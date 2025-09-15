Čović “odjavio” Dodika : RS u ovom trenutku nema predsjednika (Video)

Predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović, najavio je intenziviranje političkih razgovora sa svim relevantnim strankama iz Federacije BiH i RS, s ciljem stabilizacije unutrašnjih odnosa i poboljšanja koordinacije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj sjednici Predsjedništva HDZ-a BiH, održanoj u Mostaru, Čović je istakao kako trenutna situacija u državi zahtijeva širi politički dijalog i konkretnije korake ka institucionalnoj funkcionalnosti.

“Volio bih da ne ostane ovakvo stanje do idućih izbora. Na nivou kantona, općina i entiteta napravili smo nužan iskorak sa partnerima u vlasti. Mogli bismo mnogo brže, ali ide dosta dobro. Što se tiče državnog nivoa, danas su svi u vlasti. Teško je razlučiti šta je opozicija, a šta pozicija”, rekao je Čović.

Prema njegovim riječima, planirani sastanci s političkim liderima iz oba entiteta imaju jasnu svrhu: očuvanje mira, stabilnosti i jačanje evropskog puta BiH. Naglasio je da, iako se određeni napredak ostvario, postoji ozbiljna potreba za “fino podešavanje političkog sistema”.

“Sada ćemo pokušati uraditi neke stvari do kraja godine, da vidimo ko želi EU stabilnost i da pokušamo ‘uštimati orkestar’ koji evidentno ne funkcioniše. Razgovaramo sa svim strankama, i kod Bošnjaka i kod Srba, ali i sa međunarodnom zajednicom”, poručio je.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona, Čović je potvrdio da će se ta tema naći na dnevnom redu Parlamenta onda kada, kako je rekao, partneri u vlasti budu potpuno spremni za to.

“Radimo intenzivno sa Vladom Republike Hrvatske. Učinit ćemo sve da ljudi budu zaštićeni bez obzira ko su, u skladu s Ustavom BiH”, istakao je.

Na lokalnom nivou, lider HDZ-a ocijenio je stanje stabilnim, s posebnim osvrtom na situaciju u Mostaru, gdje, prema njegovim riječima, nema prostora za nove političke tenzije.

“U Stocu, Čapljini i Neumu jednako tako. Bez poštivanja plana nema građenja vjerskih centara. Na lokalnoj razini moramo zaštititi neke stvari”, zaključio je Čović.

Govoreći o situaciju u RS, Čović je rekao kako se odluke moraju poštivati, ali da ima puno nadmudrivanja.

”U ovom trenutku znamo da nema predsjednika Republike Srpske”, rekao je Čović.

(Kliker.info-Vijesti)