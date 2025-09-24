Crnadak vicem ismijao Dodika. “Koja je razlika između Republike Hrvatske i Republike Srpske?”

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Crnadak tokom današnje sjednice na svojevrstan je način ismijao aktualnu političku situaciju u ovom entitetu.

Na sjednici na kojoj se raspravljalo o predstojećim izvanrednim izborima u ovom entitetu, nakon što je bivšem predsjedniku Miloradu Dodiku oduzet mandat, Crnadak je ispričao vic kojim je ilustrirao kako funkcionira institucija predsjednika entiteta.

Vic je Crnadak ispričao tokom replike jednom od zastupnika vladajućeg SNSD-a, a glasi ovako:

“Koja je razlika između Republike Hrvatske i Republike Srpske? Odgovor je: Republika Hrvatska nema predsjednika iz HDZ-a.”

Na taj se način Crnadak referirao na situaciju u kojoj Davor Pranjić iz reda Hrvata trenutačno obavlja dužnost predsjednika, dok vladajući SNSD raspravlja o tome hoće li sudjelovati na izborima. Predsjednik Hrvatske je Zoran Milanović, koji je bio kandidat SDP-a.

(Kliker.info-Index)