnički, to više nije izvodljivo. Bojište je postalo ‘transparentno’. Svako ko se pojavi biva otkriven i napadnut“, rekao je Zalužnji, misleći na izviđačke i borbene dronove, koji su sveprisutni na bojnom polju u Ukrajini.

Situaciju na frontu opisao je kao zastoj u kojem tradicionalni sukobi na frontu gube značaj u poređenju s onim što se dešava u dubini teritorije.

„Zona smrti“

„Rat je došao do svojevrsne mrtve tačke, i to za obje strane. Ono što se dešava na frontu je važno, ali ne i odlučujuće. Ono što se dešava izvan takozvane zone smrti, preko šire dubine zemlje, sve do zapadnih granica, je važnije“, naglasio je Zalužnji.

Podsjećanja radi, takozvana “zona smrti” odnosi se na zonu od oko 30-50 kilometara od linije fronta, kojom patrolira toliko izviđačkih i borbenih dronova s ​​obje strane da vojnici praktično ne mogu ući u nju, a da ne budu napadnuti. Upravo je ta “zona smrti” zbog prezasićenosti dronovima dovela do stagnacije u rusko-ukrajinskom ratu.

“Svjedočimo tehnološkoj revoluciji, pravila igre se mijenjaju”

Bivši vrhovni komandant smatra da se svijet nalazi usred tehnološke revolucije koju predvodi vještačka inteligencija, a koja će potpuno promijeniti globalni poredak.

“Svjedočimo velikoj tehnološkoj revoluciji, prvenstveno vođenoj porastom vještačke inteligencije. Ovo je ključni faktor koji će promijeniti pravila igre”, rekao je Zalužni. Također je upozorio na pojavu opasnih ideologija povezanih s tehnološkim gigantima.

“Budući svjetski poredak će zavisiti od upravljanja tehnološkim skokom”

“Pojavljuju se potencijalno opasne ideje. Mnogi su upoznati s Elonom Muskom i raspravama o takozvanom tehnofašizmu. To ukazuje na moguću budućnost u kojoj mali broj izuzetno moćnih tehnoloških kompanija vrši prekomjernu kontrolu nad globalnim sistemima”, rekao je Zalužnji.

Dodao je da će u budućnosti samo nekoliko moćnih privatnih aktera moći nametnuti red u tehnološki naprednom okruženju. “Budući svjetski poredak će uveliko zavisiti od toga kako će države i društva upravljati ovim tehnološkim skokom”, zaključio je Zalužnji.

