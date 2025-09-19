Crno na bijelo : Dodik se zvanično povukao sa čela RS-a, ovlaštenja prenio na potpredsjednika iz HDZ-a
Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić (HDZ) potpisao je ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je ozvaničeno da je Milorad Dodik na njega prenio ovlaštenja nakon što mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na osnovu pravosnažne presude Suda BiH oduzela mandat predsjednika RS-a.
Ukaz o proglašenju sa cijelim tekstom zakona objavljen je u današnjem Službenom glasniku RS-a, piše Capital.ba.
Dakle, može se reći da je ovaj potpisani ukaz sve otkrio jer njega može samo legitimizirati predsjednik RS-a, a to nije učinio Dodik već Pranjić što samim time pokazuje da je on preuzeo tu funkciju.
Važno je istaći da je, iako je nebrojeno puta ponovio da ne priznaje, kako je govorio, neustavni Sud BiH i da neće priznati presude tog suda, Dodik u potpunosti priznao presudu kada je jednogodišnju zatvorsku kaznu zamijenio novčanom plaćajući 36.500 KM da ne ide u zatvor.
Također, CIK je raspisao prijevremene izbore u RS-u koje je Dodik također osporavao i poručio da SNSD neće izaći na njih, ali prema ovom njegovom potezu je izvjesno da hoće jer je i zvanično prihvatio da RS nema predsjednika. Da li je ovim Dodik poručio da neće biti ni referenduma na kojem je rekao da će narod odlučivati o njegovoj političkoj, saznat će se u skorijem periodu.
Također, Pranjić je potpisao ukaz kojm je zvanično stupio na snagu novi Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a, a koji je, veoma je važno istaći, sporan zbog činjenice da ovaj entitet uvodi rezervni sastav policije.
