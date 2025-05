Crnadak objavom snimka “potopio” Dodika za sva vremena – “Najbolje je da pogledate” (VIDEO)

Igor Crnadak, zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a i potpredsjednik ove stranke, izjavio je kako je predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović osoba loših namjera prema RS-u.

Govoreći u kontekstu današnje sjednice NSRS-a i glasanja o vetu, jasno je da Crnadak neće podržati njen veto po pitanju toga da Predsjedništvo BiH od EUFOR-a traži asistenciju pri hapšenju predsjednika RS i bjegunca od bh. pravosuđa Milorada Dodika.

Opozicija Dodiku zadaje žestok udarac? – “Mi ga nećemo spašavati, znamo koliko je zla nanio”

Pored toga, Crnadak je objavio i Dodikov stari snimak u kojem je govorio kako Srbi pate jer se, sada već osuđeni ratni zločinci, Radovan Karadžić i Ratko Mladić ne žele predati.

– Gospođa Cvijanović već godinu dana odbija da objasni zašto je, u ime Republike Srpske, postavila osumnjičenog člana međunarodne narko mafije, kojeg traži Tužilaštvo, na poziciju konzula u Panami.

Otkud srpski član Predsjedništva u takvom društvu, da li je to njen izbor ili joj je to ime predložio neko drugi? Cvijanović mora dati odgovore, ne zato što to traže opozicioni poslanici, nego zato što tako štiti i čuva Republiku Srpsku.

Gospođa Cvijanović već dvije godine odbija da objasni kako je moguće da je ogroman, multimilionski dio poslova za projekat Srpska Open dodijeljen njenoj porodičnoj firmi.

Bez ikakvog skrivanja, pod svojim imenima i prezimenima, dobili su veliki novac od građana Republike Srpske.

Ova pitanja su u sali Narodne skupštine postavljana na stotine puta, a umjesto odgovora od gospođe Cvijanović smo dobijali samo uvrede i napade.

Podrška gospođi Cvijanović jeste podrška ovim njenim postupcima, ne smijemo se praviti da to danas ne razumijemo.

Kao da to nije bilo dovoljno iskazanog nepoštovanja prema narodnim poslanicima, sinoć je gospođa Cvijanović još poručila da od „snage SNSD-a zavisi snaga Republike Srpske“ i sa tim stavom od opozicije traži nekakvu podršku.

Dakle, poruka je „molim Boga da vi propadnete i budete što slabiji, ali morate me sutra podržati!“!

Koliki je to bezobrazluk, arogancija i bahatost?!

Prema tome, gospođa Cvijanović je osoba loših namjera prema Republici Srpskoj, ne poštuje Narodnu skupštinu i njene poslanike, nanosi štetu našem narodu i ugrožava budućnost naše djece.

A što se tiče dijela zaključka o funkcionerima Republike Srpske koje traži Sud, najbolje da pogledate video.

Danas nemamo pravo da zaboravimo šta je stav SNSD-a o toj temi:

„Sada čitav jedan narod ispašta i u Republici Srpskoj i u Srbiji zato što se neki Karadžić (Dodik) tamo odlučio da neće da se preda i ode na sud, ili neki Mladić (Višković ili Stevandić). I onda on kaže Ja volim srpski narod! Đavola on voli!“, napisao je Crnadak.

(Kliker.info-Oslobođenje)