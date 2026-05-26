(Kliker.info)

Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović izjavio je u utorak u Mostaru kako “ratni kriminal ne zastarijeva”, poručivši da je to njegova jasna poruka svima kojima je upućena, odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama kandidata “Petorke” za Predsjedništvo BiH Zdenka Lučića te komentarima upućenim njemu i HDZ-u BiH. Čović je, u izjavi novinarima, nakon obilježavanja obljetnice HVIDRA-e u Mostaru, rekao kako ono što on i stranka rade, rade “korektno za svoj narod” i da je “ponosan na svaki dan svog života”.

– Ja osobno smatram da ono što radimo, radimo korektno za svoj narod i to mogu potvrditi i svjedočiti svi koji to žele. Imam 70 godina i ponosan sam na svaki dan svog života. Naravno, nećemo nikome dopustiti, bilo kojem šverceru, špekulantu, ratnom profiteru ili kriminalcu, da osporava ono što su vrijednosti Domovinskog rata i ono što smo do sada izgradili. Mi smo tim ljudima davno otvorili vrata izlaska iz HDZ-a BiH – rekao je Čović.

Kaže da se sad netko sjetio, po nalogu iz Sarajeva, da treba ponovno izmiriti određene obveze, poručivši da neće dopustiti da “bivši udbaši, kosovari i aidovci ponovno špekuliraju po prostoru ovdje”.

– Nakon 30 godina ponovno su se sjetili nešto raditi, ali im to nećemo dopustiti, vrlo jasno. Ratni zločini ne zastarijevaju i to je moja poruka svima – poručio je. Čović se osvrnuo i na slučaj spomen-obilježja HVO-a kod Dervente, istaknuvši kako se oko cijelog slučaja stvara previše špekulacija.

Naglasio je da želi iznijeti “pravu istinu” o tom pitanju te ocijenio kako se u predizbornom razdoblju pojedinci pokušavaju politički okoristiti tom temom. – Bili smo u izaslanstvu nedavno u tom kraju i razgovarali s ljudima. Bilo je spomena kako će policija ukloniti naše ljude. Naravno da postoje ljudi iz oporbe u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji, koji žele na tome steći političke poene – rekao je Čović.

Dodao je kako, prema informacijama kojima raspolaže, spomenik nije nasilno uklonjen, nego je izmješten radi rekonstrukcije u skladu sa zahtjevima braniteljskih udruga i predstavnika Hrvatskog vijeća obrane.

– Naši predstavnici su pomjerili taj spomenik i rekonstruirat će ga u skladu sa zahtjevom naših udruga. Možda se sve prenijelo poluinformacijama pa se stekao dojam da je nasilno uklonjen. Vjerujem da će spomenik zasjati u punom sjaju. Naše udruge su se dogovorile napraviti rekonstrukciju – kazao čelnik HDZ-a BiH, javlja Fena.

Uslijedio je odgovor kandidata pet stranaka sa hrvatskim predznakom za člana Predsjedništva BiH Zdenka Lučića koji je žestoko odgovorio na Čovićeve tvrdnje. odgovorio je predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću na prozivke.