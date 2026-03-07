Čuveni američiki profesor John Mearsheimer: Nedovoljne zalihe municije glavni problem SAD u Iranu

Profesor na Univerzitetu u Chicagu i jedan od najtujecajnijih eksperata u oblasti međunarodnih odnosa John Mearsheimer smatra da će jedan od najvećih problema s kojim će se SAD suočiti tokom rata u Iranu biti zalihe municije.

Mearsheimer je podsjetio da su se SAD povukle iz Ukrajine, jer su tokom prethodnih godina Amerikanci ispraznili svoja skladišta šaljući municiju Ukrajini.

“O tome je načelnik glavnog štaba Američke vojske Dan Caine govorio Trumpu. Kazao mu je uoči napada na Iran da nemamo dovoljan inventar municije za dugotrajni rat”, kazao je.

Mearsheimer je naveo primjer Tomahawk projektila.

“SAD imaju 4.000 Tomahawk projektila ukupno. To se može spržiti za dvije sedmice. Ponovo ističe, to je upravo ono što je general Caine objašnjavao Trumpu. Ali Trump je mislio da će ovo završiti brzo. A ako se ne završi brzo, onda rat prelazi u veliku nevolju za nas”, kazao je.

Dodao je da će za Ukrajinu rat u Iranu biti dodatni problem, jer Ukrajinci su već bili u problemu kada su SAD počele prebacivati svoju logistiku u Izrael, nekoliko godina ranije, a sada će to biti intenzivirano.

“Rusi imaju više ljudstva i imaju potentniju namjensku industriju. Oni nisu kao mi uništili svoju industrijsku bazu tokom proteklih decenija. Mi smo to uradili”, kazao je.

Kazao je da manjak industrijske proizvodnje predstavlja najveću opasnost za SAD u eventualnom ratu s Kinom.