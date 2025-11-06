“Crni labud iz New Yorka: Najmanje je važno što je musliman !

U javnom narativu, koji se vješto i uporno plasira putem društvenih mreža i medija i u vremenima alternativnih činjenica, kao poseban „kuriozitet“ se navodi činjenica kako je novi gradonačelnik najvećeg američkog grada – New Yorka, Zohran Mamdani – da prostiš po vjeroispovjesti… musliman!

Uz to je i navodni „komunista“ na čemu posebno insistira vođa MAGA pokreta i trenutni predsjednik SAD – Donald Trump.

Piše ; Faruk Kajtaz

Cijela ta frka oko muslimana koji će voditi New York neodoljivo podsjeća na nekadašnji crnohumorni vic o rasisti-bijelcu, koji je pitao afroamerikanca koje je političke profilacije. Kada mu je ovaj odgovorio da je „socijalista i k tome još i musliman“ bijeli rasista se ozbiljno začudio i konstatovao… „I nije ti previše to što si već crnac“?

To što je Mamdani musliman najmanje je suštinski važno u priči oko novog gradonačelnika „Velike jabuke“.

Ta priča je samo magla da se u krugovima ekstremnih desnih političkih opcija, prvo – sakrije činjenica ozbiljnog političkog poraza (koji vjerovatni nije zadnji), ali i stvarnih razloga Mamdanijeve pobjede.

Naime, on se ohrabrio „udariti“ tamo gdje finansijsku elitu Amerike (obje opcije!) najviše boli – po džepu!

Za Trumpa je Mamdani komunista samo zato, jer želi višim porezima malo pridonijeti boljem životu ogromnog broja socijalno ugroženih građana, obzirom da su cijene života u New Yorku, čak i za građane sa prosječno dubokim novčanikom – postale skoro neizdržive. Komunistom ga čine i njegova nastojanja da malo uzme od bogatih za račun jeftinijeg stanovanja, javnog prevoza, ali posebnih trgovina sa nižim cijenama u vlasništvu grada!?

Narativ o „muslimanu i komunisti“ je tu da bi sakrio i veliku promjenu stava i profilacija Amerikanaca na istoku zemlje, jer su se konačno odmakli od porodičnih dinastija i klanova, koji javno ratuju oko „vrijednosti“, dok se tajno i interesno potpomažu i uvezuju.

Mamdani nije samo političar novog kova, već i nove generacije.

Vješt je govornik, koji pronicljivo uviđa da problem Amerike nije u stalnom gloženju između elita i kulturnim ratovima (sa obje strane političkog spektra), već u samoj suštini krivo nasađenog sistema, koji bogate – bez obzira na to da li su demokrate li republikanci čini bogatijima, a siromašne – siromašnijima.

Ali ne treba iz svega još izvlačiti neke (pre)velike zaključke.

Istočna obala je još uvijek demokratska utvrda i to što se unutar nje dogodio „veliki preokret“ ne znači da će se isti model proširiti Amerikom.

Čak niti među demokratskim državama!

Važnije je da je otpočeo „proces“ i da se iz pepela relativizma i zabluda počinje rađati neka nova Amerika i to na osnovama i idejama „očeva osnivača“ usklađenim sa vremenom u kome živimo, a ne opsjenara sa društvenih mreža.

Zadrti desničari (a njih nije malo) će naravno iskoristiti pobjedu Mamdanija za još jedno zbijanje redova, te povlačenje raznoraznih paralela. I to ne zato, jer su u sve to jako ubijeđeni, već zato jer nemaju druge ideje osim stalnog proizvođenja društvenih napetosti i nekakvog „vanrednog stanja“,

Mamdanija optužuju za navodni lijevi radikalizam, zbog „populističkih ideja“ o recimo… održivom razvoju ili priuštivom stanovanju, dok zaboravljaju da je jedna od najvećih predizbornih tema Donalda Trumpa u zadnjoj kampanji za predsjednika SAD bila, pazite sada dobro… cijena jaja!?

„Dlakavu žabu“ će morati progutati i neke Demokrate, koji moraju skontati da više ne mogu pričati jednu te istu priču i za kandidate na izborima nuditi političke metuzaleme sa manjkom energije i viškom nerealnih ambicija.

Da li je Zohran Mamdani onaj „Crni labud“ („nepredvidivi događaj“), koji će Ameriku okrenuti u nekom drugom smjeru i kuda bi je to moglo