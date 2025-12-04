Crveni tepih za Putina u Indiji :Jasna poruka SAD da da indijska spoljna politika funkcioniše po sopstvenim pravilima

Predsjednik Rusije Vladimir Putin započeo je u četvrtak u dvodnevnu posjetu Indiji čime se ističe partnerstvo Moskve i Nju Delhija koje traje gotovo osam decenija uprkos geopolitičkim previranjima.

Na poziv premijera Indije Narendre Modija,Putin će prisustvovati 23. godišnjem samitu Indijei Rusije u indijskoj prijestonici.

Ovo je Putinova prva posjeta Indiji otkako je Moskva pokrenula punu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Dvije zemlje su signalizirale da žele da ojačaju svoje „Specijalno i privilegovano strateško partnerstvo“ — zvaničnu oznaku odnosa Rusije i Indije usvojenu 2010. — i „razmijene stavove o regionalnim i globalnim pitanjima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju indijskog Ministarstva spoljnih poslova.

Uoči posjete, portparol Kremlja i Putinov šef kabineta Dmitrij Peskov naglasio je važnost očuvanje bilateralnih odnosa i trgovine između Indije i Rusije.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se Indija suočava s američkim carinama zbog kupovine ruske nafte.

Ruska ekonomija odolijeva sankcijama

Rusija i dalje pokušava da se snađe pod sve većim brojem zapadnih sankcija zbog rata u Ukrajini.

„Moramo zaštititi našu trgovinu od pritisaka iz inostranstva”, rekao je Peskov novinarima.

Peskov je takođe istakao da su u toku razgovori o alternativnim opcijama plaćanja kako bi se zaobišle sankcije.

Na dnevnom redu je i transfer radnika, jer sve više Indijaca traži posao u Rusiji. Peskov je pomenuo i ruske odbrambene ugovore, uključujući prodaju sistema protivvazdušne odbrane S-400, lovaca Suhoj-57 i malih modularnih nuklearnih reaktora.

Indija je daleko najveći kupac ruskog oružja. Takođe, Rusija sada obezbjeđuje više od 35 procenata indijskog uvoza sirove nafte, u poređenju s gotovo 2 procenta prije rata u Ukrajini.

Međutim, nedavne američke mjere usmjerene protiv onih koji posluju s ruskim proizvođačima nafte natjerale su indijske rafinerije da diverzifikuju svoje dobavljače, prema podacima firme za pomorsku inteligenciju Kpler.

Američke carine guraju Indiju ka Rusiji

Ipak, stručnjaci i diplomate s kojima je DW razgovarao kažu da su odnosi Indije i Rusije pokazali otpornost na zapadne pritiske, uključujući carine koje je uveo američki predsjednik Trump.

„Putinova posjeta Indiji šalje jasnu poruku zapadnom bloku da Rusija nije izolovana u globalnim poslovima”, rekao je za DW Radžan Kumar iz Centra za ruske studije na Univerzitetu Džavaharlal Nehru.

Indija, prema Kumarovim riječima, vidi svoje veze s Rusijom kao strateški važne, jer pomažu Nju Delhiju da balansira odnose i sa Zapadom i s Kinom geopolitičkom planu.

„ Trumpova politika uticala je na pad povjerenja u SAD i povećala značaj Rusije. Isto tako, izolovanje Rusije značilo bi njeno približavanje Kini, što Indija ne želi da se desi“, dodao je.

I dok Rusija održava snažne veze s Kinom, s druge strane je oprezna zbog rastućeg kineskog geopolitičkog uticaja.

Prema Kumarovim riječima, upravo je to razlog što Rusija aktivno podstiče učešće Indije u evroazijskoj geopolitici kroz multilateralne forume poput Šangajske organizacije za saradnju (SCO) i BRIKS.

Za razliku od zapadnih zemalja, Rusija ne drži predavanja Indiji o unutrašnjim pitanjima niti nameće uslove za bilateralnu saradnju.

„Putinova posjeta učvršćuje ovo ‘specijalno i privilegovano’ partnerstvo ukorijenjeno u podudarnim interesima, istorijskom povjerenju i zajedničkoj geopolitici“, rekao je Kumar.

Zašto su Rusija i Indija tako bliske?

Veze Moskve i Nju Delhija uspostavljene su ubrzo nakon što je Indija stekla nezavisnost 1947. godine.

Tadašnji Sovjetski Savez podržao je industrijski razvoj Indije i pružio diplomatsku podršku u sporu s Pakistanom oko Kašmira.

