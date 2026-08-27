Cristiane Amanpour o Ratku Mladiću: “Jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu, konačno je mrtav!”
Ratna reporterka Christiane Amanpour oglasila se povodom smrti bivšeg generala bh. Srba i haškog osuđenika za genocid Ratka Mladića, poručivši da je “jedan od najbrutalnijih ubica na svijetu konačno mrtav“.
Amanpour je navela da je Mladić, koji je imao 84 godine, “živio mnogo duže nego što je to dozvolio desetini hiljada svojih žrtava”.
Posebno je istakla zločine počinjene u Srebrenici.
“Više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka koje je poklao u Srebrenici bit će njegova trajna sramota”, napisala je Amanpour.
Podsjetila je da je Mladiću suđeno pred Međunarodnim haškim tribunalom, te da je proglašen krivim za, kako je navela, njegove “enormne zločine genocida“.
Amanpour je istakla i ulogu novinara koji su tokom devedesetih godina izvještavali o ratu u Bosni i Hercegovini.
“Ponosna sam na rad koji smo mi novinari obavili 90-ih godina kako bismo dokumentirali njegove zločine protiv čovječnosti, kako bismo ga konačno pozvali na odgovornost”, poručila je Amanpour.
(Kliker.info-N1)
Jedan komentar