Crno na bijelo : Dodik se zvanično povukao sa čela RS-a, ovlaštenja prenio na potpredsjednika iz HDZ-a

Također, CIK je raspisao prijevremene izbore u RS-u koje je Dodik također osporavao i poručio da SNSD neće izaći na njih, ali prema ovom njegovom potezu je izvjesno da hoće jer je i zvanično prihvatio da RS nema predsjednika. Da li je ovim Dodik poručio da neće biti ni referenduma na kojem je rekao da će narod odlučivati o njegovoj političkoj, saznat će se u skorijem periodu.