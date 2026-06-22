Argentinski fudbaleri osvojili su grupu 2:0 pobjedom nad Austrijom u Dallasu, na istom stadionu gdje je Hrvatska poražena od Engleske. Oba gola postigao je Leo Messi i postao je strijelac svih pet argentinskih golova na ovom Svjetskom prvenstvu.

Nakon što je postigao hat-trick u posljednjoj utakmici protiv Alžira, Lionel Messi se izjednačio s Miroslavom Kloseom na listi strijelaca svih vremena na Svjetskom prvenstvu sa 16 postignutih golova, a već nakon devet minuta utakmice s Austrijom propustio je priliku da postigne rekordni 17. – promašio je okvir gola loše izvedenim udarcem s bijele tačke. Time je Messi postao prvi igrač koji je promašio tri penala na tri različita Svjetska prvenstva.

Argentinci su bili dominantniji tokom cijelog prvog poluvremena, ali ni igrači Ralfa Rangnicka nisu bili potpuno bezopasni. Sabitzerov udarac završio je u argentinskom bloku u 23. minuti, baš kao i Messijev dva minuta kasnije kada ga je Alaba blokirao.

Ali Messi je ipak Messi i ono što je promašio s bijele tačke postigao je u 38. minuti. Medina je centrirao s lijeve strane, Almada je inteligentno promašio loptu, a Messi je uhvatio Schlagera na krivoj nozi za 1:0. Ništa ozbiljno se nije dogodilo pred golom nijedne ekipe do kraja prvog poluvremena. Ostatak utakmice donio je nove pokušaje aktuelnih svjetskih prvaka da povećaju vodstvo i ne dovedu se do potencijalno neizvjesne završnice, ali je austrijski defanzivni blok nekako izdržao stalni pritisak.

Dok je Scaloni vrlo brzo promijenio trojicu igrača i osvježio svoje snage, Rangnick je malo duže čekao, a zatim u paketu promijenio trojicu igrača, uvodeći u igru ​​Prassa, Friedla i Arnautovića, ali mu to nije donijelo neki poseban proboj u igri, baš kao ni sljedeća dva “osvježenja”. Argentinci su taktički pametno držali loptu i nisu dozvolili protivniku da stvori neke značajnije prilike. U sudijskoj nadoknadi, rezervni igrač Wimmer je mogao glavom postići gol za 1:1, ali je samo malo promašio. Sve u svemu, bila je to utakmica koja se neće pamtiti ni po čemu osim po golu Lea Messija, koji je ponovo postigao gol u posljednjim minutama za 2-0.

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