(Kliker.info)

Čović o Lučiću : “Ratni kriminal ne zastarijeva” Lučić žestoko uzvratio : “Past će Jugosloven Dragan Čović”
Predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović izjavio je u utorak u Mostaru kako “ratni kriminal ne zastarijeva”, poručivši da je to njegova jasna poruka svima kojima je upućena, odgovarajući na novinarsko pitanje o izjavama kandidata “Petorke” za Predsjedništvo BiH Zdenka Lučića te komentarima upućenim njemu i HDZ-u BiH. Čović je, u izjavi novinarima, nakon obilježavanja obljetnice HVIDRA-e u Mostaru, rekao kako ono što on i stranka rade, rade “korektno za svoj narod” i da je “ponosan na svaki dan svog života”.
– Ja osobno smatram da ono što radimo, radimo korektno za svoj narod i to mogu potvrditi i svjedočiti svi koji to žele. Imam 70 godina i ponosan sam na svaki dan svog života. Naravno, nećemo nikome dopustiti, bilo kojem šverceru, špekulantu, ratnom profiteru ili kriminalcu, da osporava ono što su vrijednosti Domovinskog rata i ono što smo do sada izgradili. Mi smo tim ljudima davno otvorili vrata izlaska iz HDZ-a BiH – rekao je Čović.
Kaže da se sad netko sjetio, po nalogu iz Sarajeva, da treba ponovno izmiriti određene obveze, poručivši da neće dopustiti da “bivši udbaši, kosovari i aidovci ponovno špekuliraju po prostoru ovdje”.
– Nakon 30 godina ponovno su se sjetili nešto raditi, ali im to nećemo dopustiti, vrlo jasno. Ratni zločini ne zastarijevaju i to je moja poruka svima – poručio je. Čović se osvrnuo i na slučaj spomen-obilježja HVO-a kod Dervente, istaknuvši kako se oko cijelog slučaja stvara previše špekulacija.
Naglasio je da želi iznijeti “pravu istinu” o tom pitanju te ocijenio kako se u predizbornom razdoblju pojedinci pokušavaju politički okoristiti tom temom. – Bili smo u izaslanstvu nedavno u tom kraju i razgovarali s ljudima. Bilo je spomena kako će policija ukloniti naše ljude. Naravno da postoje ljudi iz oporbe u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji, koji žele na tome steći političke poene – rekao je Čović.
Dodao je kako, prema informacijama kojima raspolaže, spomenik nije nasilno uklonjen, nego je izmješten radi rekonstrukcije u skladu sa zahtjevima braniteljskih udruga i predstavnika Hrvatskog vijeća obrane.
– Naši predstavnici su pomjerili taj spomenik i rekonstruirat će ga u skladu sa zahtjevom naših udruga. Možda se sve prenijelo poluinformacijama pa se stekao dojam da je nasilno uklonjen. Vjerujem da će spomenik zasjati u punom sjaju. Naše udruge su se dogovorile napraviti rekonstrukciju – kazao čelnik HDZ-a BiH, javlja Fena.
Lučić je reagovao objavom faksimila zvaničnog zapisnika sa sjednice Poslovnog savjeta Vazduhoplovne industrije “SOKO” d.d. Mostar, održane 8. oktobra 1991. godine, u vrijeme raspada Jugoslavije i početka agresije JNA na Hrvatsku.
U prilogu dokumenta objavljenog na Facebooku napisao je: Oba su pala. Past će i Jugosloven Dragan Čović.”
Riječ je o dokumentu koji se odnosi na formiranje “Štaba neposrednog rukovođenja”, kriznog tijela koje je trebalo preuzeti direktno upravljanje procesima rada u mostarskoj vojnoj industriji zbog, kako se navodi, “složene bezbjednosno-političke i ekonomske situacije u zemlji”.
Kako javlja portal Vijesti Lučić je pozvao Čovića da javno pokaže domovnicu Republike Hrvatske i objasni kada ju je i od koga dobio, navodeći da bi time demantovao njegove tvrdnje.
Inače, “Oba su pala” čuvena je izjava hrvatskih vojnika koji su učestvovali u rušenju aviona JNA koji su dejstvovali na Hrvatsku.
(Kliker.info)
