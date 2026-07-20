Španija je ponovo na krovu svijeta! Nakon dramatičnih 120 minuta borbe na MetLife stadionu u New Jerseyju, reprezentacija Španije savladala je aktuelnog prvaka Argentinu rezultatom 1:0 i osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u historiji. Junak velikog finala bio je Ferran Torres, koji je u 106. minuti produžetaka pogodio za zlato i donio Špancima najveći trofej svjetskog fudbala.

Bilo je to finale dostojno najveće pozornice. Sudar dvije najbolje reprezentacije svijeta, evropskog prvaka i aktuelnog svjetskog šampiona, donio je vrhunsku taktičku bitku, mnoštvo prilika, sjajne odbrane i trenutak genijalnosti koji je odlučio novog vladara svjetskog fudbala.

Dominacija Španije od prve minute

Izabranici Luisa de la Fuentea od samog početka nametnuli su ritam igre. Lopta je uglavnom bila u nogama Španaca, dok je Argentina bila primorana braniti se duboko na svojoj polovini.

Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo i Mikel Oyarzabal neprestano su stvarali probleme argentinskoj odbrani, ali je Emiliano Martínez još jednom pokazao zašto se smatra jednim od najboljih golmana svijeta. Njegove fantastične intervencije održavale su Argentinu u životu tokom cijelog regularnog dijela utakmice.

S druge strane, Lionel Messi i društvo rijetko su uspijevali povezati nekoliko kvalitetnih napada. Španska odbrana gotovo besprijekorno je zatvorila sve prilaze golu Unaija Simóna.

Drama pred kraj regularnog dijela

Kako se bližio kraj 90. minute, pritisak Španije postajao je sve veći. Argentinci su sve teže izlazili iz vlastite polovine, a dodatni udarac doživjeli su u sudijskoj nadoknadi kada je Enzo Fernández zbog drugog žutog kartona morao napustiti teren.

Branilac naslova tako je produžetke dočekao s desetoricom igrača, što je potpuno promijenilo odnos snaga na terenu.

Ferran Torres za vječnost

Odluka je pala u 106. minuti.

Pedro Porro je odlično ubacio loptu u kazneni prostor, Nico Williams ju je spustio prema Ferranu Torresu, a napadač Španije hladnokrvno pogodio mrežu Emiliana Martíneza za erupciju oduševljenja među hiljadama španskih navijača.

Bio je to trenutak koji će ostati upisan zlatnim slovima u historiji španskog fudbala.

Argentina do kraja nije uspjela pronaći odgovor. Iako je pokušala posljednjim snagama doći do izjednačenja, Španija je mirno kontrolisala završnicu i zasluženo stigla do najvećeg uspjeha.

Kruna jedne velike generacije

Nakon osvajanja Evropskog prvenstva 2024. godine, reprezentacija Luisa de la Fuentea potvrdila je da je trenutno najbolja selekcija svijeta.

Spoj iskustva i mladosti, predvođen fenomenalnim Lamineom Yamalom, Nicom Williamsom, Pedrijem, Cucurellom, Cubarsíjem i Ferranom Torresom, donio je Španiji novu eru dominacije.

Za Argentinu je ovo bio kraj sna o odbrani svjetske titule, dok je Lionel Messi, u vjerovatno svom posljednjem nastupu na Svjetskom prvenstvu, ostao bez četvrte zvjezdice na dresu.

(Kliker.info-BHRT)