Crveni meteoalarm : Termometar u Mostaru izmjerio 60°C, asfalt se topi, a građani spas traže u hladu i Neretvi
Ni hladna voda ni lepeza ne pomažu kada se upali crveni meteolarm. Rano jutros Mostar se probudio na visokih 38 stepeni.
Iako navikli na visoke temperature, svaki toplotni val zadaje nove muke, pa se građani snalaze na razne načine.
Anketa:
– Možemo nekako, izdrži se. Kako se rashlađujem nikako, evo ovako pomalo.
– Nikako, šećeraš i svašta još uz to.
– Ugrijalo, bez vode se ne može živjeti, ali bilo je vrućina I gorih još se I kosilo, drva nosila, kopala, al dobro je.
Anketa:
– Neka nama ljeta, ljeto je ljeto ipak, najljepše godišnje doba, ja uživam stvarno.
– Ja volim, ja sam ko kamenjarka.
A uprkos kišobranima, lepezama I drugim zaštitnim rekvizitima turistički obilazak grada na plus 40 , nije nimalo ugodan kažu turisti. Mnogi osvježenje pronalaze u Neretvi.
“Ekstremno je vruće, ali pazimo da pijemo dosta tekućine , rashlađujemo se u plićaku i to je naš recept protiv vrućine”, kazao je turista iz Belgije.
Uobičajeno, toplotni val donosi i veći broj intervencija u Hitnoj službi. Preporuke poznate i jednostavne:
”Da se najtopliji dio dana izbjegava, pogotovo pacijenti koji znaju da te temperature ne podnose baš najbolje, da izbjegavaju veće aktivnosti, ukoliko osjete da ih toplota opterećuje ili da ne mogu da iznesu neke aktivnosti treba da odmaraju da se hidriraju..”, navela je Lamia Leto, doktorica KB”Dr. Safet Mujić.
Prema najavama meteorologa toplotni val trajat će do nedjelje, nakon čega bi niže temperature trebale donijeti olakšanje i bolji san.
(N1)
Komentari