Godine 1971. Moskva je otvoreno podržala Indiju u ratu s Pakistanom, dok su i SAD i Kina stali uz Islamabad. Indija je tada počela da nabavlja velike količine sovjetskog oružja, a neke sisteme — poput tenka T-72 — proizvodila je lokalno pod sovjetskom licencom.

Bliske veze preživjele su kraj Hladnog rata, a Rusija, gladna novca 1990-ih, pomagala je Indiji da proizvodi rakete i lovce uglavnom ruskog dizajna, a kasnije i da razvije nuklearne podmornice klase „Arihant”.

Godine 2002. Indija i Rusija potpisale su sporazum o svemirskoj saradnji, prema kojem je Rusija pomagala Indiji u lansiranju satelita i svemirskim tehnologijama. Dalji sporazumi potpisani su nakon što je Modi prvi put preuzeo funkciju 2014, uključujući one o nuklearnoj energiji i prodaji uranijuma.

Sa ratom u Ukrajini, koji je izazvao potrese u Evropi 2022, Nju Delhi je pazio da ne naljuti ni Rusiju ni Zapad — pozivao je na okončanje rata, ali nije direktno osudio rusku invaziju.

„Kao tradicionalni partneri, Indija i Rusija izgradili su veliko povjerenje koje dolazi do izražaja sada, kada se obje zemlje suočavaju s višestrukim geopolitičkim izazovima, ne samo od strane SAD-a, već i iz Kine“, za DW je rekao D. Bala Venkateš Varma, bivši ambasador u Rusiji, naglašavajući da odnosi ostaju čvrsti.

„Može se očekivati da će samit donijeti dodatna ulaganja u bilateralno strateško partnerstvo“, dodao je Varma.

Indija i Moskva žele ‘stratešku autonomiju’ u svijetu koji se mijenja

„SAD mogu pokušati da natjeraju Indiju da smanji angažman s Moskvom, ali Indija previše cijeni svoje odbrambene i energetske veze s Rusijom da bi ih žrtvovala”, rekao je Harš Pant, šef programa strateških studija u Fondaciji za posmatranje (ORF), jednom nju-delhijskom trustu mozgova.

On je opisao diplomatski stav Vašingtona kao nepredvidiv, što Indiju dodatno motiviše da pažljivo razmatra svoja partnerstva.

„Ova politika balansiranja omogućava Indiji da održava snažne odnose s Rusijom, dok je istovremeno u širokom strateškom partnerstvom sa SAD”, dodao je Pant.

Sa Rusijom i Indijom koje slijede zajedničke interese i teže ‘strateškoj autonomiji’, korijeni njihovog partnerstva „prevazilaze trenutne pritiske administracije Donalda Trampa“, smatra analitičar.

Balansiranje Moskve i Vašingtona

Putinova dvodnevna posjeta daće važne naznake o prioritetima spoljne politike i Indije i Rusije dok se globalna raspodjela moći mijenja.

„Vrijeme Putinove posjete Indiji naglašava osnovni pristup Nju Delhija spoljnoj politici — kod strateških partnerstava se ne radi o sukobu interesa već o obostranoj koristi”, rekao je za DW Kanval Sibal, bivši indijski ministar spoljnih poslova i ambasador u Rusiji.

„SAD ne može diktirati kakva će biti indijska spoljna politika. Moramo se prilagoditi i oduprijeti pritiscima”, dodao je.

Sibalovu tvrdnju ilustruje pažljivo kalibrisan stav Indije prema administraciji Donalda Trampa. Indija i SAD trenutno pregovaraju o trgovinskom sporazumu usmjerenom na smanjenje carin i rješavanje američkih briga oko trgovinskog deficita s Nju Delhijem. Osim toga, Indija napreduje u realizaciji značajnog ugovora vrijednog milijardu dolara (860 miliona evra) između američkog GE Aerospace-a i indijskog proizvođača aviona Hindustan Aeronautics Limited (HAL), s ciljem nabavke američkih mlaznih motora za indijski borbeni avion Tejas.

Ipak, Indija je istovremeno spremna da prostre crveni tepih za Vladimira Putina.

Prema Sibalovim riječima, odbrambena saradnja s Vašingtonom se nastavlja, „ali to ne umanjuje strateški značaj Rusije“.

„Indija prihvata američko partnerstvo gdje je korisno, dok se opire pritiscima da napusti Moskvu. Putinova posjeta pokazuje da indijska spoljna politika funkcioniše po sopstvenim pravilima, a ne po željama Vašingtona“, zaključio je.

(Kliker.info-DW)