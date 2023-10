Čovjek koji je vodio rat na Kosovu: Hamas želi da Izrael uđe u Gazu!

Wesley Clark, penzionisani general SAD-a koji je sudjelovao u izradi američkih planova za završetak rata u Bosni i Hercegovini i glavni zapovjednik NATO-ovih snaga za vrijeme sukoba na Kosovu, u razgovoru za CNN analizirao je moguću kopnenu ofanzivu Izraela na Pojas Gaze.

Clark je ne početku kazao da Izrael očekuje “teška i spora operacija”. Bivši visoki američki oficir objasnio je kakobi mogao izgledati napad na palestinsku teritoriju.

“Prvo morate odabrati mete, a to ćete uraditi tako što ćete podijeliti Gazu na blokove i onda krenuti u izolaciju tih područja od vana prema unutra. Mora se paziti na mrežu tunela i snajpere. U gradu ima mnogo ruševina pa se morate držati dalje od tih ulica. To su sve prepreke. Bit će to vrlo teška i spora operacija. Morate to raditi uz maksimalnu zaštitu svojih trupa”, naveo je Clark za CNN.

On je upozorio da Izrael neće imati faktor iznenađenja, jer mogući kopneni napad na Gazu je ono što ova militantna organizacija želi, ocijenio je Clark.

“Morate shvatiti da ovo neće biti iznenađenje za Hamas. To je ono što oni žele. Žele da izraelske kopnene snage uđu (u Pojas Gaze) i da ih onda napadnu sa svih strana, da im nanesu velike žrtve i da im pokažu da nemaju legitimitet”, kazao je penzionisani general SAD-a dodavši da “Izrael mora dobro raditi da zadrži svoj vojni kredibilitet”.

U Gazi se nalaze civili kojima je rečeno da se evakuišu preko prelaza Rafah, koji je bio meta izraelskih vazdušnih napada. Šta je sa talačkom krizom?

“Morat će se izvršiti hitna oparacija spašavanja. Učiniti ćemo sve da ih lociramo. U Hamasovom interesu je da zadrže sve taoce zbog pregovaranja. Mislim da se vodstvo Hamasa neće odreći tih talaca”, zaključio je Wesley Clark u razgovoru za CNN.

