Čovjek sa zlatnim WC-om pobjegao u Izrael, u Kijevu strah i neizvjesnost : “Najgore od svega je što ovo nije kraj!”

Ukrajinu ovih dana potresa najveći korupcijski skandal otkako je Volodimir Zelenski došao na vlast. U političkim hodnicima Kijeva vlada atmosfera straha i neizvjesnosti, a mnogi se pitaju što će sljedeće eksplodirati u javnosti.

“Ogroman je to udarac, ali najgore od svega je što ne znam je li ovo kraj. Možda se tek počinje rasplitati,” rekao je za Kyiv Independent jedan zastupnik iz vladajućih redova, koji je želio ostati anoniman. “Preporučio bih predsjedniku da odmah povuče ozbiljne poteze i riješi se mnogih ljudi u svom najbližem krugu.”

Bliski saradnik pod istragom

U središtu skandala nalazi se istraga Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU), koji tvrdi da je Timur Mindič, dugogodišnji bliski saveznik predsjednika Zelenskog, vodio skupinu koja je dobivala provizije iz energetskog sektora, od gradnje obrambene infrastrukture do nabave opreme, te prala nezakonito stečeni novac. Tereti ga se da je bio organizator cijele operacije, uzimajući deset do 15 posto na svaki energetski ugovor u državi. Najgore od svega je što je Mindič nestao, navodno je pobjegao u Izrael.

U skandal su upleteni i drugi dužnosnici Zelenskijeve administracije, a dvoje ministara – ministar pravosuđa German Galušenko i ministrica energetike Svitlana Grinčuk – već su podnijeli ostavke na zahtjev predsjednika.

Najgori trenutak za Ukrajinu

Ova korupcijska afera eruptirala je u trenutku kada Ukrajina ulazi u vjerojatno najtežu zimu od početka ruske invazije. Zemlja se i dalje bori s kroničnim nestancima struje, dok se ruski napadi na civilnu infrastrukturu pojačavaju, ugrožavajući opskrbu električnom energijom, plinom, grijanjem i vodom.

Na bojišnici situacija nije ništa bolja. Višegodišnje rusko napredovanje u Donjeckoj oblasti približava se strateški važnom gradu Pokrovsku, koji bi se u narednim tjednima mogao naći pod izravnom prijetnjom pada.

Nije čudo, stoga, da su građani bijesni. Dok vojnici i civili podnose teret rata, saznanje da se pojedinci iz vrha vlasti bogate izazvalo je ogorčenje diljem zemlje.

“Rat će nam uzeti sve aktivne, poštene i pristojne ljude. A tada saznamo da prijatelji predsjednika troše milijune na prostitutke, aute i nove vile,” napisala je volonterka Marija Berlinska u žestokoj kolumni za Ukrainsku Pravdu.

I na ulicama Kijeva osjećaji su jednaki. “Dok Ukrajinci provode 16 sati dnevno bez struje, oni peru novac. To je neprihvatljivo,” rekla je studentica Elizaveta Demidova. Mindičevo razmetanje

Mnogi krivnju usmjeravaju i prema Zelenskom, iako za sada nije imenovan u istrazi. “Naš predsjednik sve je znao,” tvrdi kijevski turistički vodič Jevhen Makovski.

A mnogima od njih upravo je Mindič postao sinonim za razmetljivi luksuz, mito i korupciju. U javnost su procurile i fotografije njegova stana, koji je ukrašen zlatnim toaletom u kombinaciji sa zlatnim bideom i kuhinjskim ormarićima prepunima vrećica s novčanicama od 200 eura. Sve to uzrokovalo je dodatni bijes kod građana.

Kao što smo ranije pisali, 46-godišnji Mindič poznaje Zelenskog još iz vremena kad je ukrajinski predsjednik bio samo popularni komičar. Mindič je također suvlasnik produkcijske kuće ‘Kvartal 95‘, koja je proizvodila emisije i nastupe Volodimira Zelenskog sve do njegova ulaska u politiku 2019. godine. Navodno je Zelenski čak i svoj rođendan 2021. slavio u Mindičevu luksuznom apartmanu.

