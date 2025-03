Crno na bijelo : Dodikova vila na Dedinju i njeni Komorbiditeti

Tužilaštvo BiH uputilo je poziv Miloradu Dodiku da se 02.04.o.g. javi na saslušanje u svojstvu osumnjičenog u vezi sa kupovinom vile na Dedinju.

U nastavku tekst u kojem su svi dokumenti i pojašnjenja o kupovini vile na Dedinju.

Dodikova vila na Dedinju i njeni Komorbiditeti (20.01.2022.)

Istraga oko vile na Dedinju koju je Milorad Dodik kupio kešom nepoznatog porijekla, preko nekadašnje “Pavlović” banke, a sadašnje “Naše banke”, 2007. godine nikada nije prestala, iako je činjeno sve da se u potpunosti obustavi.

Istraga jeste bila umrtvljena, pa se kretala “puževom brzinom” da bi, kako se svjedoče režimski mediji, dobila na akceleraciji.

Režimki mediji navode da je “utvrđeno da nije bilo nikakvih nepravilnosti i da je sva dokumentacija u vezi sa kreditom za kupovinu kuće bila uredna”.

Riječ je o notornoj neistini, jer je Dodik prvo platio vilu kešom nepoznatog porijekla, a godinu dana kasnije, kada je afera otkrivena, “podigao kredit” i “platio” vilu za koju je već godinu ranije dao keš.

Da podsjetim, Dodik je 14.05.2007. godine, preko “Pavlović banke”, 750.000 evra prebacio na račun Komercijalne banke u Beogradu, koja je i bila vlasnik vile na Dedinju.

Dodik je tada tvrdio da je navodno podigao kredit od “Pavlović banke” kako bi platio vilu, ali se ispostavilo da je, opet navodno, kredit uzeo tek godinu kasnije nakon njene kupovine – 27.06.2008. godine, kada je on odobren.

Ova činjenica najveći je problem za Dodika u istrazi koja je počela brzo da napreduje i prestavlja mu mlinski kamen oko vrata.

Drugi veliki problem je način “otplate” rata za “kredit”. O svemu sam detaljno pisao 01.07.2021. godine, kada je istraga lagano dobijala na ubrzanju.

Važno je navesti da se u Dosjeu koji reemitujem pominje često Slobodan Pavlović, nekadašnji vlasnik “Pavlović banke”, koji je poginuo 16.12.2021. godine u saobraćajnoj nesreći u Čikagu (SAD).

Sve ocjene o pokojnom Pavloviću izrečene su u vrijeme dok je bio živ.

Dosje/Dodikova “Naša banka” i dedinjska vila: Hoće li Dodik “pasti” zbog “0,03 KM u Kešu”?! (01.07.2021.)

piše: Slobodan Vasković

U februaru ove godine (08.02.2021.) objavio sam da je Milorad Dodik i dalje pod istragom zbog kriminalne kupovine vile na Dedinju, pranja novca, falsifikovanja i brojnih drugih malverzacija počinjenih tokom te beskrupulozne prevare.

U tekstu “Dodik ponovo pod istragom zbog kriminalne kupovine vile na Dedinju i pranja novca; Dodik godinama krao struju za vilu od “Elektroprivrede Srbije”, a kada su krenuli da mu je isključe, izmirio je dug od nekoliko desetina hiljada evra u zadnji čas” (08.02.2021.) , objavio sam i detalje o tome kako Dodik nije plaćao čak ni struju za tu vilu, preciznije krao je, pa je nadležni operater naložio da mu se struja “isiječe”. Dodik je, u zadnji čas, to spriječio i platio nekoliko desetina hiljada evra duga.

Neplaćena struja više nije problem Dodiku, ali kriminalna kupovina vile jeste, jer istraga, iako beskrajno spora i opstruisana sa svih strana, traje i dalje.

U Tužilaštvu BiH i dalje se vodi istraga o tome kako je Dodik došao u posjed vile na Dedinju, sa akcentom na način plaćanja rata, koje lider SNSD-a, navodno, isplaćuje iz svog džepa.

Prije nego nastavim,. važno je navesti dvije značajne činjenice: Prva je da je “Pavlović banka”, u međuvremenu (29.11.2019. godine), promijenila ime u “Naša banka”; Druga, mnogo mnogo važnija, glasi da je Milorad Dodik jedan od suvlasnika “Naše banke”!

Slobodan Pavlović, osnivač banke i njen prvi vlasnik, počišćen je iz nje bez milosti. Nikakvu milost nije ni zaslužio, jer su ga pomeli slični njemu, koji je decenijama predstavljan kao “dobrotvor”. Veliki “lažnjak” bez skrupula je ta bjelosvjetska kreatura!

Naravno, on je, po svom oprobanom principu, suvlasnik postao preko “trećih lica”, poznatih javnosti, ali i organima bezbjednosti, a o tome ću opširnije, narednih dana, iznijeti niz detalja.

Način na koji je Dodik preko “trećih lica” postao suvlasnik “Naše banke” je novi kriminalni akt lidera “Crvene Sekte” i nekolicine njegovih pomagača, a ključna stvar je da je to učinjeno kako bi Dodik mogao direktno da prati tok istrage o navodnom kreditu kojim je kupio vilu na Dedinju.

Jednostavnije rečeno, Dodik se panično boji istrage oko kupovine ekskluzivnog objekta, a njegov strah ima itekakvo opravdanje.

Prema potvrđenim informacijama iz više izvora, već je, do februara ove godine, saslušano nekoliko osoba u vezi sa ovim slučajem, među kojima je i vozač koji je nosio novac. On je izjavio da nije “brojao pare”, već da ih je do banke u Bijeljini odvozio zapakovane.

Moji izvori tvrde da je i Dodik u to vrijeme saslušan u Tužilaštvu BiH povodom novog pokretanja istrage i sumnji na pranje novca; Naravno, sve se i dalje drži u najstrožoj tajnosti, jer Dodik ponovo preko svojih veza u Tužilaštvu BiH prikriva da je pod istragom zbog sumnje u pranje novca.

Međutim, nakon odlaska Milana Potkovanog Tegeltije sa pozicije predsjednika VSTS, istraga je posljednjih mjeseci ponovo iz “beskrvne” prerasla u “malokrvnu”, a, kako moji izvori tvrde, uskoro će biti “punokrvna”.