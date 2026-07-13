Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je nakon sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Mostaru da je riječ o nastavku kontinuiranih razgovora dvije stranke, s ciljem sagledavanja dosadašnjeg rada i dogovora o prioritetima u narednom periodu.

Ocijenio je da saradnja dvije stranke, uspostavljena prije više godina, funkcioniše dobro.

„Čini mi se da saradnja koju smo uspostavili odavno, a posljednji sporazum potpisali u decembru 2022. godine, funkcioniše jako dobro i želimo da tako ostane do idućih izbora, a naravno i nakon izbora ukoliko to okolnosti dozvole“, kazao je. Razgovarali o radu Vijeća ministara i Parlamenta

Čović je naveo da su tokom sastanka razmijenjene informacije o radu institucija Bosne i Hercegovine.

„Predsjedavajuća Vijeća ministara upoznala nas je šta bismo još eventualno mogli zajedno uraditi u Vijeću ministara, a razgovarali smo i o tome šta još možemo završiti u Zastupničkom domu i Domu naroda tokom ovog mjeseca, jer nakon toga slijedi pauza i predizborne aktivnosti, kada vjerovatno više neće biti takvih zasjedanja“, rekao je.

Dodao je da je zahvalan Dodiku i saradnicima na razumijevanju za pitanja o kojima su zajednički tražili rješenja proteklih godina.

„Nikada na štetu nekog trećeg koji danas nije među nama, nego smo željeli pokazati da se dogovorom može tražiti izlaz za sve probleme koji danas postoje između nas“, istakao je Čović. “Postoje razlike, ali smo pronalazili dogovor”

Govoreći o odnosima HDZ-a BiH i SNSD-a, Čović je rekao da između dvije stranke postoje razlike u pojedinim pitanjima, ali da su nastojali da ih rješavaju kroz razgovor.

„Postoje razlike između dvije stranke u nekim pitanjima, ali nastojali smo da one ne budu vidljive ili da budu predmet naših rasprava, bez obzira radi li se o vanjskoj politici, za koju nemamo ni strategiju ni zakon koji bi je definirao, ili o unutrašnjim pitanjima i međunarodnim institucijama koje djeluju ovdje“, rekao je.

Prema njegovim riječima, dosadašnja praksa pokazala je da je moguće postići dogovor.

„Čini mi se da smo do sada uvijek znali naći put kroz naše saradnike u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti kako napraviti dogovor. Drago mi je da su kolege koje su danas ovdje bile u stalnoj komunikaciji i nastavit ćemo tako i dalje“, kazao je. Fokus na naredna dva mjeseca

Čović je poručio da je do izbora ostalo oko 80 dana te da se sastanak nije odnosio na izbornu kampanju.

„Ostalo nam je osamdesetak dana do izbora, tako da o tome ne smijemo puno pričati da ne prekršimo zakon. Ovo je prije svega bilo posvećeno tome kako na najbolji način iskoristiti naredna dva mjeseca do početka izborne kampanje. Tokom kampanje ćemo moći otvorenije govoriti o političkim ciljevima“, rekao je.

Dodao je da su obje stranke predstavile svoje planove i očekivanja za predstojeći period.

„Kratko smo predstavili šta HDZ BiH planira uraditi u ovom periodu i kakav rezultat očekuje. Slično smo čuli i od kolega iz SNSD-a i nastavljamo dalje raditi. Čini mi se da postoji dobra osnova da možemo planirati vrijeme koje je pred nama“, zaključio je Čović. O visokom predstavniku

Odgovarajući na pitanja novinara, Čović je rekao kako je “najrealnije za sve u BiH staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili.” Govorio je i Deklaraciji koja će se naći u hrvatskom Saboru, kazao je kako nijednu nisu proveli do kraja.

“Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja i ustavne jednakopravnosti. Na nama je, nakon uspostave vlasti, to riješiti. Bez tog pitanja imat ćemo još 4 izgubljene godine u BiH”, rekao je Čović.