Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je provela žrijebanje kojim je određen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima za Opće izbore koji će biti održani 4. oktobra.

Po prvi put ovaj postupak nije proveden klasičnim izvlačenjem, već elektronski, korištenjem servisa random.org, koji je nasumično rasporedio političke subjekte nakon što je u aplikaciju unesena lista formirana prema redoslijedu prijava.

U žrijebu učestvovala 82 politička subjekta

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba istakao je da je postupak proveden u skladu s odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Kako je naveo, žrijebom je utvrđen raspored za ukupno 82 politička subjekta, među kojima je 49 političkih stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata.

Objasnio je da je nakon unosa liste u elektronski sistem algoritam nasumično odredio konačan redoslijed koji će biti korišten prilikom izrade glasačkih listića.

Poznati prvi brojevi na glasačkom listiću

Prema rezultatima žrijebanja, broj 1 pripao je Bosanskohercegovačkoj inicijativi – Kasumović Fuad, dok će se pod brojem 2 naći HNP – Hrvatski nacionalni pomak, a pod brojem 3 Koalicija za državu.

Među političkim subjektima koji će se naći u vrhu listića su i Naša stranka na broju 6, SDS na broju 7, HDZ BiH na broju 18, SDP BiH na broju 19, dok je SNSD – Milorad Dodik izvukao broj 21.

Dalje na listi nalaze se, između ostalih, Snaga naroda – Ramo Isak pod brojem 26, Narod i pravda i SDBiH pod brojem 34, SBB – Fahrudin Radončić pod brojem 52, Demokratska fronta pod brojem 54, Stranka za Bosnu i Hercegovinu pod brojem 58, Narod i pravda pod brojem 63, Narodni front – Jelena Trivić pod brojem 66, SDA pod brojem 67, dok će POMAK – Pokret za modernu i aktivnu Krajinu biti pod brojem 80.

Redoslijed zavisi od izborne jedinice

Iz CIK-a pojašnjavaju da današnji žrijeb predstavlja osnov za izradu svih glasačkih listića, ali da konačan raspored na pojedinim listićima neće biti identičan u svim izbornim jedinicama.

Naime, politički subjekti koji nisu prijavili kandidate za određeni nivo vlasti ili izbornu jedinicu neće se nalaziti na tim listićima, zbog čega će se ostali pomjerati prema vrhu.

Na osnovu danas utvrđenog redoslijeda bit će izrađeni glasački listići za izbore članova državnog i entitetskih parlamenata, kantonalnih skupština, kao i Narodne skupštine Republike Srpske.

Kako će izgledati glasački listići

Birači će na Općim izborima dobiti pomoćne glasačke listiće na kojima će biti navedeni nazivi političkih subjekata zajedno s imenima kandidata i njihovim rednim brojevima.

Na osnovu tih podataka birači će na drugom, zvaničnom glasačkom listiću označavati redne brojeve kandidata. Na tom listiću nalazit će se samo naziv političkog subjekta i brojevi kandidata, bez ispisanih imena.

Sljedeći koraci izbornog procesa

Centralna izborna komisija do 20. augusta treba objaviti konačne kandidatske liste i zaključiti Centralni birački spisak.

Zvanična izborna kampanja počet će 4. septembra, dok će građani Bosne i Hercegovine na birališta izaći 4. oktobra, kada će birati predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou vlasti.

(Kliker.info-FTV)