Američki ekonomista i investitor Nouriel Roubini upozorio je danas da bi američki predsjednik Donald Trump mogao eskalirati rat u Iranu, što bi, kako je procijenio, moglo izazvati scenario sličan stagflaciji iz 1970-ih.

Govoreći za CNBC na marginama Ambrozetti Foruma u italijanskom gradu Cernobbiu , Rubini, poznat po tačnom predviđanju globalne finansijske krize iz 2008. godine koja mu je donijela nadimak Doktor Doom, rekao je da je malo vjerovatno da će Trump tražiti “izlaz iz rata” jer bi to ugrozilo njegov politički kredibilitet.

“Moje mišljenje je da će odlučiti da eskaliraju. Planirat će zauzeti ostrvo Kharg, nastaviti bombardiranje, zajedno s Izraelom, ciljajući iransko rukovodstvo i vojne strukture”, rekao je američki investitor.

Roubini je iznio dva moguća scenarija: idealno, eskalacija bi mogla dovesti do kraćeg rata i konačnog kolapsa režima u Iranu, što bi, po njegovom mišljenju, dugoročno bilo bolje za geopolitičku stabilnost i tržišta.

Međutim, upozorio je da bi u slučaju neuspjeha u eskalaciji i nastavka blokade Hormuškog tjesnaca ili napada na energetska postrojenja u Zaljevu, svijet mogao završiti u stagflaciji sličnoj onoj iz 1970-ih.

Komentarišući činjenicu da su tržišta posljednjih dana djelovala optimistično u pogledu potencijalnog rješenja sukoba, naveo je da se, uzimajući u obzir pad rejtinga, vjeruje da Trump želi okončati sukob zbog negativnih posljedica po ekonomiju, rast, inflaciju uoči kongresnih međuizbora u novembru.

„Ali ako razmislite o tome, šteta je već učinjena. Ako dođe do prekida vatre pod iranskim uslovima, on će izgledati kao gubitnik – njegov kredibilitet je slabiji, sigurno će izgubiti izbore. Moj argument je da će, kontraintuitivno, odlučiti na eskalaciju“, istakao je Roubini.

Ocijenio je da tržišta trenutno precjenjuju mogućnost brzog završetka sukoba i da “rizik od dugotrajnog rata sa posljedicama sličnim onima iz 1970-ih još uvijek nije dovoljno uračunat u cijene”.

U četvrtak je Trump produžio pauzu u napadima na energetska postrojenja u Iranu za dodatnih 10 dana kako bi omogućio pregovore o mirovnom sporazumu, dodajući da su “razgovori u toku i… idu vrlo dobro”. Istovremeno, SAD su nastavile slati dodatne snage na Bliski istok.

