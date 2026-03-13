Čović odgovorio Dodiku : Dalje ruke od hrvatskog naroda, branitelji mogu obilježavati sve na svakom pedlju BiH

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović obratio se danas novinarima uoči sjednice Hrvatskog narodnog sabora BiH, komentirajući više aktualnih političkih tema, uključujući najavu predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da neće dozvoliti okupljanje veterana HVO-a u Derventi.

Čović je kazao kako su osporavanja takvih okupljanja već ranije postojala, ali da će, kako je naveo, biti osigurano pravo da veterani HVO-a obilježavaju događaje iz rata na cijeloj teritoriji države.

‘Imali smo dosta puta osporavanje. Mi ćemo osigurati da svi naši branitelji mogu obilježavati ono što jest bez obzira koji je to dio BiH. Povjesničarima ostavimo, da istražuju dalje. Svatko od nas ima svoju istinu, najmanje su tri istine, a što je važnije da osiguramo budućnost’, rekao je Čović. Dodao je da će, kako je naveo, učiniti sve da pripadnici hrvatskih branitelja mogu obilježavati događaje ‘na svakom pedlju’ BiH. ‘A mi ćemo osigurati da svi naši branitelji na svakom pedlju mogu obilježavati. Onima koji to pokušavaju spriječiti poručujem: ‘svima njima dalje ruke od hrvatskog naroda’. Mislim da imam dovoljno političke snage da takvu poruku pošaljem’, poručio je.

Komentirajući međunarodna pitanja, Čović se osvrnuo i na izjave člana Predsjedništva BiH Željko Komšić o situaciji u Iranu.

‘Što se tiče Irana, imate odgovor drugog bošnjačkog člana Predsjedništva BiH koji apsolutno ne odražava stavove hrvatskog naroda’, rekao je Čović, dodajući da BiH, prema njegovim riječima, ‘nažalost nema vanjsku politiku’.

‘Zato se i borimo za legitimno predstavljanje. Svi oni koji zloupotrebljavaju takvu instituciju, poruka je da neće moći dugo tako raditi’, dodao je.

Govoreći o političkim odnosima u FBiH, Čović je ocijenio da je koalicija na toj razini vlasti stabilna i nakon smjene predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dragana Miokovića.

‘Federalna koalicija je za mene stabilna i nakon smjene Dragana Miokovića’, rekao je. Na pitanje novinara o glasanju SDA i mogućem ‘povratku starih partnera’, Čović je kazao da njegova stranka razgovara sa svim političkim akterima u državi.

‘Što se mene tiče, mi razgovaramo sa svim partnerima u BiH. Mi smo izašli sa jasnom idejom da vrlo jasno pokažemo što je neko uradio’, zaključio je Čović.

