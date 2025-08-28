CIK odlučio : Prijevremeni izbori za predsjednika RS 23. novembra (VIDEO)

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske za 23. novembar 2025. godine.

Prijevremeni izbori će koštati 6.460.000 KM.

Na sjednici je raspravljano o tome da li kandidat za predsjednika RS treba biti iz reda srpskog naroda ili može biti i iz redova hrvatskog i bošnjačkog naroda.

Protiv odluke je bila Predsjednica CIK BiH Irena Hadžiabdić koja je kazala da kandidat ne može biti samo iz reda jednog naroda jer se pravo na slobodne izbora mora poštivati bez diskriminacije.

Također, član CIK-a Željko Bakalar je glasao protiv odluke, jer po njemu, ovo pitanje ima pravnu prazninu i ta oblast nije pravno regulisana. On je rekao da se može se birati osoba koja ima najveći broj glasova, bez obzira na nacionalnost.

Stav ostalih članova CIK-a BiH je da kandidat za predsjednika RS treba da bude iz reda srpskog naroda, jer je mandat prestao predsjedniku entiteta, a ne potpredsjednicima i da njihov mandat još traje.

Ako bi kandidati za predsjednika RS bili iz redova bošnjačkog ili hrvatskog naroda, to bi, kako su istakli ovi članovi CIK-a, bilo zbunjuće za birače i potencijalne kandidate, a ti bi kandidati imali “besplatnu izbornu kampanju za sljedeće izbore 2028. godine”.

Prilikom glasanja o raspisivanju prijevremenih izbora četvoro je bilo za, dvoje protiv, a jedno nije bilo tu.

CIK je potom usvojio Odluku o zaključivanju Centralnog biračkog spiska za izbor predsjednika RS, kao i Uputstva o procedurama za provođenje prijevremenih izbora.

Podsjetimo, odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, uslijedila je nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat, zbog pravosnažne presude Suda BiH koji ga je zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS. Dodiku je naknadno odobreno da zatvorsku kaznu zamijeni novčanom.

Prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori se održavaju u roku od 90 dana od dana dana prestanka mandata predsjedniku Republike Srpske. Novac za izbore dužne su osigurati institucije, a odobrenje će na potpis najprije ministru finansija BiH.

Ministar finansija Srđan Amidžić već je rekao da neće potpisati odluku, ali će to učiniti njegov zamjenik Muhamed Hasanović.