hamburger-icon

Kliker.info

Crveni meteoalarm : Termometar u Mostaru izmjerio 60°C, asfalt se topi, a građani spas traže u hladu i Neretvi

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Crveni meteoalarm : Termometar u Mostaru izmjerio 60°C, asfalt se topi, a građani spas traže u hladu i Neretvi

12 Augusta
08:04 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima
Na snazi je crveno upozorenje zbog ekstremnih temperatura i u toku je četvrti toplotni val koji zahvatio našu zemlju ove godine. Posebno visoke temperature bilježe se u južnim krajevima – u Mostaru je jučer termometar na Zračnoj luci izmjerio temperaturu od čak 60 stepeni. Mostarci, naviknuti na velike vrućine , vrijeme provode u klimatiziranim prostorijama ili na obližnjim kupalištima.

Ni hladna voda ni lepeza ne pomažu kada se upali crveni meteolarm. Rano jutros Mostar se probudio na visokih 38 stepeni.

Iako navikli na visoke temperature, svaki toplotni val zadaje nove muke, pa se građani snalaze na razne načine.

Anketa:

– Pod klimom, nema druge, sad dok je hladnije obavljam obaveze koje imam.

– Možemo nekako, izdrži se. Kako se rashlađujem nikako, evo ovako pomalo.

– Nikako, šećeraš i svašta još uz to.

– Ugrijalo, bez vode se ne može živjeti, ali bilo je vrućina I gorih još se I kosilo, drva nosila, kopala, al dobro je.

A pravim Mostarcima, kažu nije nikad vruće.

Anketa:

– Neka nama ljeta, ljeto je ljeto ipak, najljepše godišnje doba, ja uživam stvarno.

– Ja volim, ja sam ko kamenjarka.

Fotografije iz automobila i gradskih termometara sa temperaturom od 60 stepeni postaju viralne. Topi se i mostarski asfalt, koji se uslijed visokih temperatura deformisao.

A uprkos kišobranima, lepezama I drugim zaštitnim rekvizitima turistički obilazak grada na plus 40 , nije nimalo ugodan kažu turisti. Mnogi osvježenje pronalaze u Neretvi.

“Ekstremno je vruće, ali pazimo da pijemo dosta tekućine , rashlađujemo se u plićaku i to je naš recept protiv vrućine”, kazao je turista iz Belgije.

Nesnosne vrućine se u svakom slučaju bolje podnose tokom šetnje nego za vrijeme rada. U Mostaru se trenutno izvode brojni radovi na otvorenom, od gradskih trotoara, ulica pa do većih projekata, kao što su Olimpijski bazen i Sportska dvorana.
“Ujutro radimo ove laganije poslove, popodne se držimo poslova koje imamo u hladu. Nismo prinuđeni da radimo tim tempom, poslodavac je rekao da odmaramo, pomalo hvatati termine u hladu I tako. Imamo ovdje česmu I dobro nam je došla, pravimo veće pauze”, kazao je radnik Mirso.

Uobičajeno, toplotni val donosi i veći broj intervencija u Hitnoj službi. Preporuke poznate i jednostavne:

”Da se najtopliji dio dana izbjegava, pogotovo pacijenti koji znaju da te temperature ne podnose baš najbolje, da izbjegavaju veće aktivnosti, ukoliko osjete da ih toplota opterećuje ili da ne mogu da iznesu neke aktivnosti treba da odmaraju da se hidriraju..”, navela je Lamia Leto, doktorica KB”Dr. Safet Mujić.

Prema najavama meteorologa toplotni val trajat će do nedjelje, nakon čega bi niže temperature trebale donijeti olakšanje i bolji san.

(N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku