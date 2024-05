Član Predsjedništva BiH Željko Komšić: Da sam na mjestu ljudi koji donose odluke u Beogradu bio bih kosponzor rezolucije

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić posjetio je okupljanje povodom obilježavanja 32. godišnjice postrojavanja Prve brigade policije Stari Grad Sarajevo. Komšić je u svom obraćanju novinarima govorio i o rezoluciji o genocidu u Srebrenici i političkim potezima iz Beograda.

“Bez obzira šta se dešava i u zemlji i u regiji i moram reći u Evropi važno je da ljudi koji su došli u odbranu ovog grada i Bosne i Hercegovine pokažu da su još tu. Da su ponosni na ono što su radili. Dakle, važno je da se ljudi okupljaju. Važno je da se prenose poruke, da mi jednostavno bez obzira koliko trenutno imamo godina kao ljudi koji su učestvovali u odbrani BiH ne odustajemo od onoga što smo tadamislili, da ne odustajemo od svojih dijela.” kazao je Komšić.

O političkim pritiscima iz Srbije i propagandi koja dolazi iz te zemlje povodom rezolucije o genocidu u Srebrenici Komšić je rekao da treba pamtiti ko je sada uz Bosnu i Hercegovinu.

“Sada se pokazuju prijatelji BiH, to treba pamtiti. Za budućnost treba pamtiti. Jednostavno, znamo na koga se čovjek može osloniti, ne zato što smo to mi, riječ je o univerzalnim stvarima, riječ je o genocidu koji se počinio ljudima na račun toga što su bili muslimani, Bošnjaci, u našoj zemlji. Ima genocida, nažalost, i dan danas po cijelom svijetu. Razlika između tih genocida jeste što je genocid u Srebrenici potvrđen presudom međunarodnih sudova. Šta više treba da se bilo komu u svijetu dokaže da je to ispravno. Da imamo ispravan stav, da imamo potrebu da kažemo zaustavite više negiranje tog genocida.

Što se tiče politike koja dolaze iz Beograda očekivao sam da budu mudriji i da budu pametni. Ja da sam na njihovom mjestu ja bih bio kosponzor ovakve rezolucije. Ova rezolucija nije upućena ni protiv jednog naroda, nije protiv nijedne države. Ne govori ni o kakvoj kolektivnoj krivici. Govori o onome što se desilo, nažalost, u našoj zemlji. 1995., govori o potrebi da se sjećanje na sve trenutke, a pogotovo na žrtve, čuva i u budućnosti. Ja da sam na mjestu ljudi koji donosi odluke u Beogradu, ja pbih rihvatio čak budem kosponzor ove rezolucije.” kazao je Komšić.

(Kliker.info-N1)