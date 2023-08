Čović ne vjeruje u provodivost presude iz Strazbura: Legitimnost će biti jača

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH i HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako presuda Europskog suda za ljudska prava po apelaciji Slavena Kovačevića još nije službeno objavljena i stoga je besmisleno komentirati u ovom trenutku.

Na pitanje je li tom presudom ugroženo “legitimno predstavljanje” i konstitutivnost naroda u BiH, Čović je odgovorio da će takva presuda, ako se pokaže tačnim ono što pojedini meniji navode, dovesti do još jače borbe za kolektivna prava.

“Odgovor je vrlo jednostavan: legitimnost hrvatskog naroda, kao i svakog drugog naroda, bit će još jače izražena u svim našim zahtjevima oko izmjena i Ustava, svih zakona, naravno Izbornog zakona, tamo gdje se štite kolektivna prava, a to su Domovi naroda i Predsjedništvo. Bosna i Hercegovina može se na različite načine organizirati, a oni koji zazivaju građansku državu i kroz nekakvu presudu vide za to prostora, vrlo jasno im poručujemo da dok god u ustavu imamo hrvatskog člana Predsjedništva, dok god imamo hrvatski klub Doma naroda i na entitetskoj i državnoj razini, to jasno svjedoči o potrebi ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda s druga dva, a i legitimnog predstavljanja tog naroda”, istaknuo je Čović.

Dodao je kako postoje i problem provedbe ove presude.

“Sama činjenica da neko može objavljivati dokumente koje ne postoje, govori dovoljno o tim dokumentima i onima koji to objavljuju. Kao što znate, imali smo mi jako puno presuda koje je bilo nemoguće provesti zbog ambijenta u BiH”, zaključio je Čović.

Također, predsjednik SDP-a Nermin Nikšić oglasio se povodom informacije da je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio presudu po apelaciji Slavena Kovačevića.

“Svaka nova presuda Evropskog suda za ljudska prava potvrđuje neupitnu istinu; budućnost evropske Bosne i Hercegovine je budućnost građanske Bosne i Hercegovine, zemlje jednakih ljudi u kojoj prava svih biti jednako zaštićena, a ničije pravo uskraćeno”, rekao je Nikšić.

