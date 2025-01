Čović spasio SNSD: HDZ će biti protiv svake smjene!

– Jučer smo imali sjednicu Doma naroda PSBiH, usvojili smo dva zakona. To je bio jasan cilj, koji smo preuzeli s prijateljima iz međunarodne zajednice. Naša obaveza je da usvojimo i zakone o sudovima i VSTV-u, imenovati glavnog pregovarača, usvojiti budžet. Trebamo nastaviti partnerstvo, nije to koalicija, jer danas ističe januar, a trebamo završiti sve do kraja februara. Jasno je da institucijama EU sve kreće oko 5. ili 6. marta, kazao je Čović.

Dodaje kako su dosta puta oni bili oni koji ne ispunjavaju obećanja.

– Moramo uraditi nekad nešto što se nekome ne sviđa, da bi na kraju uradili ono što je potrebno. Vidim da se voda htjela zamutiti drugim stvarima, ali svi su na kraju pričali o dva zakona. Razgovaramo sa svim partnerima kako osigurati mir i stabilnost, da nema nikakvih blokada i osigurati evropski put, nećemo mi nešto puno dobiti, ali dobit ćemo priliku da i dalje usklađujemo stvari s EU – kazao je Čović.

Kazao je da je teško razlučiti ko je pozicija, a ko opozicija te pozvao je sve da ostave nadmudrivanje, pogotovo kada je u pitanju evropski put te odgovorio na pitanje može li se očuvati partnerstvo.

– Teško, ali se može. Jučer smo odradili jedan korak ka putu koji može dati odgovor i na to pitanje. Složeno, jako složeno. Kada ste pravili partnerstvo pravili ste ga na jednoj novoj većini. Igra na kartu da ‘trebamo nešto promijeniti’ mora biti jasno definisana i predočena medijima.

– Jučer smo uradili jedan korak. Kada ste pravili partnerstvo, bila je tijesna većina, gdje su učestvovali i predstavnici međunarodne zajednice. Ne treba nam pretumbavanje vlasti ako se ne zna šta ćemo precizno raditi i ako nema jasne većine. Nadam se da će biti što manje komunikacije na način da svako svakog smjenjuje. Jučer se to pokušalo uraditi. Ako bude i druga i treća inicijativa za smjenu nećemo to podržati, mi čuvamo partnere, ovo samo može zamrznuti funkcionisanje vlasti. Nek neko kaže kakav je to interes za građane, osim političkih partija. Ako imate blokiran sistem, kako možete donijeti bilo kakvu odluku koja štiti građane – istakao je Čović.

Naveo je da postoji mnoštvo nelogičnosti vezano za cijene, govoreći o današnjem bojkotu trgovačkih centara te da nikakva blokada ne dolazi u obzir.

Inače, pitanje funkcionisanja vlasti je sada posebno interesantno. Ranije je na sastanku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i HDZ-a Dragana Čovića kod Mostara potvrđeno partnerstvo dvije partije.

“Potvrdili smo naše partnerstvo i da ćemo ostati zajedno. Ovi Bošnjaci dole neka vide šta će”, rekao je Dodik tada nakon sastanka.

(Kliker.info-Vijesti)