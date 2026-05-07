CIK danas raspisuje Opće izbore u BiH: Ko će u utrku za Predsjedništvo BiH, poznata većina kandidata

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) će danas, 7. maja, donijeti Odluku o raspisivanju i održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine.

Tom odlukom će se raspisati izbori za: Predsjedništvo BiH, za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, za Narodnu skupštinu RS, za predsjednika i potpredsjednike RS i za 10 skupština kantona u Federaciji BiH.

“Na Općim izborima će biti birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Izbori su planirani da se održe u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine. Prema našem planu, planirano je formiranje oko 5.300 biračkih mjesta. Po zadnjem presjeku od 28. aprila, u birački spisak je bilo upisano ukupno 3.396.173 birača. Moram napomenuti da je ovaj broj bez 10.222 birača iz Brčko distrikta BiH, koji još uvijek nemaju određenu entitetsku biračku opciju, a koja je važna i bitna i opredjeljujuća za Opće izbore”, kazao je Arnautović.

On je podsjetio da će na ovim izborima prvi put biti provedena elektronska prijava za učešće, kao i upotrijebljene specifične izborne tehnologije, čime će biti povećan integritet izbornog procesa.

Što se tiče rokovnika radnji, naveo je da će već od danas pa do 25. maja krenuti proces podnošenja prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata, čemu prethodi podnošenje zahtjeva za otvaranje korisničkih naloga i preuzimanje obrazaca za političke subjekte,javlja Fena.

Iako kampanja službeno počinje u septembru, već se krenulo s promocijom kandidata za najviše funkcije. Narednih dana imena će ponuditi SDA, SNSD i opozocija iz RS-a.

Darijana Filipović, ali i Slaven Kovačević dobili su ozbiljnog protivnika u utrci za poziciju člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata. Zdenko Lučić diplomirani je pravnik i brigadni general, obavljao različite funkcije u sigurnosnim strukturama Hrvatske kasnije i BiH, bivši zastupnik u federalnom parlamentu; profesor na mostarskom sveučilištu. Od jučer zvanično kandidat hrvatske opozicione petorke

Pokušao je Andrej Plenković privoliti petorku da podrže kandidatkinju HDZ-a Darijanu Filipovic, no hrvatska opozicija ovaj put vjeruje da može pobijediti. Svjestan je toga i Dragan Čović, zbog čega je kandidatkinja HDZ sveprisutna, iako kampanja pčcinje tek u septembru. Na birače nije zaboravio ni Slaven Kovačević. Nema ga toliko u medijima, no zato su tribine učestale.

Kod Bošnjaka čeka se SDA. Iza Denisa Bećirovića i na ovim izborima stoji 14 stranaka, iza Semira Efendića, SBiH. Do sredine maja kantonalni odbori SDA trebaju predložiti, ime, tuzlanski je je već odabrao Bakira Izetbegovića.

Neće biti lako lideru SDA, poraz bi mogao označiti i njegov politički kraj. Pobjedu očekuje i Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća.

U RS gotovo izvjesna kandidatkinja SNSD za Predsjedništvo BiH, Željke Cvijanović. Predsjednik RS tek treba biti dogovoren, no za sve zajedno kako kaže Dodik, ima vremena. Mnogo važnije je da Stanivuković bude kandidat jer SNSD onda sigurno pobjeđuje.

Ko će predstavljati opoziciju u RS, Stanivuković tvrdi dogovor postoji- on i Blanuša idu na najviše funkcije, Jelena Trivić podržava, Nebojša Vukanović oštro protiv. Sve će biti jasnije nakon GO SDS-a u utorak.