Čović žestoko napao kandidaturu Slavena Kovačevića: “Ovdje nikada neće biti unitarna niti može funkcionirati građanska država”

Predsjednik HDZ-a BIH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da je na sjednici Predsjedništva HNS-a razgovarano o aktuelnim temama, o Gornjim horizontima, informaciji o priznanjima koja nisu dodijeljena braniteljima i aktivnostima koje će se raditi u budućnosti.

Čović je govorio o kandidaturi Slavena Kovačevića za člana Predsjedništva BIH iz reda hrvatskog naroda.

„Vikend kandidiranje novog člana Predsjedništva, ili ako hoćete hrvatskog člana Predsjedništva. Ja mislim da nijedna bolja odluka se nije mogla donijeti, tako da i oni lažni građani, lažni patrioti BiH, lažni ovi ili oni došli su do kraja na vidjelo. Pogotovo kada je Evropski suda za ljudska prava definirao tu osobu, kada je odbio sa 16:1, da se danas ponovo želi kandidirati za hrvatskog člana Predsjedništva, to je još jedan dodatak onome što mi tvrdimo, da narode moraju predstavljati isključivo legitimni predstvnici“, rekao je Čović i dodao:

„Dobrih smo komentara čuli čak i od bošnjačkih medija koji su rekli kakvu zlouporabu radi ova osoba ili stranka koja je to predložila. Ovo je poticaj svima da razumiju da je dosta podvala bilo, mi ćemo se potruditi da dobijemo novi Izborni zakon. Legitimni predstavnici naroda moraće sjesti za stol i dogovarati se“.

On je rekao da nije tabu razgovarati o preustroju BiH.

“Ovdje nikada neće biti unitarna niti može funkcionirati građanska država, to je pokazala i ova vikend kandidatura. Došlo je vrijeme da se ponovo sjedne. Mi moramo odlučivati o svojoj sudbini, nema to veze s trećim entitetom, to može biti prvi entitet. To mora biti uz pomoć onih koji su kreirali Dejton, i u dogovoru tri naroda”, rekao je Čović.

Podsjetimo, Predsjedništvo Demokratske fronte je donijelo jednoglasnu odluku o kandidaturi Kovačevića.

“Jesam Hrvat, je li to nekome problem?. Hrvat, bio, jesam i ostaću. Ja nisam htio da uđem u to blato koje su forsirali etnonacionalisti. Ja jesam učestvovao nekoliko puta na izborima i svaki put sam rekao da sam Hrvat i to nikad nisam mijenjao. Neki iz HDZ-a jesu, gospodin Dragan Čović se potpisivao ćirilicom i izjašnjavao kao Jugosloven”, rekao je Kovačević za emisiju Istraga sedmice.

