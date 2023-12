CNN: Vijesti s terena su sumorne, ruski napadi su sve žešći, a Zelenski ne smije ništa reći…

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pohvalio je stav kancelara Olafa Scholza prema Ukrajini na nedavnom summitu EU i pozvao Njemačku da preuzme lidersku ulogu. “Ono što je kancelar Olaf Scholz učinio na summitu EU da ukloni prijetnju mađarskog veta ostat će zabilježeno u povijesti kao čin njemačkog vodstva u interesu Europe”, rekao je Kuleba za Bild am Sonntag. Rekao je da se nada da Scholzov postupak predstavlja širi i nepovratni zaokret u njemačkom pristupu rješavanju najkompliciranijih pitanja.

Još u maju pozivi Njemačkoj da preuzme vodstvo po pitanju davanja Ukrajini statusa kandidata za članstvo u EU “uglavnom su naišli na gluhe uši”. Kuleba je rekao da sada “EU prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu nije čekala Amerikance da donose odluke, već im je dala primjer koji trebaju slijediti. To dokazuje da Europa ima sposobnost voditi. Posljednji summit pokazao je svima da se može”.

Loše vijesti

Mađarska je uložila veto na pomoć EU Ukrajini od 55 milijardi dolara, no dužnosnici EU smatraju da će to početkom januara vjerojatno biti jednoglasno usvojeno. Europi je jasno da će morati uskočiti ako američki predsjednik Joe Biden ne uspije nagovoriti Kongres na nastavak vojne pomoći, rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius u intervjuu za Welt am Sonntag. Pozvao je na jačanje europske obrane, jer bi se do kraja desetljeća mogle pojaviti nove sigurnosne prijetnje, dok SAD pomiče svoj fokus na indopacifičku regiju. Rusija je jako povećala proizvodnju oružja, upozorio je, nakon Ukrajine prijeti i baltičkim državama, Gruziji i Moldaviji.

Ukrajina ima velikih poteškoća da predstavi svijetu u koliko teškoj je situaciji, analizira američki CNN. S jedne strane, dobro je ne odavati loše informacije, jer to negativno utječe na moral vlastitih snaga. Američki Kongres gubi strpljenje, zastupnici traže da Ukrajina navede konačni iznos i konkretan, jednostavan cilj. Zapanjujuće, nakon dva velika rata koja je SAD vodio u dva desetljeća u Iraku i Afganistanu, koji su koštali puste milijarde.

Kijev dosljedno ukazuje na prošle uspjehe i ciljeve za budućnost: povratili su otprilike polovicu teritorija koje su ruske snage lani zauzele i strateški oštetili rusku prisutnost na Crnom moru. Imamo plan za 2024., rekao je Zelenski, ali je tajan. No sa svih frontova u Ukrajini vijesti su sumorne, upozorava CNN: ruske jedinice su s obnovljenom snagom udarile duž bojišnice kod Zaporižje, gdje su Ukrajinci hrabro jurišali preko Dnjepra, uz ogromne žrtve. Izgledi su im slabi, gotovo svake noći trpe napade krstarećih projektila, i dobro je dok im protuzračna obrana funkcionira. No što kad ponestane američke pomoći?

Podijeljeni Kongres

Zelenski se u SAD-u suočio s toliko podijeljenim Kongresom da se morao pretvarati da stvari nisu tako loše. Ako to prizna, time podupire argument da nema smisla financirati gubitnika. Ako kaže da pobjeđuju, čemu onda još pomoći? Ako je pat-pozicija, to sigurno nije loše nakon dvije godine.

Zelenski u Washingtonu nije uspio, ali to je zapanjujući neuspjeh američke vanjske politike, čije će posljedice odjekivati tokom sljedećih desetljeća, ocjenjuje CNN, uspoređujući to s Drugim svjetskim ratom. Čak ako Washington i uspije obnoviti financiranje početkom 2024., prekid pomoći već je naštetio Ukrajini. A bez pomoći iz SAD-a i EU vjerojatno bi većina Ukrajine pala pod rusku okupaciju u sljedeće dvije godine, upozorava CNN.

(Jutarnji list)