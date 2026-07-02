Nakon što je britanski premijer Keir Starmer najavio ostavku, glavni kandidat stranke za njegovu zamjenu, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham, u ponedjeljak je predstavio svoj plan reformi, koji po ambicijama nadmašuje mnoge njegove prethodnike. Najavio je radikalnu preraspodjelu moći u Ujedinjenom Kraljevstvu i primjenu svog gradskog modela upravljanja na nacionalnom nivou, unaprijed uvjeren da će pod njim Britanija prestati biti jedna od najcentraliziranijih zemalja u Evropi.

Burnham je devet godina gotovo neprikosnoveni gradonačelnik Manchestera i zna o čemu govori. Godinama nosi nadimak “Kralj sjevera” i član je takozvane meke ljevice unutar Laburističke stranke: njegovu političku filozofiju analitičari često nazivaju “manchesterizmom” jer uspješno spaja socijalističke ideje s pristupom orijentiranim na poslovanje. Iako je član Laburističke stranke, nije protiv daljnjeg bogaćenja čak i za najveće bogate klase, uvjeren da će se koristi na kraju prenijeti na društvo u cjelini. Zalaže se za snažno privlačenje privatnih investicija za velike projekte, ali i javno vlasništvo nad ključnim komunalnim uslugama (voda, energija, stanovanje), kao i za reindustrijalizaciju i masovnu izgradnju socijalnih stanova.

Bez kravate, gotovo redovno odjeven u tamnu košulju i tamnosivi sako, Burnham daje jasne znakove da je mnogo naučio iz političkih zamki koje su svrgnule Keira Starmera s premijerske stolice nakon manje od dvije godine na funkciji. Promjena počinje samim njegovim tonom, koji je znatno optimističniji od klasičnih izjava odlazećeg premijera, koji je, ubrzo nakon stupanja na dužnost, svoje vrijeme uglavnom provodio upozoravajući britanski narod da predstoje teška vremena.

“Zamislite pravi rast u svakom poštanskom broju i nadu u svakom britanskom srcu. I nemojte to samo zamišljati, hajde da to zajedno ostvarimo”, rekao je novoizabrani zastupnik u svom inauguracijskom govoru u Parlamentu. Nedavno je pobijedio na dopunskim izborima u Makerfieldu, blizu Manchestera, izbornoj jedinici posebno osmišljenoj da mu pruži mjesto koje mu je potrebno da se kandiduje za vodstvo laburista. Uprkos prijetnjama krajnje desničarske stranke Reform UK Nigela Faragea, koja je postala najveća prijetnja tradicionalnom dvopartijskom sistemu Velike Britanije, Burnham je tamo osvojio više glasova nego svi njegovi protivnici zajedno. Iako se tek nedavno pridružio parlamentu, Burnham nije stranac zemlji, niti britanskoj vladi. Ranije je služio u ministarstvima zdravstva i kulture pod Gordonom Brownom i Tonyjem Blairom, ali njegova ključna popularnost dolazi daleko izvan londonskih elitnih krugova.

Uoči inauguracije u Downing Streetu 10, koja bi ga mogla učiniti sedmim britanskim premijerom bez protivkandidata u deset godina za samo tri sedmice, Burnham ne pokušava sakriti činjenicu da je govor u ponedjeljak u suštini bio njegova premijerska agenda. Bio je oštar prema britanskoj vladajućoj klasi općenito: “Ova generacija političara, uključujući i mene, mora preuzeti odgovornost. Nismo bili dovoljno dobri.” Također je govorio o neefikasnosti trenutnog institucionalnog modela, tvrdeći da je “sistem pokvaren i da zemlja nije tamo gdje bi trebala biti”. Nismo navikli čuti slične retoričke figure iz usta hrvatske političke klase, iako se ni kvalitet institucija ni njihove politike ne mogu ni najmanje porediti s onima na Ostrvu.

Andy Burnham je obećao “radikalne promjene” i da će “učiniti stvari drugačijim” djelujući kao “prekidač koji je zemlji potreban”. Njegov glavni prioritet je razbiti koncentraciju moći koja koči Ujedinjeno Kraljevstvo. Hrvatsku također koči ista vrsta dugogodišnje sebične moći, ali oni koji o tome govore rutinski se nazivaju “anti-Hrvatima” od strane etabliranih profiterskih mreža, vjerovatno da se taj termin više ne lijepi za desno čelo. Burnham je bio vrlo konkretan u svom obećanju promjene: najavio je formiranje zasebne administrativne jedinice u Manchesteru, direktno povezane s Uredom premijera, kako bi se osigurala geografska blizina vlade svim područjima zemlje i olakšao razvoj njihovog potencijala. Gradonačelnik Manchestera nije prvi koji javno priznaje da državni aparat, popularno poznat kao Whitehall, treba hitnu reformu, ali, za razliku od neuspješnih pokušaja svojih prethodnika, on ima vrlo konkretan plan za rebalansiranje i decentralizaciju vlasti.

Ujedinjeno Kraljevstvo se tradicionalno smatra najcentraliziranijom naprednom zemljom na svijetu, gdje samo petina javne potrošnje ide na nedržavne institucije (u Španiji je to 51 posto, a u Njemačkoj više od 40 posto). Engleska, jedna od četiri britanske nacije, također je jedna od fiskalno najcentraliziranijih regija u OECD-u, gdje lokalne vlasti praktično nemaju poreska ovlaštenja ili odgovornosti.

Za sada, kandidat za premijera se utrkuje s vremenom kako bi se pripremio za vlast i ne otkriva detalje. Njegov ulazak u Downing Street 10 zakazan je za početak septembra, što se poklapa s ponovnim početkom političke sezone, ali bi se to moglo dogoditi i ranije. Rok za podnošenje kandidatura je 16. juli, a ako Andy Burnham do tada ostane jedini kandidat, već sljedećeg dana mogao bi postati lider Laburističke stranke. U tom slučaju, sigurno neće odgađati ni preuzimanje premijerske funkcije.

U poređenju s uglavnom tehnokratskim i često kritikovanim Starmerom, Burnham ima reputaciju pristupačnog, komunikativnog i narodnog političara. Ankete također pokazuju da ga građani vide kao znatno sposobnijeg, odlučnijeg i simpatičnijeg od Starmera i drugih opozicionih lidera. Za početak, Burnham mora uvjeriti finansijska tržišta da njegove ljevičarske politike neće ugroziti stabilnost državnog budžeta, te stoga stalno naglašava da će se pridržavati strogih fiskalnih pravila i da neće nametati dodatna poreska opterećenja radnicima, pokušavajući uravnotežiti želju naroda za brzim promjenama s oprezom investitora.

Davor Krile (Slobodna Dalmacija)